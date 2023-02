Tránh cú sốc do tăng giá điện

Bà Quách Thị Lệ Chân, Giám đốc Công ty TNHH Bảo quản rau quả CASS (Long An):

Cần phân nhóm khách hàng hợp lý

Chuyên về bảo quản rau quả bằng hệ thống kho lạnh kèm công nghệ kiểm soát nồng độ các khí: N2, O2, CO2, C2H4… nên chúng tôi sử dụng điện rất nhiều, tiền điện chiếm đến khoảng 50% chi phí hằng tháng. Với giá điện hiện tại, DN đã thấy quá cao, không phù hợp với chủ trương khuyến khích đầu tư vào ngành bảo quản nông sản - góp phần gia tăng giá trị cho nông sản Việt.

Hiện tại, ngoài bảo quản lạnh rau quả, chúng tôi còn thực hiện sơ chế, đóng gói rau quả, xử lý nấm bệnh… nhưng không được xếp vào nhóm khách hàng thuộc ngành sản xuất với giá điện ưu đãi mà xếp vào nhóm khách hàng ngành kinh doanh - giá điện cao. Tôi cho rằng bảo quản rau quả là một công đoạn trong sản xuất và thuộc nhóm ngành nông nghiệp, cần được ưu tiên. Bởi lẽ, kho bảo quản lạnh nông sản theo công nghệ mới giúp kéo dài thời gian sử dụng của nông sản, lưu giữ nông sản, giảm áp lực bán nhanh khi thu hoạch, góp phần hạn chế tình trạng được mùa mất giá hay nông sản phải đổ bỏ khi thu hoạch rộ. Do đó, ngoài việc điều chỉnh giá điện hợp lý thì cần xem xét lại cách phân nhóm khách hàng hợp lý theo định hướng hỗ trợ, khuyến khích các ngành đang cần thu hút đầu tư.

Ông Trần Như Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS):

Giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp

Từ cuối năm 2022, nhiều DN dệt may đã rơi vào khó khăn do thiếu đơn hàng và giá trị xuất khẩu sụt giảm. Theo dự báo, phải đến quý III/2023 tình hình mới có thể cải thiện. Hiện tại, các DN đang phải giảm lao động thời vụ, bố trí công nhân làm việc luân phiên, dừng một số dây chuyền vì không có đơn hàng.

Điện là chi phí nhiên liệu đầu vào trong sản xuất, sinh hoạt nên giá điện tăng chắc chắn sẽ kéo mọi chi phí khác tăng theo. Trong ngành may, các DN may chủ yếu sử dụng điện để thắp sáng, ủi quần áo… nên sẽ không bị ảnh hưởng nhiều nếu giá điện tăng nhưng với các DN dệt nhuộm, chi phí điện trong cơ cấu giá thành chiếm tỉ lệ khá cao dẫn tới giá điện tăng sẽ làm tăng chi phí sản xuất, giảm khả năng cạnh tranh của DN. Khả năng giá điện tăng trong thời gian tới chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của DN. Tuy nhiên, DN không đến mức lỗ lã vì "cõng" thêm phần chi phí gia tăng này. Trong ngành dệt may, một số DN lớn đã hợp tác với các đơn vị đầu tư điện mặt trời triển khai điện mặt trời áp mái như một giải pháp giảm chi phí tiền điện và thực hành "xanh hóa" sản xuất.

