Đông đảo đại lý "ra quân", Sunshine Legend City sẵn sàng định hình chuẩn sống mới phía Đông Hà Nội

Noble Group "bắt tay" nhiều đơn vị phân phối uy tín, sẵn sàng đưa Sunshine Legend City tiếp cận hàng vạn khách hàng trên toàn quốc

Chung sức, đồng lòng đưa Sunshine Legend City bứt tốc, định hình chuẩn sống mới phía Đông Hà Nội

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Tổng Giám đốc Noble Group (đơn vị phát triển và phân phối dự án) nhấn mạnh: Với vị trí tâm điểm giao thương tại cửa ngõ phía Đông Thủ đô, thiết kế quy hoạch đồng bộ, danh mục sản phẩm đa dạng, hệ tiện ích 5 sao và mức giá cạnh tranh hiếm có, Sunshine Legend City đang hội tụ đầy đủ những yếu tố "bứt tốc" trên thị trường.

Đây chính là cơ sở để Noble Group cùng các đối tác tự tin lan tỏa giá trị của dự án tới hàng vạn khách hàng tiềm năng, đồng hành kiến tạo biểu tượng sống mới tại khu Đông Hà Nội – nơi đang chuyển mình mạnh mẽ nhờ hạ tầng, chính sách và sức bật thị trường.

Đại diện Noble Group công bố loạt thông tin chiến lược về quy hoạch sản phẩm, chính sách bán hàng, tiêu chuẩn bàn giao và định hướng phát triển dự án… mở ra bức tranh toàn cảnh cho giai đoạn bứt tốc của Sunshine Legend City.

Đánh giá rất cao nhiều tiềm năng nổi bật của dự án, ông Lê Việt Anh, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc MetaLand cho biết bất ngờ trước chiến lược sản phẩm thông minh và chính sách giá hấp dẫn tại dự án, ước tính có thể thấp hơn khoảng 25% so với thị trường cao cấp cùng phân khúc, nhưng vẫn giữ nguyên tiêu chuẩn bàn giao với chất lượng vượt trội.

"Đây chính là động lực để các đơn vị phân phối như chúng tôi sẵn sàng đồng hành toàn diện cùng dự án trong thời gian tới", ông Lê Việt Anh nhấn mạnh.

Tại sự kiện, đại diện Noble Group đã chính thức ký kết hợp tác đại lý chiến lược với nhiều đơn vị phân phối bất động sản uy tín hàng đầu, đánh dấu bước khởi đầu cho chiến dịch chinh phục thị trường phía Đông Hà Nội.

Danh sách các đối tác chiến lược bao gồm: CenHomes, Đất Xanh Miền Bắc, CBRE Việt Nam, Riverhomes, Vega Homes, Vinh Gia Group, SVLand, Windland, MHD Group, G-Empire, Newstarland, One X Group, 8K Holdings, T&D Land, Cityhomes, Tân Long Land, Metro Group, Thiên Phúc Group, QTC Land, KHP Land, NTV Homes, Future Homes, Grand Holdings, Aura Realty, Thành Phát Hà Nội, Empire Realty, Sunrise Homes, An Phát Land, Tùng Bách Land, Roman Property, An Vượng Land, Reti, iHoldings, MetaLand, Trust Real, Công ty PTĐT & KDDV Đại Dương, Zen Homes, VHS Group, SSG Group, BĐS Phúc Lộc, Mainland, Sao Vàng Holdings, Trí Long Land, Địa ốc An Phúc...

Sunshine Legend City – Dự án với gần 8000 căn hộ cao cấp, nội thất thời thượng thông minh, giá thành hợp lý cho người trẻ

Tọa lạc tại tỉnh Hưng Yên, với quy mô gần 50ha, Sunshine Legend City sở hữu vị trí chiến lược hiếm có khi nằm sát cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, giữa hai đường vành đai huyết mạch 4 và 3.5, đồng thời thừa hưởng xung lực phát triển mạnh mẽ từ hai siêu dự án là cầu Ngọc Hồi và Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) đã khởi công ngày 19/8 vừa qua.

Với hạ tầng hoàn thiện, từ dự án chỉ mất chưa tới 20 phút để tới Hồ Hoàn Kiếm, mất 30 phút để đến sân bay Nội Bài và khoảng 60-90 phút để kết nối với Hải Phòng và Quảng Ninh

Dự án sở hữu gần 8.000 sản phẩm đa dạng, từ tổ hợp tháp thương mại dịch vụ, văn phòng và căn hộ cao cấp kết hợp cùng bộ sưu tập biệt thự đảo, biệt thự ven hồ, shophouse view sông dọc đại lộ. Nổi bật trong danh mục này là dòng căn hộ cao cấp được trang bị nội thất thời thượng thông minh, với các gói bàn giao linh hoạt theo nhu cầu từ các thương hiệu hàng đầu như Grohe, Porta, Bosch, Hafele, Morgen, Kohler, Eurowindow, Soho, Sail, Stripe hoặc tương đương nhập khẩu chính hãng… hay Suofeiya – thương hiệu nội thất tùy chỉnh cao cấp và Haier Group – "ông lớn" trong lĩnh vực giải pháp sống và chuyển đổi số top đầu thế giới.

Với không gian sống cao cấp, kết hợp cùng 3 tầng hầm để xe rộng rãi, mật độ thang máy tối ưu chỉ khoảng 2 căn/tầng/thang, và giá thành từ hơn 40 triệu/m2, tổ hợp cao tầng của Sunshine Legend City mang tới lựa chọn an cư và đầu tư hoàn hảo cho người trẻ

Sunshine Legend City sở hữu hệ thống tiện ích chuẩn 5 sao, với tổ hợp văn hóa – nghệ thuật ứng dụng công nghệ 3D Mapping và Hologram, cùng chuỗi tiện ích nghỉ dưỡng, clubhouse, phố đi bộ ven sông, phố thương mại trên không và tổ hợp giải trí giữa tầng không…Tất cả được tích hợp trong hệ cảnh quan mặt nước rộng 31.000 m², liên kết cùng hơn 1000 tiện ích quy mô bậc nhất từ chuỗi đô thị hiện đại đã hình thành tại phía Đông Hà Nội.

Đáng chú ý, 100% sản phẩm thuộc dự án khi đưa vào khai thác cho thuê hoặc chuyển nhượng đều được hỗ trợ đăng tin miễn phí trên nền tảng NobleLink thuộc Noble App - hệ sinh thái bất động sản trực tuyến ứng dụng AI do Sunshine Group phát triển.

Khách hàng có thể đón xem livestream NobleGo 20 giờ ngày 5/9 tới đây để tìm hiểu thông tin cập nhật nhất về dự án, đồng thời có cơ hội đặt giá quyền mua căn hộ smart studio đầu tiên 35,2m2 với giá khởi điểm chỉ từ 1.408.000.000 VND (tương đương 40 triệu đồng/m²), đi kèm cơ hội trúng thưởng 100 triệu đồng cùng thẻ KienlongBank Visa Elite – dòng thẻ cao cấp nhất của KienlongBank.



