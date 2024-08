Trấn Thành - Hari Won đóng cả vở kịch để lừa một nhân vật, "nạn nhân" chốt hạ câu khó ngờ!

Trước thềm hôn lễ vào tháng 9/2024, diễn viên Anh Đức tung trọn khoảnh khắc cầu hôn Anh Phạm lên trang cá nhân. Bạn thân Trấn Thành tiết lộ Hari Won là người đầu tiên biết dự định anh muốn "chốt đơn" Anh Phạm, sau đó cả hội bạn thân đã cùng nhau bàn kế hoạch để "đánh úp". Nam diễn viên chọn dịp cả nhóm cùng đi du lịch Phú Quốc vào tháng 12/2023 để ngỏ lời với người yêu kém 12 tuổi.

Theo đó, vợ chồng Trấn Thành giả vờ tổ chức tiệc thân mật để kỷ niệm 7 năm ngày cưới, Anh Phạm là người được giao nhiệm vụ "đánh lừa" Hari Won vào một phòng khác. Tuy nhiên, đến khi Anh Phạm và Hari Won bước vào thì Trấn Thành đã trao bó hoa hồng to lại cho Anh Đức, nam diễn viên tiến về phía bạn gái và nói: "Cái này của em mà, anh đặt cho em đó". Nữ diễn viên phim Mai thể hiện rõ sự bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác vì từ "quần chúng" bỗng dưng trở thành "nữ chính".

Sau khi nghe Anh Đức thổ lộ, mong muốn được kết hôn và mang chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ra thì Anh Phạm khiến hội bạn bật cười to vì chưa nói câu đồng ý mà đã hỏi ngược: "Đeo vừa không, sao to thế?". Cuối cùng, cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào, Anh Đức hô to: "Tôi có vợ rồi" khiến Trấn Thành và Hari Won cũng hạnh phúc lây và vui ra mặt.

Clip: Trọn vẹn màn cầu hôn của Anh Đức dành cho bạn gái kém 12 tuổi

Anh Đức có buổi gặp gỡ hội bạn thân để lên kế hoạch cầu hôn người yêu kém 12 tuổi

Trấn Thành rất hào hứng, tất bật chuẩn bị mọi khâu cho tiệc cầu hôn của Anh Đức

Anh Phạm cứ ngỡ nhân vật chính trong chuyến du lịch là Hari Won và Trấn Thành nên vẫn say mê quay lại những khoảnh khắc của cả hai

Anh Phạm bất ngờ khi Anh Đức tặng hoa, ban đầu cô còn nghĩ đây là hoa mừng sinh nhật sớm

"Nữ chính" khiến mọi người bật cười vì sợ chiếc nhẫn đeo không vừa

Anh Phạm có loạt biểu cảm đậm chất "meme" khi Anh Đức cầu hôn bất ngờ

Cặp đôi trao nhau nụ hôn trước sự chứng kiến của bạn bè

Trấn Thành vui ra mặt khi bạn thân cầu hôn thành công

Anh Phạm chia sẻ về khoảnh khắc được vợ chồng Trấn Thành phối hợp với Anh Đức tạo bất ngờ: "Mặc dù được giao làm trưởng đoàn cho chuyến Phú Quốc đó mà một mình trưởng đoàn em đây không biết gì. Nhờ khả năng diễn xuất của anh chị, em được thêm nhiều cú 'twist' cho sự kiện vô cùng quan trọng này. Chân thành cảm ơn tất cả anh chị thân thương thật nhiều. Không ngờ sau khi xem lại lúc được cầu hôn em nhiều biểu cảm như vậy. Cảm ơn anh đã luôn dành tất cả những điều tuyệt vời nhất cho em".

Anh Đức cầu hôn vào cuối năm 2023 nhưng đến tháng 4/2024 mới chính thức chia sẻ thông tin

Anh Đức và Phạm Quỳnh Anh hẹn hò gần 2 năm, cả hai thường xuyên tham gia những chuyến du lịch, tụ tập ăn uống cùng hội bạn Trấn Thành - Hari Won. Nếu như Anh Đức là bạn thân hơn 1 thập kỷ của Trấn Thành thì diễn viên Phạm Quỳnh Anh mới gia nhập nhóm dạo gần đây. Phạm Quỳnh Anh sở hữu nhan sắc đời thường xinh xắn, phong cách ăn diện thanh lịch và trẻ trung đúng với độ tuổi. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đi du lịch sang chảnh. Hồi tháng 4/2024, Anh Đức thông báo đã cầu hôn Phạm Quỳnh Anh trong một chuyến du lịch cùng hội bạn Trấn Thành.

Vị hôn thê của Anh Đức sinh năm 1999, kém anh 12 tuổi. Phạm Quỳnh Anh từng theo học ở trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM sau đó tham gia một số dự án như: phim điện ảnh Hoa Hậu Giang Hồ, phim truyền hình Đường Về Có Nhau và đóng MV Thích Thì Đến. Gần đây nhất, Phạm Quỳnh Anh vào vai cô gái làm nghề mát xa cùng với Khả Như trong phim điện ảnh Mai của Trấn Thành. Nữ diễn viên thổ lộ rất nể, tôn trọng và thấy hạnh phúc khi được Trấn Thành ưu ái vai diễn trong Mai.

Cặp đôi sẽ tổ chức hôn lễ quy tụ dàn sao vào tháng 9 tới đây

Anh Đức và Trấn Thành đã có hơn 20 năm quen biết và làm bạn, cả hai học chung từ lớp 7 sau này làm nghề cũng gắn bó cùng nhau. Trấn Thành từng chia sẻ vào giai đoạn anh bị gia đình ngăn cấm chuyện tình cảm thì Anh Đức lại là người giúp đỡ, kết nối nam danh hài và người yêu. Anh Đức từng thổ lộ: "Thành biết tôi tự trọng nên không bao giờ để sẵn chỗ cho tôi, tôi vẫn tham dự casting như bao người, vẫn thử vai chứ không phải nhờ bạn thân mà muốn làm gì làm, muốn chọn vai nào thì chọn.

Công việc của tôi cũng được Thành cho nhiều lời khuyên, nhiều lúc thấy Thành bận quá nên tôi tự làm, không muốn phiền. Tôi cũng tự mình học hỏi, trau dồi thêm từ những lần đi diễn chung. Nhờ vậy mà tôi cũng tích lũy được kinh nghiệm cho riêng mình, chủ động hơn chứ không muốn phiền đến ai cả".

Anh Phạm gia nhập hội bạn Trấn Thành dạo gần đây, được anh tạo cơ hội đóng phim Mai