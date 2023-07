Trao quyền cho AI để quản trị toàn cầu về AI

Tại Hội nghị thượng đỉnh Xã hội dân sự (C20) trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G20 Ấn Độ 2023, nhóm tác giả từ Diễn đàn toàn cầu Boston và Liên minh toàn cầu về Quản trị Kỹ thuật số và Quản trị Internet toàn cầu, Liên minh trao quyền kỹ thuật số và bảo mật (GLIDES) đã xây dựng báo cáo đặc biệt về Quản trị toàn cầu AI gửi tới hội nghị.

Nhóm tác giả báo cáo gồm Krishnashree Achuthan, Vint Cerf, Nazli Choucri, John Clippinger, Michael Dukakis, Thomas Kehler, Zlatko Lagumdzija, Enrico Letta, Prashant R. Nair, Yasuhide Nakayama, Nguyễn Anh Tuấn, Thomas Patterson, Alex Pentland, Alison Richards, David Silbersweig.

Đại diện nhóm tác giả, ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc điều hành BGF trình bày cơ bản các nội dung đáng lưu ý trong báo cáo tại Hội nghị.

Theo nội dung báo cáo, trong thời gian gần đây, việc quản trị AI đã thu hút được sự chú ý lớn trên toàn cầu. Diễn đàn toàn cầu Boston (BGF) là tổ chức đã cho ra đời Sáng kiến Xã hội Trí tuệ Nhân Tạo (AIWS) về quản trị toàn cầu AI và kỹ thuật số năm 2017. Các cột mốc đáng chú ý bao gồm Sáng kiến Hội nghị thượng đỉnh AIWS-G7 2019 và ra mắt Khế ước Xã hội cho Kỷ nguyên AI (The Social Contract for the AI Age) và Thành phố xã hội trí tuệ nhân tạo (AIWS City), phối hợp với World Leadership Alliance-Club de Madrid vào tháng 9/2020.

C20 - Hội nghị thượng đỉnh G20 Ấn Độ 2023.

Đáng chú ý, vào tháng 9/2021, BGF và Liên minh Lãnh đạo Thế giới - World Leadership Alliance Club de Madrid giới thiệu Hiệp định quốc tế về trí tuệ nhân tạo và Liên minh toàn cầu về quản trị kỹ thuật số (GADG).

Ông Nguyễn Anh Tuấn nhận định: “Cách tốt nhất để giải quyết các thách thức, mối đe dọa và nguy cơ từ Trí tuệ nhân tạo và Chuyển đổi số là định hình một xã hội với những ý tưởng và khái niệm sáng tạo, tiên phong".

Từ tháng 2 đến tháng 4/2023, Diễn đàn toàn cầu Boston đã tổ chức một loạt Hội nghị cấp cao BGF, các hội nghị để phát triển khung quản trị toàn cầu về AI. Vào ngày 30/4, BGF đã công bố khung báo cáo về Quản trị toàn cầu AI do Liên minh toàn cầu về Quản trị Kỹ thuật số và Quản trị Internet toàn cầu, Liên minh trao quyền kỹ thuật số và bảo mật (GLIDES) phối hợp xây dựng.

Kể từ ngày 12/12, BGF sẽ thực hiện nhiều hành động, khuyến khích các tổ chức xã hội dân sự và công dân đóng góp vào các kế hoạch hành động cho Quản trị toàn cầu về AI. BGF và GLIDES cam kết đóng góp cho Hội nghị thượng đỉnh C20 - G20 tại Ấn Độ 2023, tập trung vào các kế hoạch cụ thể.

Liên minh khai sáng do AI hỗ trợ (AIEA) để giám sát các hệ thống AI

Chính các công ty công nghệ, bao gồm Amazon, Google, Meta, Microsoft và những công ty khác, đã đưa ra cam kết quan trọng đối về biện pháp bảo vệ AI do Nhà Trắng làm trung gian. Để đảm bảo giám sát và phát triển có trách nhiệm của thế hệ AI tiếp theo, BGF, Sáng kiến Hòa bình và An ninh của Shinzo Abe, GADG và GLIDES cùng nhau thành lập Liên minh khai sáng do AI cung cấp (AIEA).

Trao quyền cho công dân và CSO để quản trị toàn cầu về AI, Internet và phát triển nền kinh tế dữ liệu:

Giáo sư MIT Alex Pentland cho biết: “Dữ liệu là phương tiện sản xuất chính, cùng với vốn, lao động và đất đai. Nếu chúng tôi thiết lập quyền dữ liệu công bằng và cho phép dễ dàng kiểm tra dữ liệu sử dụng, chúng ta có thể kiểm soát AI và điều chỉnh nền kinh tế kỹ thuật số để phục vụ xã hội tốt hơn".

CEO BGF Nguyễn Anh Tuấn cho hay: “Người dân được trao quyền thông qua mô hình AIWS, dữ liệu nền kinh tế và giáo dục khai sáng toàn cầu, thống nhất tiếng nói của họ với tư cách là sức mạnh của người dùng, các lực lượng thị trường và những nhà đổi mới".

AIEA tích cực thúc đẩy hợp tác với công dân và các tổ chức xã hội dân sự, đồng thời cũng thành lập Liên minh Kinh tế Khai sáng Công nghệ để hỗ trợ quản trị toàn cầu của AI, Internet và tạo cơ hội trong AI và nền kinh tế dữ liệu, giúp mọi người dân có thể trở thành một nhà đổi mới.

AIEA nhấn mạnh ứng dụng thực tế của các khái niệm AIWS để thúc đẩy hòa bình, an ninh và lợi ích lớn hơn trong lĩnh vực AI. Trong giai đoạn đầu, AIEA tập trung hợp tác với 10 quốc gia, cụ thể là Mỹ, EU - Anh, Nhật Bản, Ấn Độ, Brazil, Nigeria, Mexico, Indonesia, Việt Nam và Philippines. Cùng nhau, các bên định hình tương lai nơi tiềm năng của AI được khai thác vì lợi ích chung và thúc đẩy hệ sinh thái kỹ thuật số thịnh vượng trao quyền cho cá nhân cũng như xã hội.

Khung khai sáng do AI cung cấp

Những người tiên phong và học giả về AI như giáo sư MITAlex Pentland, nhà tiên phong về AI Thomas Kehler và giáo sư Harvard David Silbersweig nhấn mạnh tầm quan trọng của quyền dữ liệu công bằng, minh bạch và khuôn khổ AI mới tích hợp với trí tuệ tập thể của con người.

Khung Khai sáng như một khung AI mới tích hợp và tham gia trí tuệ tập thể của con người. Khung khai sáng do AI cung cấp dựa trên nền tảng khoa học thần kinh và dựa trên các định luật vật lý. Nhà tiên phong về AI Thomas Kehler cho hay: "Sức mạnh to lớn của AI sáng tạo gây ra nguy hiểm vì thiếu nguồn gốc dữ liệu và tính minh bạch. Chúng ta phải nhanh chóng di chuyển hướng tới việc áp dụng một khuôn khổ AI mới tích hợp và thu hút sự tham gia trí tuệ tập thể ccủa con người. Khuôn khổ mới dựa trên khoa học thần kinh và dựa trên quy luật vật lý. Công nghệ như vậy có sẵn và sẽ xây dựng một khuôn khổ an toàn cho sự phát triển trong tương lai".

Giáo sư Harvard David Silbersweig: “Giống như các công nghệ biến đổi khác, AI có thể được sử dụng cho mục đích tốt hay xấu. Với khả năng mạnh mẽ của AI, chúng ta phải định hình phát triển và triển khai AI dựa trên nền tảng đạo đức và tích hợp mới nhất hiểu biết về não - tâm và các hệ thống phức tạp".

CEO BGF Nguyễn Anh Tuấn.

Giải quyết thông tin sai lệch, xuyên tạc và tội phạm mạng

Thông tin sai lệch vẫn là mối quan tâm đáng kể trong thời đại kỹ thuật số. Giải quyết những vấn đề phức tạp này đòi hỏi nỗ lực thống nhất của các lực lượng xã hội và chính phủ. AIEA áp dụng cách thức tiếp cận chủ động bằng cách tổ chức đối thoại với các nhà lãnh đạo tôn giáo từ Kitô giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo và Do Thái giáo.

Ngoài ra, AIEA còn tìm kiếm sự hợp tác với chính phủ từ Mỹ, EU - Anh, Nhật Bản, Ấn Độ, Brazil, Nigeria, Mexico, Indonesia, Việt Nam và Philippines để đối phó hiệu quả với các thách thức. BGF và Trường đại học Amrita sẽ hợp tác, cung cấp những hiểu biết có giá trị và chuyên môn. Khung khai sáng do AI cung cấp đảm nhận một vai trò quan trọng trong việc tạo ra các kỹ thuật.

Tìm kiếm giải pháp xử lý thông tin sai lệch, thông tin xuyên tạc và tội phạm mạng một cách hiệu quả. Mục đích nhằm hạn chế sự lan truyền thông tin sai lệch và bảo vệ cá nhân và xã hội khỏi các hoạt động trực tuyến có hại. Thông qua hợp tác quốc tế và hành động tập thể, Khung khai sáng do AI cung cấp cố gắng tạo ra một môi trường an toàn hơn và không gian kỹ thuật số đáng tin cậy hơn cho tất cả mọi người.

Nguồn tài nguyên

Cộng đồng Khai sáng toàn cầu, bao gồm các học giả ưu tú từ các trường đại học danh tiếng như Harvard, MIT, Stanford,… cùng với đóng góp từ các cựu tổng thống và thủ tướng, hỗ trợ các chương trình hành động này. Ngọn núi Khai sáng toàn cầu (GEM) kết nối nghiên cứu trung tâm và phòng thí nghiệm của các trường đại học và công ty để cung cấp hỗ trợ công nghệ cho giám sát và Khung khai sáng do AI cung cấp.

Thông qua những nỗ lực hợp tác của Liên minh khai sáng do AI hỗ trợ, BGF, GLIDES, và các đối tác toàn cầu hướng đến tầm nhìn về một xã hội khai sáng, một tương lai có đạo đức, an toàn và công bằng trong lĩnh vực quản trị AI.