Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Trăn khổng lồ' giữa suối khiến du khách hoảng sợ, ban quản lý nói: Nó đã ở đây hàng trăm triệu năm

23-09-2025 - 15:15 PM | Tài chính quốc tế

Việc 'trăn khổng lồ' nổi lên giữa suối ở khu du lịch Hà Nam (Trung Quốc) khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

"Trăn khổng lồ" bất ngờ xuất hiện ở Ngọc Hoàng Câu

Những ngày qua, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền loạt ảnh chụp tại khu danh thắng Ngọc Hoàng Câu, nằm trong dãy Tùng Sơn, tỉnh Hà Nam. Giữa lòng con suối, một con "trăn khổng lồ" với đôi mắt mở to nhìn chằm chằm khiến không ít khách du lịch giật mình.

'Trăn khổng lồ' giữa suối khiến du khách hoảng sợ, ban quản lý nói: Nó đã ở đây hàng trăm triệu năm- Ảnh 1.

Giữa lòng con suối, một con "trăn khổng lồ" với đôi mắt mở to nhìn chằm chằm khiến không ít khách du lịch giật mình. (Ảnh: Sohu)

Hóa ra, đây thực chất là một khối đá khổng lồ được sơn vẽ hình đầu trăn. Một số người tỏ ra thích thú, cho rằng đây là điểm nhấn độc đáo cho bức tranh sơn thủy vốn đã quen thuộc. Nhưng cũng có nhiều ý kiến gay gắt, nhận định hình ảnh này gây cảm giác ám ảnh, không phù hợp để xuất hiện ở một khu du lịch thiên nhiên.

Vì sao có "con trăn" này?

Theo Jimu News, ban quản lý khu du lịch này cho biết tảng đá vốn là khối nguyên thạch nằm yên tại lòng suối hàng trăm triệu năm. Gần đây, để tăng sức hút du lịch, ban quản lý mời nghệ nhân tới vẽ tạo hình "đầu trăn vàng". Ý tưởng ban đầu là tái hiện biểu tượng gắn với truyền thuyết dân gian, kỳ vọng thu hút giới trẻ tới chụp ảnh check-in.

'Trăn khổng lồ' giữa suối khiến du khách hoảng sợ, ban quản lý nói: Nó đã ở đây hàng trăm triệu năm- Ảnh 2.

Hóa ra, đây thực chất là một khối đá khổng lồ được sơn vẽ hình đầu trăn. (Ảnh: Sohu)

'Trăn khổng lồ' giữa suối khiến du khách hoảng sợ, ban quản lý nói: Nó đã ở đây hàng trăm triệu năm- Ảnh 3.

Tảng đá vốn là khối nguyên thạch nằm yên tại lòng suối hàng trăm triệu năm. (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, phản ứng thực tế lại đi ngược kỳ vọng. Ngay sau khi hình ảnh lan truyền, nhiều du khách phản ánh với khu du lịch rằng họ cảm thấy "lạnh gáy" khi đối diện khối đá.

Tranh cãi trong việc xử lý của ban quản lý

Ngày 20/9, ban quản lý chính thức xác nhận đã dùng vải màu xanh phủ kín tảng đá để trấn an dư luận. Đại diện khu du lịch cho biết đây chỉ là biện pháp tạm thời. Trong thời gian tới, họ sẽ cân nhắc "vẽ lại bằng hình thù khác thân thiện hơn", như mây lành, rồng hay rùa những hình tượng gắn liền với văn hóa Á Đông.

Trước đó, hình ảnh khối đá khi được phủ xanh cũng gây thêm một vòng tranh cãi: người cho rằng như vậy sẽ "giảm bớt rùng rợn", nhưng không ít ý kiến chê phá vỡ mỹ quan, làm mất đi ý đồ nghệ thuật ban đầu.

Sự việc không chỉ tạo làn sóng bàn tán ở Trung Quốc mà còn lan sang các diễn đàn quốc tế. Tranh cãi xoay quanh câu hỏi: đâu là ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật và sự phản cảm trong không gian công cộng?

'Trăn khổng lồ' giữa suối khiến du khách hoảng sợ, ban quản lý nói: Nó đã ở đây hàng trăm triệu năm- Ảnh 4.

Ngày 20/9, ban quản lý chính thức xác nhận đã dùng vải màu xanh phủ kín tảng đá để trấn an dư luận. (Ảnh: Sohu)

Nhiều chuyên gia du lịch cho rằng, việc tận dụng đá cổ tự nhiên để trang trí là cách làm mới trải nghiệm, nhưng cần lựa chọn hình tượng phù hợp, tránh tạo cảm giác sợ hãi. Nếu quá đà, thay vì giúp quảng bá, hiệu ứng có thể đi ngược lại, làm du khách e ngại.

Ngọc Hoàng Câu vốn được biết đến với dòng suối trong xanh, núi non hùng vĩ, là điểm dừng chân nổi tiếng ở Tùng Sơn. Giờ đây, địa danh này lại được nhắc đến nhiều hơn bởi một "đầu trăn" gây xôn xao.

Vụ việc trở thành bài học cho các điểm đến khác: sáng tạo cần đi kèm sự lắng nghe phản hồi của cộng đồng, để những biểu tượng mới không chỉ gây chú ý tức thời mà còn mang lại giá trị bền vững cho du lịch.

Theo Sohu, Jimu News

3 loài vật mọc 'sừng' kỳ dị liên tục xuất hiện giữa nước Mỹ: Cư dân lo sợ, giới khoa học vào cuộc giải mã

Theo Nguyệt Phạm

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
ban quản lý

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công ty 56 tỷ USD ‘vỡ mộng’ khi đầu tư vào quốc gia BRICS: Đầu tư 20 năm, lỗ hàng tỷ USD, muốn đóng cửa toàn bộ hoạt động ‘khó như lên trời’

Công ty 56 tỷ USD ‘vỡ mộng’ khi đầu tư vào quốc gia BRICS: Đầu tư 20 năm, lỗ hàng tỷ USD, muốn đóng cửa toàn bộ hoạt động ‘khó như lên trời’ Nổi bật

Quan chức Fed dự báo: Không còn nhiều khả năng cắt giảm lãi suất, đặt lệch mục tiêu hệ quả sẽ khôn lường

Quan chức Fed dự báo: Không còn nhiều khả năng cắt giảm lãi suất, đặt lệch mục tiêu hệ quả sẽ khôn lường Nổi bật

Mọi ánh mắt đổ dồn vào phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell và tân thống đốc: Manh mối cho lộ trình điều chỉnh lãi suất tiếp theo

Mọi ánh mắt đổ dồn vào phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell và tân thống đốc: Manh mối cho lộ trình điều chỉnh lãi suất tiếp theo

14:57 , 23/09/2025
Visa H-1B là gì, ai đủ điều kiện được cấp visa H-1B ở Mỹ?

Visa H-1B là gì, ai đủ điều kiện được cấp visa H-1B ở Mỹ?

14:44 , 23/09/2025
Nỗ lực giành giải Nobel của ông Trump: Tuyên bố giải quyết cuộc chiến giữa Campuchia và quốc gia cách đó 6.700 km

Nỗ lực giành giải Nobel của ông Trump: Tuyên bố giải quyết cuộc chiến giữa Campuchia và quốc gia cách đó 6.700 km

13:47 , 23/09/2025
Phát hiện chuyện lạ đang xảy ra tại một trong những trung tâm logistics phức tạp nhất thế giới

Phát hiện chuyện lạ đang xảy ra tại một trong những trung tâm logistics phức tạp nhất thế giới

13:31 , 23/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên