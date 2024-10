Tranh chấp sở hữu tầng hầm, chủ đầu tư chặn xe cư dân

Tranh chấp sở hữu chung, riêng

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Lê Phi Phụng – Trưởng Ban Quản trị chung cư N10 Hà Đô Park View cho biết, từ tháng 9/2024 đến nay, tình hình chung cư rất phức tạp, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng nghìn cư dân chung cư. Theo đó, liên tiếp có người lạ xuất hiện tại khu vực hầm B1, B2 để chặn xe ô tô của cư dân, yêu cầu cư dân không được gửi xe vào hầm. Theo ông Phụng, những người này không xuất trình được giấy tờ gì, tự xưng là người của chủ đầu tư và chặn một số xe ô tô khiến cư dân phải ra ngoài gửi xe. “Những vụ việc liên tiếp như vậy khiến khu vực gửi xe tắc nghẽn, tranh cãi liên tục, mỗi lần như vậy chúng tôi đều gọi Công an phường, Công an quận can thiệp, rất may chưa xảy ra xô xát”, trưởng ban quản trị chia sẻ.

Bà Xuân Hòa (cư dân chung cư Hà Đô) cho biết, xe bà bị chặn vào ngày 14/10 không rõ lý do. Theo bà Hòa, gia đình bà đã ở chung cư 7 năm không có tranh chấp, đóng tiền phí dịch vụ, gửi xe đầy đủ. Tuy nhiên sáng 14/10 bà nhận được tin nhắn không cho gửi xe của đơn vị quản lý. “Không thể hiểu được vì sao xe cư dân đang đỗ ổn định bỗng dưng bị chặn, không cho gửi khiến tôi phải đưa xe ra bên ngoài”, bà Hòa bức xúc nói.

Ban quản trị tòa nhà tranh cãi với nhóm người lạ mặt về việc chặn xe của cư dân

Theo tìm hiểu của PV, tranh chấp xảy ra khi phần sở hữu chung, riêng là nơi để xe tại tầng hầm, giữa bên mua là 341 chủ sở hữu các căn hộ tại N10 và bên bán là Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (Tập đoàn Hà Đô-PV) diễn ra từ năm 2017.

Theo đó, Tập đoàn Hà Đô là chủ đầu tư dự án, xác định nơi để xe tại tầng hầm N10 thuộc sở hữu riêng, đã kinh doanh, khai thác, thu tiền từ khi tòa nhà được đưa vào sử dụng đến nay. Tuy nhiên, cư dân là những chủ sở hữu căn hộ lại cho rằng, trong hợp đồng mua bán căn hộ N10 đã xác định rõ, nơi để xe tại tầng hầm thuộc sở hữu chung của tòa nhà, không thuộc sở hữu riêng của chủ đầu tư. Chính vì vậy, chủ sở hữu các căn hộ đã nhiều lần yêu cầu Tập đoàn Hà Đô trả lại nơi để xe tại tầng hầm để sử dụng chung cho cư dân tòa nhà, như nội dung trong hợp đồng mua bán, nhưng đến nay Tập đoàn Hà Đô vẫn chiếm giữ, kinh doanh.

Tranh chấp chưa hồi kết

Ban Quản trị chung cư Hà Đô khẳng định: Theo hợp đồng mua bán căn hộ giữa chủ đầu tư và cư dân đã quyết định bán nơi để xe tại tầng hầm. Việc Tập đoàn Hà Đô tính hoặc không tính chi phí đầu tư xây dựng tầng hầm vào giá bán là công việc nội bộ của tập đoàn, không phải căn cứ phân định sở hữu chung, riêng tầng hầm.

“Phần doanh thu khai thác tầng hầm không phải thuộc sở hữu riêng của Tập đoàn Hà Đô, do đó tập đoàn phải hoàn trả cho cư dân tòa nhà N10 phần lãi của khoản thu này”, Ban Quản trị tòa nhà khẳng định.

Được biết, trong thời gian từ năm 2017 đến tháng 8/2024, cư dân và Hà Đô đã một lần làm việc trực tiếp và nhiều lần gửi văn bản trao đổi, nhưng đến nay vẫn không có kết quả.

Hàng xe dài ách tắc do chặn xe. Ảnh: Cư dân cung cấp

Phản hồi thông tin về tranh chấp sở hữu chung riêng, Công ty CP Tập đoàn Hà Đô cho biết, căn cứ theo Điều 49 Nghị định 71/2010/NĐ-CP quy định sở hữu chung riêng có nội dung: Đối với khu vực xe ô tô thì phải xây dựng theo quy chuẩn xây dựng nhưng do chủ đầu tư quyết định thuộc quyền sở hữu chung của các chủ sở hữu nhà chung cư hoặc thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà chung cư... "Chi phí đầu tư phần sở hữu riêng của chủ đầu tư (trong đó có chỗ để xe ô tô tầng hầm) không phân bổ vào giá bán căn hộ, việc này được thể hiện tại báo cáo kiểm toán độc lập cung cấp cho Ban Quản trị vào năm 2022. Diện tích riêng của chủ đầu tư đã được chủ đầu tư nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất cho các diện tích này", đại diện Công ty CP Tập đoàn Hà Đô cho biết.

Tranh chấp sở hữu chung, riêng tại các tòa nhà chung cư là vấn đề xảy ra liên tục trong những năm qua trên địa bàn Hà Nội. Trước đó là tranh chấp xảy ra tại chung cư Five Star Garden trên địa bàn phường Kim Giang, quận Thanh Xuân; chung cư Artemis , phường Khương Mai, quận Thanh Xuân... Nguyên nhân chính là những điều khoản chưa rõ ràng được soạn thảo và đưa vào nội dung hợp đồng mua bán. Trong đó, tính pháp lý các điều khoản còn lỏng lẻo, chồng chéo, dẫn đến những tranh chấp khi cư dân về sinh sống...