Công an TPHCM đột kích 3 địa điểm, khởi tố Bùi Phan Minh Toàn và gần 250 người khác

Tiếp tục điều tra truy xét mở rộng, Công an TPHCM xác định 2 quán bar F5 Club và Six T Club đều do cùng 1 nhóm đối tượng góp vốn kinh doanh và điều hành; trong đó, Bùi Phan Minh Toàn là đối tượng chủ mưu cầm đầu (Ảnh: Công an nhân dân).