Công ty bảo hiểm lớn thứ hai Việt Nam rót hơn 19.400 tỷ vào cổ phiếu, lãi trước thuế 812 tỷ đồng trong nửa đầu năm

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential Việt Nam) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2025 với tổng tài sản của tính đến 30/6 đạt 192.507 tỷ đồng, tăng 1,8% so với đầu năm. Với quy mô trên, Prudential Việt Nam tiếp tục là doanh nghiệp bảo hiểm có tài sản lớn thứ hai tại Việt Nam, chỉ sau Tập đoàn Bảo Việt.

Đi sâu vào cấu trúc tài sản của Prudential Việt Nam, các khoản đầu tư tài chính chiếm gần 88% tổng tài sản. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn là 39.648 tỷ đồng với hơn một nửa các khoản đầu tư vào cổ phiếu niêm yết và cổ phiếu giao dịch trên UPCoM (19.438 tỷ đồng), phần còn lại dưới dạng tiền gửi tại ngân hàng và chứng chỉ quỹ. Prudential Việt Nam không thuyết minh chi tiết danh mục cổ phiếu nắm giữ.

(Nguồn: Báo cáo tài chính Prudential bán niên 2025)

Trong khi đó, đầu tư tài chính dài hạn của Prudential Việt Nam chủ yếu dưới dạng trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, với gần 72.000 tỷ đồng; tiền gửi ngân hàng và chứng chỉ tiền gửi dài hạn là 38.550 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, công ty cũng nắm hơn 17.806 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp tại thời điểm 30/6, dù giảm 0,6% so với đầu năm.

(Nguồn: Báo cáo tài chính Prudential bán niên 2025)

Trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Prudential Việt Nam giảm gần 26% so với cùng kỳ 2024, xuống còn 812 tỷ đồng.

Nửa đầu năm, hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Prudential lỗ 831 tỷ đồng, giảm một nửa so với mức lỗ 1.672 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Prudential Việt Nam tiếp tục lỗ tại hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong bối cảnh chi phí hoạt động vẫn vượt doanh thu thuần. Theo đó, doanh thu phí bảo hiểm thuần giảm từ 10.968 tỷ đồng xuống 9.576 tỷ đồng (tương đương giảm 12,7%) và chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 17,7% xuống 10.407 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh tài chính cũng đi lùi khi lãi thuần giảm 37% so với cùng kỳ xuống còn 3.896 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hoạt động tài chính sụt giảm 35,1%, chỉ thu về 4.221 tỷ đồng, do lãi chưa thực hiện do đánh giá lại các khoản đầu tư của quỹ liên kết đơn vị giảm lên tới gần 79% so với cùng kỳ; hoạt động bán các chứng khoán đầu tư lỗ hơn 291 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi hơn 719 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng của Prudential trong nửa đầu năm đã giảm 55% so với cùng kỳ, nhờ giảm mạnh chi thưởng, hỗ trợ và quyền lợi khác đại lý bảo hiểm, từ 2.117 tỷ đồng xuống 954 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp đi ngang với hơn 1.300 tỷ đồng.



