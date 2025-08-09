Ba ngân hàng lăn chốt trả cổ tức, cổ phiếu thưởng vào tuần tới: Có cả tiền mặt, mức chia thưởng lên tới hơn 51%

Theo kế hoạch, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB - Mã: OCB) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu vào ngày 11/8 (tức Thứ Hai tuần tới). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 8/8 (tức thứ Sáu vừa qua).

OCB sẽ phát hành gần 197,3 triệu cổ phiểu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ phát hành 8% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 8 cổ phiếu mới).

Nguồn thực hiện là từ nguồn vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2024, xác định theo báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán sau khi trích lập các quỹ theo quy định.

Trước đó, OCB đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 18/7/2025 để trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 7%. Ngày thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt (ngày thanh toán) là ngày 07/08/2025. Đây là năm đầu tiên OCB thực hiện chia cổ tức tiền mặt kể từ khi lên sàn chứng khoán.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB – Mã: MBB) cũng đã thông báo 14/8 (tức thứ Năm tuần tới) là ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt năm 2024. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/8 (tức Thứ Tư tuần tới).

Theo đó, cổ đông có tên trong danh sách sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 32% và cổ tức tiền mặt tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán cổ tức tiền mặt là ngày 21/8/2025.

Cụ thể, MB sẽ dành 1.831 tỷ đồng để chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 3% (mỗi cổ phiếu nhân 300 đồng). Đối với cấu phần cổ tức bằng cổ phiếu, ngân hàng dự kiến phát hành hơn 1,97 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 32% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt quyền sẽ được nhận 32 cổ phiếu mới).

Nếu hoàn thành cấu phần tăng vốn trên, vốn điều lệ của MB sẽ tăng thêm 19.726 tỷ đồng, từ hơn 61.022 tỷ đồng lên 80.748 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - Mã: VAB) sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/8 (tức Thứ Sáu tuần tới) để phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/8 (tức Thứ Năm tuần tới).

Theo đó, VietABank sẽ phát hành hơn 276,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:51,19, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được 1 quyền và cứ 100 quyền sẽ nhận được 51,19 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Nguồn vốn phát hành là lợi nhuận lũy kế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 (hơn 2.604 tỷ đồng) và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (hơn 160 tỷ đồng).

Sau phát hành, VietABank sẽ tăng vốn điều lệ lên gấp rưỡi, từ gần 5.400 tỷ đồng lên mức 8.164 tỷ đồng.