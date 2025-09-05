Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá tiêu hôm nay 5/9: Đứt chuỗi tăng, cao nhất 153.000 đồng/kg

05-09-2025 - 10:17 AM | Thị trường

Sau nhiều phiên tăng liên tiếp, giá tiêu trong nước điều chỉnh giảm.

Giá tiêu hôm nay 5/9: Đứt chuỗi tăng, cao nhất 153.000 đồng/kg- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Khảo sát tại các vùng trọng điểm trong nước, giá tiêu hôm nay đồng loạt giảm 1.000 – 2.000 đồng/kg, xuống còn 151.000 – 153.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Lắk giảm 2.000 đồng/kg và hiện đang được thu mua ở mức 153.000 đồng/kg.

Tương tự, giá tiêu tại Đắk Nông cũng được thu mua ở mức 153.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Riêng giá tiêu tại Gia Lai được giao dịch ở mức thấp nhất là 151.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg.

Giá tiêu tại khu vực Đông Nam Bộ phổ biến ở mức 152.000 đồng/kg. Trong đó, Bà Rịa – Vũng Tàu và Đồng Nai giảm 2.000 đồng/kg, trong khi Bình Phước giảm 1.000 đồng/kg.

Việc giá giảm sâu được cho là kết quả của nguồn cung ngắn hạn tăng lên khi một số nông dân tranh thủ bán ra sau kỳ nghỉ lễ, trong khi lực mua từ doanh nghiệp tạm thời chậm lại. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, lượng hàng tồn trong dân không còn nhiều, nên mức giảm này khó duy trì lâu dài.

Trên thị trường thế giới, theo Cộng đồng Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu thế giới hôm nay đi ngang. Hồ tiêu đen Indonesia giữ mức 7.093 USD/tấn, hồ tiêu trắng Indonesia đạt 10.051 USD/tấn. Hồ tiêu Brazil ASTA 570 ổn định 6.650 USD/tấn. Malaysia cũng không có biến động, với hồ tiêu đen ở mức 9.700 USD/tấn và hồ tiêu trắng ở mức 12.900 USD/tấn.

Đáng chú ý, hồ tiêu Việt Nam giữ ổn định: loại đen 500 g/l ở mức 6.240 USD/tấn, loại 550 g/l ở mức 6.370 USD/tấn và tiêu trắng ASTA đạt 9.150 USD/tấn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu 165,7 nghìn tấn hạt tiêu, trị giá 1,12 tỷ USD. Dù giảm 9,8% về khối lượng, nhưng giá trị tăng tới 26,9% nhờ giá xuất khẩu bình quân đạt 6.739,7 USD/tấn – tăng 40,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bộ Nông nghiệp và môi trường cho biết trong 8 tháng năm 2025, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực ở nhiều nhóm hàng và thị trường.

Trong đó, xuất khẩu hạt tiêu tháng 8/2025 ước đạt 21 nghìn tấn, trị giá 126,8 triệu USD, giảm 2,3% về lượng và 10,8% về trị giá so với tháng trước, nhưng so với cùng kỳ năm ngoái tăng 8,1% về lượng và 8,6% về trị giá.

Tính chung 8 tháng, xuất khẩu đạt 165,7 nghìn tấn, trị giá 1,12 tỷ USD, giảm 9,8% về khối lượng nhưng tăng 26,9% về giá trị. Giá xuất khẩu hạt tiêu bình quân đạt 6.739,7 USD/tấn, tăng mạnh 40,7%.

Không phải sầu riêng, một loại quả của Việt Nam được Mỹ, Lào đua nhau săn lùng: Thu hơn 140 tỷ kể từ đầu năm, được mệnh danh ‘một vốn mười lời’

Như Quỳnh

