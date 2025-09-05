Tranh sơn mài “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” xác lập kỷ lục Guinness thế giới

Đây là tác phẩm đặc biệt đang được trưng bày cùng 16 bức tranh sơn mài khác trong triển lãm Mùa xuân Độc lập, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội).

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, triển lãm Mùa xuân Độc lập là một trong những điểm đến thu hút đông đảo khách tham quan trong nước và quốc tế khi đến với Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tâm huyết của chàng họa sĩ trẻ Chu Nhật Quang đã được đền đáp xứng đáng khi tác phẩm công phu- Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập đã được Guinness công nhận là bức tranh sơn mài liền khối, không ghép lớn nhất thế giới.

Mặt thứ nhất - "Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập" - tái hiện thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình (Ảnh: NSCC)

Bức tranh được hoàn thiện trên nền vóc sơn mài 2 mặt, kích thước 2,4mx7,2m, nặng 3 tấn, diện tích 17,342 m². Mặt thứ nhất - Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập - tái hiện thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình.

Mặt thứ hai là tác phẩm mang tên Mùa xuân dân tộc, biểu trưng cho niềm hân hoan của nhân dân trong mùa xuân Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, họa sĩ Lương Xuân Đoàn nhận định: "Với ngôn ngữ tạo hình độc đáo, có chiều sâu, tác phẩm đã khắc họa phong cách, nhân cách Chủ tịch Hồ Chí Minh qua lăng kính sáng tạo của thế hệ trẻ. Hồn cốt, thần thái của vị Cha già dân tộc được diễn giải bằng ngôn ngữ nghệ thuật của tuổi 9X, rất mới mẻ".

Sáng tác hội họa trên chất liệu sơn mài luôn là thử thách trong nghệ thuật tạo hình, càng thử thách nhiều hơn khi họa sĩ Chu Nhật Quang lựa chọn đề tài lịch sử, lãnh tụ để sáng tạo trên một kích cỡ lớn.

Mặt thứ hai là tác phẩm mang tên "Mùa xuân dân tộc", biểu trưng cho niềm hân hoan của nhân dân trong mùa xuân Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Ảnh: NSCC)

Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam đánh giá: "Triển lãm Mùa xuân Độc lập và bức tranh sơn mài khổ lớn Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập đã tạo tiếng vang lớn, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam và nghệ thuật dân tộc đến với bạn bè quốc tế".

Họa sĩ Chu Nhật Quang cho biết, tranh sơn mài Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập được anh bắt tay thực hiện từ năm 2019, trải qua 6 năm sáng tác. Trong suốt quá trình này, họa sĩ Chu Nhật Quang cùng sự hỗ trợ của gia đình, đặc biệt là người cha - NSƯT Chu Lượng và anh rể - họa sĩ Nguyễn Thanh Tùng, đã nghiên cứu kỹ lưỡng chất liệu, kết hợp nhuần nhuyễn chất liệu sơn mài truyền thống với vật liệu hiện đại.

Nghệ sĩ cũng tham khảo tư liệu từ các nhà nghiên cứu lịch sử để đảm bảo tính chính xác cũng như yếu tố nghệ thuật. Bức tranh đã hoàn thiện đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, một dấu mốc lịch sử thiêng liêng của cả dân tộc.

Kỷ lục được xác nhận khẳng định một bước tiến, niềm tự hào của nghệ thuật sơn mài Việt Nam trên thế giới (Ảnh: NSCC)

Họa sĩ Nguyễn Thanh Tùng, anh rể họa sĩ Chu Nhật Quang chia sẻ: "Tác phẩm sơn mài Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập được xác lập kỷ lục Guinness thế giới là vinh dự không chỉ của tác giả Chu Nhật Quang mà còn là niềm tự hào của nghệ thuật sơn mài, chất liệu truyền thống, đặc sắc của hội họa Việt Nam".

Sơn mài là chất liệu truyền thống lâu đời của hội họa, xuất hiện trong nghệ thuật tạo hình của nhiều quốc gia như Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... Tuy nhiên, sơn mài Việt Nam, còn gọi là chất liệu sơn ta mang nhiều giá trị đặc sắc riêng có.Việc hoàn thành Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập ở khổ lớn, liền mảnh, chưa từng có tiền lệ, đã tạo nên một dấu mốc mới của nghệ thuật sơn mài trên thế giới.

Họa sĩ Chu Nhật Quang cho biết, mục đích ban đầu của việc vẽ là muốn bày tỏ tình yêu Tổ quốc, tri ân cha ông đã ngã xuống vì độc lập, tự do cho dân tộc. Vì thế, khi tác phẩm được xác lập kỷ lục Guinness thế giới, anh cảm thấy vui và tự hào. Đây cũng là động lực quan trọng để họa sĩ 9X tiếp tục sáng tạo.

Với kỷ lục được ghi nhận, đây là lần đầu tiên nghệ thuật sơn mài Việt Nam được vinh danh ở tầm thế giới, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong việc khẳng định vị thế và giá trị của nghệ thuật truyền thống Việt Nam trên bản đồ văn hóa toàn cầu.



