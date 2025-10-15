Trấn Thành sao lại đến mức này?

Dạo này cứ mở TV xem show truyền hình cuối tuần là bắt gặp Trấn Thành, nam MC dẫn dắt Anh Trai Say Hi, tham gia Running Man Việt mùa 3, đồng thời còn quay vlog đăng trên kênh cá nhân. Nhìn vào tần suất làm việc của Trấn Thành, nhiều người phải ngỡ ngàng vì "cày" quá đỉnh. Song song đó, một bộ phận cư dân mạng cũng lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của nam MC.

Mới đây, Uyển Ân đã đăng tải bức ảnh chụp lén vợ chồng Trấn Thành và Hari Won. Có thể thấy, dù đang ngồi trong không gian vô cùng sang trọng, nhưng Trấn Thành đã gục vào người Hari Won, mắt nhắm như đang nghỉ ngơi. Nhiều người dự đoán nam MC vừa tranh thủ đi chơi cùng vợ vừa ngủ để lấy lại sức sau nhiều ngày làm việc.

Gần đây, Trấn Thành cho biết anh phải làm việc liên tục, không có thời gian ở nhà. Nam MC thuê trợ lý chỉ để đánh thức mình thức dậy mỗi ngày, anh luôn tranh thủ ngủ trên xe đi từ nhà đến trường quay. Đến hiện tại, khi nhìn khoảnh khắc đời thường này, cư dân mạng ngưỡng mộ tình yêu của vợ chồng Trấn Thành nhưng số khác lại mong nam MC cân bằng để tránh ảnh hưởng sức khoẻ.

Uyển Ân bắt gặp khoảnh khắc Trấn Thành ôm vợ ngủ giữa không gian như nhà hàng sang trọng

Gần đây lịch làm việc của Trấn Thành rất nhiều, anh từng tiết lộ "xương cốt rệu rã" sau mỗi lần quay Running Man Việt

Những người theo dõi Trấn Thành sẽ biết chuyện anh luôn tranh thủ ngủ mọi lúc mọi nơi

Thời gian gần đây, Trấn Thành gần như phủ sóng toàn bộ mặt trận giải trí Việt. Sau thành công của Bộ Tứ Báo Thủ, Trấn Thành không nghỉ ngơi mà lập tức bước vào guồng quay công việc mới. Anh đảm nhận vai trò MC trong nhiều chương trình truyền hình ăn khách, liên tục xuất hiện tại các sự kiện lớn nhỏ, đồng thời bắt tay sản xuất các dự án phim tiếp theo.

Trước khi ghi hình Running Man mùa 3, Trấn Thành từng tiết lộ về tình trạng sức khoẻ: "Mình không nghĩ là sau thời gian có 6 năm, hơn nửa thập kỷ thôi mà mình thấy tuổi già nó kéo tới. Hồi xưa khi chạy mình đâu biết mệt đâu. Đến giờ chạy xong mình mệt, thở như bò thở. Mình không dám nhận là khủng long nữa mà đã chuyển sang một con động vật hiền hơn, nhẹ nhàng hơn, phù hợp với với tôi hơn. Nếu khủng long săn chắc, cơ bắp, chạy không biết mệt còn tôi chỉ dám nhận là một con bò biển thôi".

Trấn Thành thừa nhận sức khoẻ đã không còn như trước