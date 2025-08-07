Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Được NHNN chấp thuận, một ngân hàng chuẩn bị trả cổ tức cho cổ đông

07-08-2025 - 08:09 AM | Tài chính - ngân hàng

Với việc được NHNN chấp thuận, dự kiến ngân hàng này sẽ sớm phát hành 520 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông.

Ngân hàng Nhà nước mới đây đã chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB - Mã: MSB) tăng vốn điều lệ thêm tối đa 5.200 tỷ đồng, thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Sau khi được NHNN cho phép, dự kiến MSB sẽ sớm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông.

Trước đó, phương án này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Cụ thể, MSB dự kiến phát hành thêm tối đa 520 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để chia cổ tức với tỷ lệ 20% từ lợi nhuận có thể sử dụng để chia cổ tức sau khi trích lập quỹ và lợi nhuận còn lại các năm trước chưa chia tính đến 31/12/2024.

Số cổ phiếu phát hành thêm này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của MSB sẽ tăng từ mức 26.000 tỷ đồng lên 31.200 tỷ đồng (tương ứng tăng thêm 5.200 tỷ đồng).

Ngân hàng cho biết mục đích tăng vốn nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh, đảm bảo tuân thủ quy định về quản trị rủi ro, cải thiện khả năng thanh toán, tăng cường khả năng chống chịu rủi ro và tạo niềm tin với nhà đầu tư, khách hàng.

Trong năm 2024, MSB đã tăng vốn điều lệ lên 26.000 tỷ đồng thông qua phát hành xong 600 triệu cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 30% từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2023 sau khi trích lập các quỹ.

Vì sao lợi nhuận Techcombank vươn xa dù có cùng quy mô tài sản với ngân hàng khác?

Quang Hưng

