Mưa Đỏ chính thức soán ngôi phim Lý Hải, áp sát Mai của Trấn Thành, 2 tuần tạo nên kỷ lục chưa từng có tại Việt Nam

Theo số liệu của Box Office Vietnam, tính đến sáng ngày 5/9, Mưa Đỏ đã đạt mốc doanh thu 486 tỷ đồng, chính thức vượt qua doanh số 482 tỷ đồng của Lật Mặt 7 để trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ hai trong lịch sử điện ảnh Việt Nam. Mưa Đỏ ghi nhận mức lấp đầy các suất chiếu đạt 68%, liên tục cháy vé tại các cụm rạp ở Hà Nội và TPHCM.

Mưa Đỏ chỉ mất 2 tuần để đã soán ngôi Lật Mặt 7 của Lý Hải (Nguồn: Box Office Vietnam)

Bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền ra mắt ngày 22/8, trở thành hiện tượng phòng vé khi liên tục tạo ra các kỷ lục về doanh thu. Chỉ sau 3 ngày, phim đã vượt mốc 100 tỷ đồng. Mưa Đỏ ghi nhận doanh thu tới 50 tỷ đồng/ngày vào 2 ngày lễ 1/9 và 2/9, vượt qua Mai của Trấn Thành (gần 44 tỷ đồng trong ngày 14/2/2024) để trở thành tác phẩm có doanh thu trong ngày cao nhất lịch sử màn ảnh Việt.

Phim cán mốc 300 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu, nhanh hơn Nhà bà Nữ (11 ngày), Bố già (16 ngày). Phim đạt doanh thu 400 tỷ đồng vào sáng 2/9, chính thức vượt Bộ tứ báo thủ (332 tỷ đồng) của Trấn Thành để trở thành phim có doanh thu cao nhất năm 2025. Với sức hút mạnh mẽ hiện tại, Mưa Đỏ được dự đoán có thể cán mốc 500 tỷ đồng vào cuối tuần này, áp sát phim Mai (551 tỷ đồng) của đạo diễn Trấn Thành.

Mai của Trấn Thành đang là bộ phim có doanh thu cao nhất điện ảnh Việt (Nguồn: Box Office Vietnam)

Mưa Đỏ do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, là phim về đề tài chiến tranh cách mạng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng và hư cấu từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu để bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Phim có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên: NSND Trần Lực, NSƯT Trọng Hải, Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Steven Nguyễn, Phương Nam, Hoàng Long, Lâm Thanh Nhã, Nguyễn Hùng, Hứa Vĩ Văn...

Vượt qua Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối từng gây sốt dịp Đại lễ 30/4, Mưa Đỏ là phim chiến tranh cách mạng có doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt Nam. Bộ phim cũng nhận được nhiều lợi khen ngợi của giới chuyên môn, trở thành đề tài đứng đầu về độ thảo luận trên mạng xã hội.