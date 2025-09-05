Lần đầu tiên trong lịch sử VN-Index vượt 1.700 điểm

Tiếp đà hưng phấn, thị trường chứng khoán mở phiên 5/9 với sắc xanh chiếm ưu thế. VN-Index tăng gần 13 điểm sau phiên ATO qua đó có lần đầu tiên vượt mốc 1.700 điểm. Cách đây vài tháng, con số này có lẽ không nằm trong trí tưởng tượng của cả những nhà đầu tư lạc quan nhất. Dù vậy, đà tăng kéo dài từ đáy thuế quan hồi trung tuần tháng 4 đã tạo nên một trong những giai đoạn tưng bừng nhất lịch sử chứng khoán Việt Nam.

Áp lực chốt lời tại vùng đỉnh sau giai đoạn tăng mạnh là điều khó tránh khỏi. Ở thời điểm hiện tại, khó có thể khẳng định liệu VN-Index sẽ biến động ra sao trong ngắn hạn. Tuy nhiên, không thể phủ nhận thị trường chứng khoán đang có nhiều yếu tố thuận lợi như: (1) Môi trường lãi suất thấp; (2) Các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Chính phủ; (3) Triển vọng nâng hạng rõ ràng…

Theo phân tích mới đây của HBSC, Việt Nam đã đáp ứng 7 trong 9 tiêu chí thuộc khung “Chất lượng thị trường” của FTSE. Những tiêu chí định lượng như quy mô vốn hóa, thanh khoản hay sự hiện diện của cổ phiếu quy mô lớn đã đạt. Hai tiêu chí còn lại liên quan đến cơ chế thanh toán và chi phí giao dịch thất bại trước đây từng khiến FTSE xếp loại “hạn chế”, nay đã có tiến triển.

Nhận định về xu hướng thị trường, ông Nguyễn Đức Khang, Trưởng phòng Phân tích tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree cho rằng bức tranh vĩ mô thế giới hiện tạo không có quá nhiều biến động, do đó, động lực của đà tăng trong năm nay hoàn toàn đến từ dòng vốn nội. “Con sóng năm nay về mức độ khá tương đồng với 2 năm 2017 và 2021. Trong đó, động lực cho 2017 là lực mua mạnh mẽ của khối ngoại, 2021 là lực mua từ các nhà đầu tư cá nhân mới tham gia thị trường” , chuyên gia đánh giá.

Ở vùng giá quanh 1.700 điểm, VN-Index đang giao dịch ở mức P/E ~ 16,2 lần. Trong đó, P/E của nhóm ngân hàng rơi vào khoảng 11,6 lần, P/E của nhóm phi tài chính rơi vào khoảng hơn 19 lần. Mức P/E hơn 16 lần này mới chỉ đạt được vùng cao trong giai đoạn 2023-2024, và còn thấp hơn rất nhiều so với các thời điểm như 2017 (hơn 24 lần) và 2021 (hơn 26 lần).

Vị chuyên gia loại bỏ vùng 2021 do P/E ở thời điểm đó cao bất thường do lợi nhuận của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng sụt giảm mạnh do Covid 2019. Thêm vào đó, dư địa nhóm ngân hàng vẫn đang ở mặt bằng định giá vừa phải, đây có thể vẫn là bệ đỡ tạo động lực cho VN-Index tăng điểm tiếp trong tương lai.

Theo ông Khang, P/E hiện tại của thị trường thậm chí còn thấp hơn tháng 4/2024 và tháng 10/2023 nhưng lại hoàn toàn vượt trội về mặt điểm số. Điều này phản ánh bức tranh lợi nhuận của các doanh nghiệp vẫn đang có sự tăng trưởng tốt.

Trước đà tăng mạnh mẽ của thị trường thời gian qua, nhiều tổ chức lớn, chuyên gia phân tích đã dự báo VN-Index có thể chạm đến mốc 1.800 điểm trong năm nay, thậm chí có thể xa hơn trong tương lai gần.

Trong nhận định mới đây, ông Lã Giang Trung, CEO Passion Investment cho rằng, nếu so sánh với giai đoạn 2020–2021, dòng tiền tham gia thị trường chứng khoán còn mạnh mẽ hơn, trong khi định giá thị trường vẫn chưa cao bằng. “Dòng tiền và thanh khoản lên gấp 2-3 lần so với chu kỳ trước 2020-2021, và hiện định giá thị trường mới đi được một nửa con đường so với chu kỳ trước. VN-Index sẽ tăng vượt tất cả các kịch bản trong trí tưởng tượng phong phú nhất của nhà đầu tư” , chuyên gia nhấn mạnh.

Ông Trung cũng cho rằng nhịp điều chỉnh luôn xuất hiện trong một xu hướng tăng (uptrend), tuy nhiên sẽ không xảy ra trong tháng 9. Thị trường đã đi lên khá nhiều về điểm số, nhưng chưa dài về thời gian nếu tính từ đáy. Thực tế giai đoạn 2016 - 2018, VN-Index tăng gấp đôi rồi mới có nhịp điều chỉnh trên 10%. Hiện tại, từ đáy tháng 4, thị trường mới tăng chưa tới 50%. Nếu diễn biến là tương tự giai đoạn 2016 - 2018, dư địa tăng điểm vẫn còn.