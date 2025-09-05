Tưng bừng khai giảng năm học mới đặc biệt chưa từng có

Đây là lần đầu tiên, tất cả các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới 2025-2026.

Để chuẩn bị cho lễ khai giảng đặc biệt, hàng loạt cơ sở giáo dục, giáo viên, học sinh trên khắp cả nước đã tổ chức tập dượt, chuẩn bị chu đáo, kỹ càng để có lễ khai giảng trang trọng, ý nghĩa.

Để chuẩn bị cho lễ khai giảng, Sở GD-ĐT TP HCM đã yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục rà soát điều kiện, bố trí không gian tổ chức, trang thiết bị để phát sóng trực tiếp chương trình lễ khai giảng quốc gia, phối hợp với các đơn vị viễn thông – truyền hình địa phương để đảm bảo tín hiệu ổn định, hình ảnh và âm thanh chất lượng cao. Bố trí trang thiết bị nghe nhìn (Led, tivi) đảm bảo đủ cho toàn trường tham dự và theo dõi chương trình lễ khai giảng năm học 2025 – 2026. Các đơn vị xây dựng kế hoạch chi tiết, đảm bảo an toàn, trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

Đặc biệt, các hoạt động theo kế hoạch của nhà tổ chức gọn nhẹ, kết thúc trước 8 giờ hoặc tổ chức sau 9 giờ 30 phút. Từ 8 giờ đến 9 giờ 30 phút, tất cả đại biểu, các thầy, cô giáo và học sinh, sinh viên tham dự đầy đủ các nội dung theo chương trình do Bộ GD-ĐT tổ chức. Trong đó, thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca cùng thời điểm diễn ra lễ chào cờ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia; nghe phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm...

Là năm học có nhiều đổi mới quan trọng, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết ngành giáo dục TP HCM xác định rõ vai trò tiên phong trong việc thực hiện các đề án, chương trình đột phá trong lĩnh vực giáo dục không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội để khẳng định vị thế trong công cuộc đổi mới toàn diện GD-ĐT. Đòi hỏi phải hành động quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của TP.

"Ngành GD-ĐT TP tập trung triển khai các đề án mang tính đột phá như chuyển đổi số trong giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, phát triển mô hình trường thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế nhằm góp phần trang bị cho học sinh các kỹ năng cần thiết để hội nhập quốc tế theo tinh thần đổi mới, lấy người học làm trung tâm, đồng thời đảm bảo tính thực tiễn và khả năng nhân rộng"- lãnh đạo ngành GD-ĐT TP HCM nhấn mạnh.

Háo hức, rạng rỡ chờ đón lễ khai giảng đặc biệt

6 giờ 30 phút sáng 5-9, hơn 2.200 học sinh Trường THPT Trung Phú (xã Hòa Đông, TP HCM) đã có mặt, xếp hàng ngay ngắn để đón chào buổi lễ khai giảng đặc biệt.



Bên cạnh tổ chức lễ khai giảng, dịp này nhà trường còn đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì. Đây phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng cho tập thể Trường THPT Trung Phú.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM và ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, tham quan Trường THPT Trung Phú trước khi lễ khai giảng bắt đầu.



Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công thương, tham quan "Triển lãm thành tựu đào tạo – Cao Thắng 119 năm" tại Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng TP HCM.

Học sinh trường THPT Bình Hưng Hòa hân hoan bước vào năm học mới.

Không khí bắt đầu khai giảng tại Trường Tiểu học Triệu Thị Trinh (TP HCM)





CẦN THƠ ĐÓN CHÀO HƠN 650.000 HỌC SINH NĂM HỌC MỚI

Ngay từ sáng sớm 5-9, rất đông phụ huynh đã chở con em đến các trường trên địa bàn TP Cần Thơ để dự khai giảng. Toàn thành phố hiện có 1.215 trường mầm non, phổ thông. Toàn ngành có 38.263 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên từ cấp mầm non đến cấp THPT; năm học mới toàn thành phố có hơn 654.700 trẻ, học sinh.

Thông tin từ Sở GD-ĐT Cần Thơ, hiện ngành đã hoàn tất công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2025 - 2026. Để chuẩn bị năm học mới, Sở đã đầu tư 19 dự án, với tổng vốn ngân sách nhà nước trên 638,5 tỉ đồng, gồm: 7 dự án đầu tư xây dựng trường lớp học, 12 dự án mua sắm trang thiết bị dạy học và ứng dụng chuyển đổi số ngành giáo dục tỉnh Hậu Giang (cũ), góp phần hiện đại hóa, kiên cố hóa cơ sở vật chất trường, lớp học khang trang, sạch đẹp, tạo tâm lý phấn khởi cho giáo viên và học sinh trong công tác giảng dạy và học tập.

Sở đã thực hiện nâng cấp, sửa chữa 12 trường THPT, với kinh phí hơn 18 tỉ đồng trong năm 2024; thực hiện mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học cho các đơn vị trực thuộc sở với kinh phí hơn 28 tỉ đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2024.

Trước đó, nhiều trường học ở Cần Thơ thông báo không nhận hoa chúc mừng vào ngày khai giảng. Đơn cử như Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Tân An) đã thông báo sẽ không nhận hoa chúc mừng lễ khai giảng năm học 2025-2026. Phụ huynh, tổ chức xã hội nếu có tấm lòng với trường, với các em xin chuyển sang hình thức hỗ trợ tặng thẻ BHYT cho học sinh khó khăn của trường sau khai giảng.





ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

Phát biểu tại lễ khai giảng Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng (TP HCM), bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công thương, đề nghị tập thể lãnh đạo cùng đội ngũ giảng viên, viên chức nhà trường bám sát và cụ thể hóa chủ trương của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD-ĐT và Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia với một số nhiệm vụ cụ thể sau:

- Tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy theo hướng đề cao tính thực hành, phát triển phẩm chất, năng lực người học.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, coi đây là khâu then chốt, đột phá.

- Đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, xây dựng môi trường học tập hiện đại, sáng tạo.

- Ngoài ra, cần đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, tận dụng lợi thế để bứt phá, đổi mới sáng tạo, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, xây dựng môi trường học tập khang trang, chuyên nghiệp.

Từ sáng sớm, không khí tại Trường Mầm non Tuổi Thơ (phường Hòa Hưng, TP HCM) đã náo nức trong ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Đến dự lễ khai giảng có bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM; bà Lê Thụy Mỹ Châu, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM cùng lãnh đạo phường Hòa Hưng, đại diện cha mẹ học sinh...

Các bé đã diện trang phục đẹp nhất cho ngày khai giảng và háo hức xem các tiết mục văn nghệ do thầy, trò trường biểu diễn.

Dịp này, Trường Mầm non Tuổi Thơ vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng ba trong sự nghiệp giáo dục.

Tiếp nhận tài trợ và trao hơn 1,5 tỉ đồng học bổng

Tại ĐHQG TPHCM, hội trường Trần Chí Đáolà một trong những điểm cầu truyền hình trực tiếp. Tại đây, Trường Phổ thông Năng khiếu sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026. Thông tin từ nhà trường cho biết từ 8 giờ đến 9 giờ 30 là chương trình tiếp sóng lễ khai giảng toàn quốc; sau đó là phần lễ của trường với các chương trình văn nghệ, trao học bổng. Thạc sĩ Trần Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu, cho biết tạo lễ khai giảng hôm nay, trường tiếp nhận tài trợ và trao học bổng với tổng số tiền lên tới 1,5 tỉ đồng từ các doanh nghiệp, trường ĐH, cựu học sinh của nhà trường. Năm nay, Trường Phổ thông Năng khiếu có hơn 1.800 học sinh, trong đó có 600 học sinh lớp 10.

Trường THPT Trần Văn Giàu nhận Huân chương Lao động hạng ba và khen thưởng học sinh giỏi

Đến dự lễ khai giảng Trường Tiểu học-THCS và THPT Tân Phú có Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường; Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM Phan Diễn Trung…

DUY TRÌ 100% HỌC SINH TỐT NGHIỆP THPT

Đến dự lễ khai giảng tại Trường THCS- THPT Hồng Hà (phường Gò Vấp-TP HCM) có ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP và bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM.

Bà Hà Thị Kim Sa, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Hồng Hà, cho biết nhiều năm liên tục trường luôn duy trì tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT 100% và nhiều học sinh đạt điểm cao vào các trường ĐH. Tỉ lệ học sinh đạt loại khá, giỏi luôn ở mức cao, đặc biệt đạt 92.8% trong năm học 2024-2025…

Bên cạnh đó, Trường THCS-THPT Hồng Hà đã có nhiều đóng góp ý nghĩa cho Quỹ học bổng Vừ A Dính và các hoạt động xã hội khác, mang đến những cơ hội học tập và cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2025, Trường THCS-THPT Hồng Hà vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng hai Huân chương Lao động hạng nhì, một cho tập thể sư phạm nhà trường và một cho cá nhân nhà giáo.

Đà Nẵng: Nhiều điểm mới trong năm học 2025-2026

Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết năm học mới 2025-2026 sẽ có nhiều điểm mới. Trong đó, nổi bật là việc triển khai chương trình dạy học 2 buổi/ngày tại các trường THCS đủ điều kiện; hoàn thiện và đưa vào giảng dạy tài liệu giáo dục địa phương sau khi hợp nhất từ Đà Nẵng và Quảng Nam. Song song đó, sở cũng tham mưu UBND thành phố ban hành Quy định quản lý dạy thêm, học thêm theo Thông tư 29/2024 của Bộ GD-ĐT, đảm bảo phù hợp thực tiễn.

Nhiều điểm mới trong năm học 2025-2026 tại Đà Nẵng

Đối với đội ngũ giáo viên, toàn ngành đã tổ chức bồi dưỡng chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cho 100% giáo viên và nhân viên; đồng thời thực hiện điều chuyển, bổ sung nhân sự, bổ nhiệm cán bộ quản lý sau khi hợp nhất các đơn vị.

Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp được triển khai đúng quy định, với 26.627 thí sinh trúng tuyển lớp 10. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 diễn ra an toàn, nghiêm túc, tỉ lệ đỗ theo Chương trình GDPT 2018 đạt 98,42%.

Về cơ sở vật chất, từ đầu năm đến nay, thành phố đã hoàn thành 112 công trình trường học, tổng đầu tư hơn 1.800 tỉ đồng; tiếp tục triển khai 41 công trình mới, đồng thời mua sắm bàn ghế, máy tính, thiết bị dạy học với kinh phí trên 123 tỉ đồng, đáp ứng điều kiện dạy học 2 buổi/ngày và nâng cao chất lượng giáo dục.

Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng khẳng định, với sự chuẩn bị toàn diện, các trường học trên địa bàn thành phố đã sẵn sàng bước vào năm học 2025-2026 trong không khí trang trọng, gắn với lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ GD-ĐT).

Trường ĐH Bách khoa TP HCM chào đón 6.000 tân sinh viên

Trong không khí tưng bừng, sáng 5-9, Trường ĐH Bách khoa (thành viên ĐHQG TP HCM) tổ chức lễ khai giảng năm học 2025-2026, chào đón gần 6.000 tân sinh viên khóa 2025.

Trong kỳ tuyển sinh ĐH năm 2025, Trường ĐH Bách khoa ghi nhận gần 48% thí sinh đạt điểm thi đánh giá năng lực từ 900 điểm; gần 21% thí sinh vừa có điểm thi tốt nghiệp THPT từ 27 điểm vừa có điểm đánh giá năng lực từ 900 điểm. Bên cạnh đó, khoảng 3.300 thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh đạt chuẩn (tương đương IELTS Academic từ 5.0 trở lên) được quy đổi thành 8 - 10 điểm môn tiếng Anh trong cả điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm học THPT.

Tại buổi lễ khai giảng, trường đã vinh danh 4 tân sinh viên có thành tích đầu vào xuất sắc nhất.

Trong năm học mới 2025-2026, Trường ĐH Bách khoa vinh dự nhận được hơn 20 chương trình tài trợ học bổng khác nhau từ cựu sinh viên, doanh nghiệp, quỹ học bổng với tổng trị giá lên đến khoảng 10 tỉ đồng dành cho sinh viên trường.

Phát biểu tại lễ khai giảng, GS-TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa, nhấn mạnh trong những ngày tháng này, tất cả chúng ta đều cảm nhận rõ nét những thay đổi mang tính lịch sử của Đảng và nhà nước, định hình lại cách thức vận hành và phát triển của đất nước theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Cả hệ thống đang hướng đến mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hòa bình; hết lòng phụng sự công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển đất nước, trong đó, giáo dục ĐH cũng đang có những bước ngoặt chuyển mình để kịp thời thích ứng trong bối cảnh mới. Bối cảnh mới này được xác lập bởi cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 cùng sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng cũng như tình hình thế giới đầy biến động, mang đến cả cơ hội lẫn thách thức cho toàn xã hội và các cá nhân.

Trước tình hình này, Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra các chủ trương, định hướng tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy sự tiến bộ của khoa học công nghệ và giáo ĐH. Trong đó, lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò trụ cột, được ưu tiên đầu tư phát triển cả về hạ tầng, sản phẩm, nhân lực...

Các cơ sở giáo dục ĐH - nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng và thực hiện nghiên cứu, chuyển giao công nghệ - cũng tham gia tích cực vào quá trình kiến tạo nền tảng khoa học công nghệ vững chắc cho đất nước. Mới đây, Bộ GD- ĐT đã công bố các mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0, trong đó, Trường ĐH Bách khoa chủ trì hai mạng lưới về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và lĩnh vực công nghệ bán dẫn khu vực phía Nam. Đây không chỉ là cơ hội lớn để nhà trường tiếp tục phát huy lợi thế đào tạo, nghiên cứu đối với hai lĩnh vực cốt lõi này mà còn khẳng định vị thế tiên phong, dẫn dắt của trường về công nghệ kỹ thuật nói chung.

Với vị thế đó, Trường ĐH Bách khoa không ngừng xác định định hướng chiến lược dài hạn và đầu tư mạnh mẽ cho nghiên cứu, giảng dạy và cơ sở hạ tầng. Nhà trường vạch rõ 3 trụ cột về đào tạo nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ xuất sắc và cuối cùng là phục vụ cộng đồng, góp phần phụng sự và kiến thiết đất nước.





Tại Hội trường Trường ĐH Ngân hàng TP HCM, hơn 1000 sinh viên đại diện cho hơn 19.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh chăm chú lắng nghe phát biểu của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn

