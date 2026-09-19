40 tuổi nhưng vóc dáng như 20 tuổi! 3 bí quyết ăn uống không tăng cân và không nếp nhăn của nữ bác sĩ xinh đẹp

Một nữ bác sĩ Trung y ở tuổi 40 từng tăng cân, gương mặt phù nề và làn da xuất hiện nhiều vấn đề. Sau đó, cô thay đổi từng chút trong cách ăn uống, vận động và chăm sóc bản thân, giảm khoảng 15kg và duy trì cân nặng trong nhiều năm.

Bài viết dưới đây được biên tập từ chia sẻ của bác sĩ Tian Yimin trên chuyên trang Sống khỏe của UDN (Đài Loan), đăng ngày 11/6/2020.

“Tôi không phải người có cơ địa ăn mãi không béo. Tôi duy trì vóc dáng nhờ lối sống và chế độ ăn uống đều đặn”.

Đó là chia sẻ của bác sĩ Trung y Tian Yimin, người từng gây chú ý bởi vóc dáng mảnh mai ở tuổi 40.

Theo lời kể, từ khoảng 35 tuổi, cô bắt đầu tăng mỡ rõ rệt. Cân nặng tăng dần, khuôn mặt trở nên đầy đặn, các đốm sắc tố trên da cũng rõ hơn. Những lời nhận xét như “trông ngày càng có da có thịt” khiến cô quyết định nghiêm túc thay đổi lối sống.

Sau khoảng một năm, cô giảm được 15 kg mà không sử dụng thuốc giảm cân, phẫu thuật hay các công cụ hỗ trợ đặc biệt.

Điều cô lựa chọn là điều chỉnh những thói quen rất quen thuộc: ăn uống, vận động, ngủ nghỉ và chăm sóc cơ thể.

Từng thử ăn kiêng cực đoan và nhận bài học về giảm cân

Trước khi thay đổi lối sống, nữ bác sĩ từng áp dụng chế độ hạn chế carbohydrate.

Khi du học tại Mỹ, cô tăng khoảng 17 kg. Sau đó, cô áp dụng chế độ Atkins, gần như loại bỏ cơm, bánh mì và nhiều thực phẩm chứa carbohydrate khỏi khẩu phần. Cân nặng giảm nhanh chóng.

Tuy nhiên, vài năm sau, cô trải qua một biến cố sức khỏe đáng nhớ.

Theo chia sẻ của nữ bác sĩ, khi 36 tuổi, cô nhiều lần rơi vào trạng thái đầu óc trống rỗng. Một buổi sáng, cô thức dậy và nhận thấy nửa người bên phải bị tê liệt, không thể cử động. Sau đó cơ thể hồi phục và cô đến bệnh viện kiểm tra MRI.

Kết quả được bác sĩ kể lại là cơn thiếu máu não thoáng qua (TIA).

Trải nghiệm này khiến cô không tiếp tục áp dụng chế độ ăn kiêng cực đoan.

Từ câu chuyện cá nhân, nữ bác sĩ cho rằng giảm cân không nhất thiết đồng nghĩa với việc phải loại bỏ hoàn toàn carbohydrate. Thay vào đó, cô nhấn mạnh việc điều chỉnh cách ăn và khẩu phần, đồng thời duy trì những thói quen có thể thực hiện lâu dài.

Điểm quan trọng không phải là nhịn ăn cực đoan, mà là xây dựng cách ăn uống có thể duy trì lâu dài.

Lưu ý: Đây là quan điểm và trải nghiệm được nhân vật chia sẻ trong bài viết năm 2020, không nên xem là hướng dẫn điều trị hoặc áp dụng chế độ ăn kiêng cho người có bệnh lý.

1. Chú ý chế độ ăn thay vì ép cân bằng mọi giá

Theo nữ bác sĩ, nhiều người bận rộn thường lấy lý do “không có thời gian” để trì hoãn việc chăm sóc sức khỏe. Khi muốn giảm cân, họ dễ tìm đến những phương pháp cho kết quả nhanh như nhịn ăn hoặc cắt bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm.

Nhưng với cô, giảm cân ở tuổi trung niên nên bắt đầu từ những thay đổi nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.

Thay vì ép bản thân theo một chế độ quá khắt khe, cô lựa chọn kiểm soát khẩu phần, chú ý những gì mình ăn và duy trì thói quen trong thời gian dài.

Đây cũng là lý do cô gọi phương pháp của mình là những “thói quen làm đẹp”: không chỉ hướng tới cân nặng mà còn giúp duy trì sức khỏe và ngoại hình.

2. Không tập luyện quá sức, ưu tiên vận động vừa sức

Nữ bác sĩ cũng cho rằng muốn duy trì vóc dáng không nhất thiết phải tập luyện cường độ cao mỗi ngày.

Cô từng quan niệm rằng muốn giảm cân phải chạy bộ hoặc tập luyện thật nhiều. Tuy nhiên, sau này cô chuyển sang những hình thức vận động nhẹ nhàng hơn như các bài tập cơ bản, vận động hằng ngày và tập trung vào việc duy trì cơ bắp.

Cô đặc biệt đề cập đến các bài tập như squat và những bài tập tác động vào nhóm cơ trung tâm, kết hợp với vận động có tính chất aerobic.

Theo cô, điều quan trọng là lựa chọn cường độ phù hợp với thể trạng và duy trì đều đặn, thay vì tập quá sức rồi nhanh chóng bỏ cuộc.

3. Chăm sóc da đều đặn thay vì chờ đến khi da xuống sắc

Bên cạnh vóc dáng, nữ bác sĩ dành khá nhiều thời gian cho việc chăm sóc da.

Cô duy trì thói quen dưỡng ẩm vào buổi sáng và tối, cho rằng đây là bước quan trọng để da giữ được cảm giác mềm mại và hạn chế tình trạng khô.

Buổi sáng, cô từng sử dụng dầu dưỡng kết hợp massage hoặc gua sha trong khoảng 5 phút. Các động tác được thực hiện nhẹ nhàng theo hướng từ dưới lên và từ trong ra ngoài.

Sau đó, cô tiếp tục sử dụng sản phẩm làm dịu và dưỡng ẩm, rồi đắp mặt nạ khoảng 15 phút.

Nữ bác sĩ cho biết vì làn da dễ nhạy cảm, cô đặc biệt chú ý đến việc làm dịu và cấp ẩm cho da.

Điều cô nhấn mạnh không phải một sản phẩm cụ thể mà là duy trì thói quen chăm sóc đều đặn.

4. Một cốc nhân sâm mỗi sáng?

Một thói quen khác được nữ bác sĩ chia sẻ là uống trà nhân sâm vào buổi sáng.

Cô thường kết hợp nhân sâm Hàn Quốc và nhân sâm Mỹ, thay đổi tỷ lệ tùy theo cảm nhận về thời tiết và thể trạng. Vào mùa lạnh, cô dùng nhiều nhân sâm Hàn Quốc hơn; thời tiết nóng thì ưu tiên nhân sâm Mỹ.

Có thời điểm cô sử dụng vài lát sâm để pha trà và uống trước bữa sáng.

Tuy nhiên, chính nữ bác sĩ cũng lưu ý rằng việc sử dụng nhân sâm cần xem xét thể trạng từng người và cô khuyên nên tham khảo bác sĩ Đông y trước khi sử dụng.

Giảm cân không chỉ là chuyện của chiếc cân

Theo câu chuyện của nữ bác sĩ, điều thay đổi lớn nhất không phải một phương pháp giảm cân “thần tốc”, mà là việc biến những hành động nhỏ thành thói quen hằng ngày.

Cô duy trì việc cân trọng lượng cơ thể thường xuyên. Khi nhận thấy cân nặng tăng, cô sẽ điều chỉnh lượng thức ăn trong vài ngày thay vì để cân nặng tăng kéo dài.

Bên cạnh đó là vận động, tập luyện nhóm cơ và dành thời gian chăm sóc bản thân.

Sau khi giảm 15 kg, cô cho biết mình đã duy trì cân nặng trong khoảng 3 năm và nhận được lời khen rằng trông trẻ hơn so với thời điểm ngoài 30 tuổi.

Thông điệp đáng chú ý nhất từ câu chuyện này có lẽ không nằm ở việc “40 tuổi vẫn có thân hình như 20”, mà ở cách một người bước vào tuổi trung niên bằng việc thay đổi những thói quen rất nhỏ: ăn uống có kiểm soát, vận động đều đặn, ngủ nghỉ hợp lý và dành thời gian chăm sóc chính mình.