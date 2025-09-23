'Trăn khổng lồ' giữa suối khiến du khách hoảng sợ, ban quản lý nói: Nó đã ở đây hàng trăm triệu năm

"Trăn khổng lồ" bất ngờ xuất hiện ở Ngọc Hoàng Câu

Những ngày qua, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền loạt ảnh chụp tại khu danh thắng Ngọc Hoàng Câu, nằm trong dãy Tùng Sơn, tỉnh Hà Nam. Giữa lòng con suối, một con "trăn khổng lồ" với đôi mắt mở to nhìn chằm chằm khiến không ít khách du lịch giật mình.

Giữa lòng con suối, một con "trăn khổng lồ" với đôi mắt mở to nhìn chằm chằm khiến không ít khách du lịch giật mình. (Ảnh: Sohu)

Hóa ra, đây thực chất là một khối đá khổng lồ được sơn vẽ hình đầu trăn. Một số người tỏ ra thích thú, cho rằng đây là điểm nhấn độc đáo cho bức tranh sơn thủy vốn đã quen thuộc. Nhưng cũng có nhiều ý kiến gay gắt, nhận định hình ảnh này gây cảm giác ám ảnh, không phù hợp để xuất hiện ở một khu du lịch thiên nhiên.

Vì sao có "con trăn" này?

Theo Jimu News, ban quản lý khu du lịch này cho biết tảng đá vốn là khối nguyên thạch nằm yên tại lòng suối hàng trăm triệu năm. Gần đây, để tăng sức hút du lịch, ban quản lý mời nghệ nhân tới vẽ tạo hình "đầu trăn vàng". Ý tưởng ban đầu là tái hiện biểu tượng gắn với truyền thuyết dân gian, kỳ vọng thu hút giới trẻ tới chụp ảnh check-in.

Tảng đá vốn là khối nguyên thạch nằm yên tại lòng suối hàng trăm triệu năm. (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, phản ứng thực tế lại đi ngược kỳ vọng. Ngay sau khi hình ảnh lan truyền, nhiều du khách phản ánh với khu du lịch rằng họ cảm thấy "lạnh gáy" khi đối diện khối đá.

Tranh cãi trong việc xử lý của ban quản lý

Ngày 20/9, ban quản lý chính thức xác nhận đã dùng vải màu xanh phủ kín tảng đá để trấn an dư luận. Đại diện khu du lịch cho biết đây chỉ là biện pháp tạm thời. Trong thời gian tới, họ sẽ cân nhắc "vẽ lại bằng hình thù khác thân thiện hơn", như mây lành, rồng hay rùa những hình tượng gắn liền với văn hóa Á Đông.

Trước đó, hình ảnh khối đá khi được phủ xanh cũng gây thêm một vòng tranh cãi: người cho rằng như vậy sẽ "giảm bớt rùng rợn", nhưng không ít ý kiến chê phá vỡ mỹ quan, làm mất đi ý đồ nghệ thuật ban đầu.

Sự việc không chỉ tạo làn sóng bàn tán ở Trung Quốc mà còn lan sang các diễn đàn quốc tế. Tranh cãi xoay quanh câu hỏi: đâu là ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật và sự phản cảm trong không gian công cộng?

Ngày 20/9, ban quản lý chính thức xác nhận đã dùng vải màu xanh phủ kín tảng đá để trấn an dư luận. (Ảnh: Sohu)

Nhiều chuyên gia du lịch cho rằng, việc tận dụng đá cổ tự nhiên để trang trí là cách làm mới trải nghiệm, nhưng cần lựa chọn hình tượng phù hợp, tránh tạo cảm giác sợ hãi. Nếu quá đà, thay vì giúp quảng bá, hiệu ứng có thể đi ngược lại, làm du khách e ngại.

Ngọc Hoàng Câu vốn được biết đến với dòng suối trong xanh, núi non hùng vĩ, là điểm dừng chân nổi tiếng ở Tùng Sơn. Giờ đây, địa danh này lại được nhắc đến nhiều hơn bởi một "đầu trăn" gây xôn xao.

Vụ việc trở thành bài học cho các điểm đến khác: sáng tạo cần đi kèm sự lắng nghe phản hồi của cộng đồng, để những biểu tượng mới không chỉ gây chú ý tức thời mà còn mang lại giá trị bền vững cho du lịch.

Theo Sohu, Jimu News