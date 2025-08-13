Một công ty bảo hiểm sắp trả cổ tức gồm cả tiền mặt và cổ phiếu

Tổng Công ty Bảo hiểm Quân đội (MIC - Mã: MIG) vừa thông báo 25/8/2025 là ngày chốt danh sách cổ đông hiện hữu để trả cổ tức năm tài chính 2024.

Cụ thể, MIC dự kiến chi hơn 100,7 tỷ đồng tiền mặt để chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện 5% (một cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày thanh toán dự kiến là 15/9/2025.

Bên cạnh đó, công ty dự kiến phát hành gần 10,1 triệu cổ phiếu chia cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền 100:5 (100 quyền nhận được 5 cổ phiếu mới). Sau khi hoàn thành đợt phát hành, vốn điều lệ của MIC sẽ tăng thêm gần 101 tỷ đồng, từ 2.014 tỷ đồng lên 2.115 tỷ đồng.

Trước đó, phương án chi trả cổ tức nêu trên đã được các cổ đông của MIC thông qua tại đại hội thường niên năm 2025 diễn ra ngày 31/3/2025.

Trên thị trường, giá cổ phiếu MIG chốt phiên giao dịch 13/8 ở mức 19.400 đồng, tăng 9,3% kể từ đầu tháng 8.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội (MIC), tiền thân là Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội, được thành lập ngày 22/02/2007. Sau hơn 18 năm phát triển, MIC hiện là một trong những công ty bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam, nằm trong Top 5 doanh nghiệp uy tín nhất trong lĩnh vực này.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 231 tỷ đồng, tăng 31,1 % so với cùng kỳ 2024. Với kết quả trên, MIC thực hiện gần 43 % kế hoạch lợi nhuận năm 2025 .

Đến cuối tháng 6, tổng tài sản của MIC đạt 10.538 tỷ đồng, tăng 7,1% so với đầu năm.