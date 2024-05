Tràn lan khu nhà trọ, chung cư mini không đảm bảo PCCC ở Hà Nội

Chi tiết thêm về vụ việc, người dân cho biết căn nhà bị cháy có tầng 1 là kinh doanh sửa chữa xe đạp điện, các tầng khác cho thuê. Ngay khi xảy ra vụ cháy, lực lượng cảnh sát PCCC đã huy động nhiều xe chuyên dụng chữa cháy đến hiện trường.

Theo thống kê ban đầu 14 người đã tử vong, 3 người khác bị thương. Đến 5h sáng tất cả các nạn nhân đã được đưa ra ngoài.

Trong thời gian tới, lực lượng chức năng cần có biện pháp kiểm tra, xử lý nghiêm các nhà trọ, CCMN không đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn Hà Nội nhằm đảm bảo tránh các vụ cháy như ở 29 Khương Hạ hay Trung Kính lặp lại.

Đáng nói, đây không phải lần đầu tiên xảy ra sự cố đáng tiếc do những nhà trọ, chung cư mini không đảm bảo an toàn PCCC. Có thể dễ dàng nhận thấy hầu hết những nhà trọ cho thuê thường có hình thức kết hợp kinh doanh tại tầng 1. Điều này khiến lối ra vào chính của hàng chục người sống phía trên bị thu hẹp rất nhiều.Các tầng bên trên cũng thường bị quây kín bởi phần chuồng cọp bằng kim loại được hàn chắc chắn phía bên ngoài nên người thuê gần như không có lối thoát hiểm khi xảy ra sự cố.Những tòa CCMN, nhà trọ nằm sâu trong ngõ còn gây khó khăn cho việc tiếp cận của lực lượng PCCC khi không may xảy ra sự cố.

Theo các cơ quan chức năng, trong khu vực nội thành còn nhiều khu nhà trọ, chung cư mini không đủ điều kiện vẫn được chủ nhà ký hợp đồng cho thuê bất chấp các quy định về PCCC.