Tranh thủ tiền đóng học phí cho con chưa đến hạn, tôi đã trót “đu đỉnh” cổ phiếu

Các trường tiểu học ở Hà Nội đã bắt đầu kế hoạch tuyển sinh và có những chương trình ưu đãi đặt cọc, đóng tiền học một lần/năm sẽ có các chính sách ưu đãi hấp dẫn. Tôi đã chọn được trường cho con và dự định đóng tiền học một lần cho năm học đầu tiên với hạn chót vào giữa tháng 3. Nhưng thị trường chứng khoán những phiên cuối năm Quỹ Mão cùng những dự báo tích cực cho kinh tế và chứng khoán, bất động sản năm Rồng – 2024 đã khiến tôi đứng ngồi không yên.

Trước dịp nghỉ Tết Nguyên đán, VN-Index đã có nhịp tăng kéo dài với thanh khoản cải thiện. Nhiều dự báo cho rằng, những phiên sau Tết Nguyên đán nhiều khả năng thị trường vẫn tiếp tục đà tăng. Một thống kê cho biết trong 23 năm qua, chỉ số VN-Index có tới 14 năm tăng điểm sau Tết càng làm tôi thêm phần sốt ruột.

Tôi bắt đầu đặt kỳ vọng, khoản tiền đang rảnh rỗi chờ đóng tiền học cho con có cơ hội gia tăng lợi nhuận nếu chọn đúng cổ phiếu.

Dù mua cổ phiếu với tâm lý T+, tôi vẫn cố gắng tìm hiểu thông tin một số nhóm ngành, cổ phiếu, thậm chí cả phong thuỷ để ra quyết định. Nhịp tăng của cổ phiếu Ngân hàng giai đoạn trước Tết khiến tôi e dè. Thời điểm cổ phiếu ngân hàng đã có một nhịp tăng khá mạnh, một số chuyên gia chứng khoán khuyến nghị về cổ phiếu ngân hàng với lưu ý chọn giá tốt để tích luỹ, đừng mua đuổi.

Nhóm cổ phiếu cũng được khuyến nghị là bất động sản sau một thời gian dài gặp khó khăn đã quay đầu trở lại, nhưng dự báo thời điểm tích cực của thị trường bất động sản nói chung và doanh nghiệp thường rơi vào nửa cuối năm 2024 khiến tôi không xuống tiền.

Khi thanh khoản tăng, cổ phiếu chứng khoán cũng có cơ hội có "sóng", hay "sóng" KRX cũng có thể kéo nhóm chứng khoán tăng, nhưng khi nào đến "sóng" đó vẫn là câu hỏi lớn.

Chính phủ đẩy mạnh việc giải ngân đầu tư công nên một số cổ phiếu liên quan đến đầu tư công cũng có thể là lựa chọn tốt, hay nhóm cổ phiếu thép từ cuối năm 2023 đã ghi nhận sự hồi phục tích cực và nhiều dự báo có thể tốt hơn trong năm 2024…

Nhóm bán lẻ cũng được nhiều báo cáo của các công ty chứng khoán khuyến nghị về đà phục hồi năm 2024, một vài đại diện của bán lẻ là MWG, PNJ, FRT. Thời điểm trước Tết Nguyên đán, MWG công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 với dự kiến doanh thu tăng 5%, lợi nhuận gấp 14 lần so với năm 2023. Với PNJ, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, lại ghi nhận năm lãi kỷ lục với khoản lãi sau thuế hơn 1.970 tỷ đồng năm 2023, cao nhất trong 35 năm hoạt động.

Nhiều khả năng, tôi sẽ chọn mua cổ phiếu thuộc nhóm bán lẻ.

Khi lý trí không thể đưa ra quyết định cuối cùng, tôi bắt đầu tìm hiểu đến phong thuỷ. Với mệnh Mộc, Một Công ty chứng khoán đưa ra phân tích theo Ngũ hành, năm 2024 mang hành Hoả, những cổ phiếu nhóm bán lẻ, dệt may, cảng biển, vận tải, thực phẩm tiêu dùng sẽ phù hợp với người mệnh Mộc.

Vừa hay, xét đến phong thuỷ, có nhóm cổ phiếu bán lẻ và thêm lựa chọn cổ phiếu nhóm thực phẩm tiêu dùng, đại diện có thể là VNM (Vinamilk). Tôi đã quyết định dùng số tiền dự định đóng học cho con để mua cổ phiếu PNJ trong 2 phiên cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết với giá trung bình 91.000 đồng/cổ phiếu.

Thị trường chứng khoán sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đúng như dự báo, đã tăng liên tiếp 4 phiên, nhưng rất tiếc, Index không "độ" đến cổ phiếu mà tôi mua. Trong khi VN-Index tăng 4 phiên liên tiếp và một phiên đi ngang, PNJ giảm 3 phiên liên tiếp, một phiên đóng cửa bằng mức giá tham chiếu và một phiên giảm nhẹ. Đến phiên 23/2, chỉ số VN-Index có phiên giảm mạnh đầu tiên trong năm Giáp Thìn 2024, giảm 1,25%, tương ứng 15,2 điểm xuống còn 1.212 điểm, thì mất mát của PNJ cũng lớn hơn với mức giảm 2%, xuống còn 87.800 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, khoản tiền đóng học mang ra "lướt sóng" cổ phiếu của tôi đã tạm lỗ gần 4% chỉ sau vài phiên giao dịch.

Cổ phiếu PNJ sụt giảm từ sau Tết nguyên đán

Mặc dù giá cổ phiếu trong tài khoản chứng khoán giảm, nhưng niềm an ủi trong ngày Vía Thần tài của tôi là hình ảnh nhiều cửa hàng PNJ trống trơn các sản phẩm vàng miếng, vàng tài lộc trong quầy.



Trong báo cáo tháng 1/2024 được công bố, PNJ cho biết doanh thu và lợi nhuận đều giảm so với cùng kỳ năm trước do Tết năm nay muộn hơn. Đây có thể là lý do khiến cổ phiếu PNJ giảm trong những phiên gần đây và tôi có thể đã "đu đỉnh" ngắn hạn PNJ và không biết cổ phiếu có tiếp tục đà giảm hay không.

Lúc này, tôi đứng trước bài toán tiền đóng học cho con vào giữa tháng 3 sẽ xử lý ra sao. Nếu cổ phiếu tăng và có lãi trở lại, tôi sẽ chốt lời và đóng tiền học. Còn ngược lại, nếu cổ phiếu tiếp tục xu hướng giảm, có lẽ tôi sẽ trở thành nhà đầu tư dài hạn bất đắc dĩ. Tiền đóng học theo năm để hưởng ưu đãi có lẽ sẽ phải thay đổi, chuyển hướng sang đóng theo từng tháng.