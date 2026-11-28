Tối 26/11, dàn thành viên Running Man Vietnam 2026 hội ngộ tại buổi ra mắt phiên bản điện ảnh mang tên "Về nhà" ở TP.HCM. Tuy nhiên, sự kiện thiếu vắng Trấn Thành. Giải thích về lý do không thể tham dự, nam MC hài hước cho biết anh phải sang Mỹ làm việc kiếm tiền.

Trên trang cá nhân, Trấn Thành viết: "Cả nhà Run thông cảm cho Hai nha! Hai phải đi mưu sinh bên Mỹ làm MC concert Say Hi. Tội Hai già rồi cho Hai đi mần ăn xa đi. Chúc bộ phim thành công vang dội siêu hot ngoài rạp luôn nhé! Yêu cả nhà!".

Chia sẻ của nam MC nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều người để lại bình luận hài hước: "Xuất khẩu lao động thuận buồm xuôi gió nhen ha"; "Hông chịu đâu 2 ơi"; "Thương Hai đi cày lo cho đàn em gia tộc Run"; "Hai đi nhưng phải có quà nghe"...

Trong Running Man Vietnam 2026, Trấn Thành là một trong những thành viên cố định của Gia tộc R, được gọi thân mật là Hai Thành.

Với lối nói chuyện hài hước, khả năng tung hứng và sự nhanh nhạy trong các tình huống, Trấn Thành là một trong những gương mặt tạo nhiều tiếng cười cho chương trình. Anh cũng thường xuyên tham gia các thử thách vận động, đấu trí và những màn cạnh tranh giữa các thành viên.

Trấn Thành tên thật là Huỳnh Trấn Thành, sinh năm 1987 tại TP.HCM. Anh hoạt động trong nhiều lĩnh vực như MC, diễn viên hài, diễn viên điện ảnh và đạo diễn. Nam nghệ sĩ được biết đến qua nhiều chương trình truyền hình với vai trò MC, host như "Người ấy là ai", "Rap Việt", "Running Man Vietnam"...

Ở lĩnh vực điện ảnh, Trấn Thành ghi dấu ấn với vai trò đạo diễn qua các phim "Bố già", "Nhà bà Nữ", "Mai" và "Bộ tứ báo thủ"... Trong đó, "Mai" từng tạo dấu ấn lớn tại phòng vé Việt Nam.

Bên cạnh công việc dẫn chương trình và đóng phim, Trấn Thành còn thường xuyên đảm nhận vai trò MC tại các sự kiện âm nhạc. Lần này, việc sang Mỹ dẫn concert Say Hi khiến anh bỏ lỡ buổi hội ngộ cùng các thành viên Running Man Vietnam 2026.