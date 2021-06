Traphaco ước lãi 6 tháng đạt 124 tỷ đồng, tăng trưởng gần 38% so với cùng kỳ 2020

Thông tin từ Công ty cổ phần Traphaco (mã CK: TRA) cho biết, 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, tăng trưởng xấp xỉ 22% về doanh thu và 38% về lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ.

Cụ thể, Công ty đạt 1.030 tỷ đồng doanh thu hợp nhất 6 tháng, lợi nhuận sau thuế đạt 124 tỷ đồng, lần lượt tăng xấp xỉ 22% và 38% so với cùng kỳ. Như vậy, Traphaco đã có 6 quý liên tục tăng trưởng lợi nhuận, khẳng định Công ty đã bước vào giai đoạn tăng trưởng tích cực.

Năm 2020, nhiều doanh nghiệp dược phẩm trải qua một giai đoạn chật vật do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 khi sức mua và khả năng tiêu dùng của người dân sụt giảm. Bằng nhiều giải pháp quản trị sáng tạo, linh hoạt, đặc biệt là cá nhân hóa hành vi khách hàng để thúc đẩy bán hàng, gia tăng hàng tự sản xuất, Traphaco đã vượt qua những thách thức khách quan của ngành để đạt đạt tốc độ tăng trưởng 12% về doanh thu và 27% về lợi nhuận.

Quyết tâm duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ dù bối cảnh kinh doanh chung còn nhiều thách thức được Traphaco thể hiện trong việc đặt ra mục tiêu cho năm 2021, với doanh thu thuần đạt 2.100 tỷ đồng và 240 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 10% và 11% so với năm trước. Nếu so với mức độ tăng trưởng bình quân của các doanh nghiệp dược niêm yết đạt chưa tới 2% trong năm 2020 thì đây là một mục tiêu tham vọng, chưa kể con số thực hiện năm 2020 của Traphaco cũng rất ấn tượng.

Giải pháp để thực hiện được mục tiêu trên, theo chia sẻ của ông Trần Túc Mã, tổng giám đốc Traphaco, là tiếp tục tập trung vào thúc đẩy quản trị doanh nghiệp hiện đại, chuẩn hóa quy trình làm việc ngày càng chuyên nghiệp.

Công ty đã thay đổi cách giao và đánh giá mục tiêu công việc KPI. Theo đó, đánh giá dựa trên kết quả thực tế hoàn thành, tạo điều kiện cho người lao động hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, tránh tâm lý hoàn thành, thiếu cố gắng. Quy trình mới gắn chặt với lợi ích, trách nhiệm của từng người lao động ở mỗi bộ phận, đồng thời đề cao hiệu quả làm việc nhóm, sự phối hợp giữa các bộ phận để hướng đến kết quả cao nhất.

"Chỉ tiêu năm được bóc tách, cụ thể hóa đến từng bộ phận, từng tháng. Việc đánh giá, rà soát kết quả hoàn thành công việc được thực hiện thường xuyên, theo từng tháng, không chỉ với cán bộ nhân viên mà ngay cả ban lãnh đạo Công ty cũng có KPI", ông Mã chia sẻ.

Nhờ những giải pháp quyết liệt như vậy, quý I, Traphaco đã đạt doanh thu thuần 474,4 tỷ đồng, tăng 20,8%, lợi nhuận sau thuế đạt 55,2 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ 2020, đạt mức quán quân về tăng trưởng lợi nhuận trong số các doanh nghiệp dược niêm yết. Nếu so với kết quả sản xuất kinh doanh của 16 doanh nghiệp dược niêm yết trên sàn chứng khoán quý I/2021 có doanh thu giảm 4,1% và chỉ tăng 0,3% lợi nhuận so với cùng kỳ, kết quả mà Traphaco đạt được là rất ấn tượng.

Bước sang quý II/2021, đại dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp hơn đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các doanh nghiệp. Traphaco đã kích hoạt lại chế độ làm việc "thời chiến" với thông điệp không chờ đợi, co cụm, sẵn sàng tìm kiếm những giải pháp, cách làm mới để hoàn thành tốt nhất các con số mục tiêu đã đặt ra cho từng tháng trên bản đồ KPI cả năm.