Sẽ xử lý xong các thuê bao sở hữu trên 10 SIM vào cuối tháng 8/2023

Theo Cục Viễn thông, đến giữa tháng 7/2023, theo số liệu các doanh nghiệp đã rà soát, làm rõ việc sở hữu thuê bao đối với khách hàng là tổ chức. Đối với thuê bao là khách hàng cá nhân đứng tên nhiều SIM (trên 10 SIM), các nhà mạng hiện đang tiếp tục tích cực xử lý số giấy tờ đứng tên nhiều SIM.

Mua bán SIM trên phố Kim Mã, Hà Nội.

Ông Trần Duy Hải, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết, từ đầu tháng 7/2023, Bộ TTTT đã chỉ đạo các nhà mạng xử lý đối với tệp khách hàng doanh nghiệp (hơn 3 triệu). Đến ngày 25/7/2023, các nhà mạng tiếp tục xử lý đối với tệp khách hàng cá nhân. Với sự vào cuộc rất tích cực của các nhà mạng hiện nay, đến ngày 30/8 sẽ giải quyết xong tình trạng sử hữu trên 10 SIM.

Cũng theo ông Trần Duy Hải, việc loại bỏ các SIM thuê bao không đúng quy định là một quá trình, do vậy công việc này sẽ được thực hiện liên tục. rà soát và yêu cầu doanh nghiệp thực hiện. Tại đợt xử lý lần này, Bộ TTTT tập trung xử lý tình trạng SIM thuê bao đứng tên 1 khách hàng, không trùng khớp với người sử dụng trên thực tế diễn ra rất lớn (có cá nhân sở hữu hàng trăm sim thuê bao…). Đây là tồn tại do nhiều giai đoạn trước đây phát triển nóng của các doanh nghiệp và là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng SIM rác, cuộc gọi rác, tin nhắn rác gây mất trật tự an toàn xã hội và ảnh hưởng đến quyền lợi của chính người sử dụng, thậm chí có thể bị liên đới nếu các SIM do mình đứng tên bị sử dụng trong các hoạt động phạm pháp (lừa đảo …).

Với 3 giai đoạn xử lý trong gần 2 năm qua, đại diện Bộ TTTT cho rằng sẽ giảm triệt để được nạn SIM rác, từ đó sẽ ngăn chặn được 1 nguồn chính trong việc phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo.

Trên thực tế, trong thời gian qua vẫn còn tình trạng cá nhân/tập thể thực hiện kích hoạt sẵn, kích hoạt nhiều SIM thuê bao và bán, lưu thông ra thị trường nhưng không thực hiện thay đổi thông tin theo quy định. “Các sai phạm này bao gồm cả thuê bao có thông tin không đầy đủ, không chính xác, giả mạo giấy tờ để đăng ký thông tin thuê bao, lợi dụng, sử dụng trái phép thông tin của người khác để đăng ký, kích hoạt SIM”, ông Trần Duy Hải cho biết.

Đối với những sai phạm này, Bộ TTTT đã yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông phải xử lý nghiêm theo chỉ đạo của Chính phủ, trong quá trình thanh tra, nếu phát hiện các sai phạm này, các đoàn thanh tra sẽ tiến hành xử phạt theo quy định. Trong trường hợp phát hiện cố tình giả mạo giấy tờ để đăng ký thông tin thuê bao, lợi dụng, sử dụng trái phép thông tin của người khác để đăng ký, kích hoạt SIM, gây ra hậu quả thì tùy theo mức độ vi phạm, đoàn Thanh tra sẽ chuyển cho cơ quan công an để tiếp tục xử lý.

Từ tháng 3 đến nay, Bộ TTTT đã lập 82 đoàn thanh tra, trong đó Bộ TTTT tổ chức 8 đoàn, các sở TTTT trên cả nước tổ chức 74 đoàn thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý thông tin thuê bao đối với các Chi nhánh của doanh nghiệp viễn thông, điểm cung cấp dịch vụ viễn thông, các tổ chức/cá nhân đăng ký số lượng lớn SIM. Kết quả thanh tra cũng dự kiến sẽ được Bộ TTTT công bố trong tháng 8/2023.