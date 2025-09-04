Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Hiểu đúng - Dùng hay
Hiểu đúng - Dùng hay
xem chi tiết

Máy hút bụi và robot hút bụi: Loại nào tiết kiệm điện hơn khi vệ sinh nhà cửa?

04-09-2025 - 21:30 PM | Thị trường

Trong bối cảnh chi phí điện ngày càng được quan tâm, giải pháp kết hợp cả robot và máy hút bụi sẽ vừa tối ưu hóa chi phí vừa đảm bảo hiệu quả vệ sinh nhà cửa.

Trong những năm gần đây, robot hút bụi dần trở thành thiết bị gia dụng quen thuộc, thay thế phần nào vai trò của máy hút bụi truyền thống. Tuy nhiên, không ít người tiêu dùng băn khoăn: giữa máy hút bụi và robot hút bụi, đâu mới là lựa chọn tiết kiệm điện và chi phí hơn khi vệ sinh nhà cửa?

Máy hút bụi và robot hút bụi: Loại nào tiết kiệm điện hơn khi vệ sinh nhà cửa?- Ảnh 1.

1. Máy hút bụi truyền thống: Công suất lớn, thời gian làm sạch nhanh

Máy hút bụi truyền thống hoạt động dựa trên động cơ công suất cao, tạo lực hút mạnh để làm sạch bụi bẩn trong thời gian ngắn.

  • Công suất tiêu thụ điện: 1.000–2.000W. 
  • Thời gian vệ sinh: Trung bình 20–30 phút cho căn hộ 70–80 m². 
  • Điện năng tiêu thụ: Khoảng 0,5–1 kWh cho mỗi lần dọn, tương đương 2.000–3.500 đồng. 
  • Ưu điểm: Làm sạch nhanh, lực hút mạnh, xử lý được bụi bẩn lớn hoặc thảm dày. 
  • Hạn chế: Gây tiếng ồn, tốn công sức của người dùng, không phù hợp để vệ sinh hằng ngày.

2. Robot hút bụi: Tiêu thụ điện ít hơn nhưng chạy lâu hơn

Robot hút bụi sử dụng động cơ nhỏ, công suất thấp, kết hợp với hệ thống chổi quét và cảm biến để di chuyển tự động.

  • Công suất tiêu thụ điện: 30–60W. 
  • Thời gian vệ sinh: 1–2 giờ cho căn hộ 70–80 m². 
  • Điện năng tiêu thụ: Khoảng 0,05–0,1 kWh cho mỗi lần dọn, tương đương 200–400 đồng. 
  •  Ưu điểm: Tự động hóa, tiết kiệm thời gian và công sức, có thể hoạt động hằng ngày để duy trì nhà cửa sạch sẽ. 
  •  Hạn chế: Lực hút yếu hơn, khó làm sạch bụi lớn hoặc thảm dày, cần bảo trì định kỳ (thay chổi, vệ sinh màng lọc).

3. So sánh chi phí điện năng

  • Máy hút bụi truyền thống: Một gia đình dùng 2–3 lần/tuần sẽ tiêu thụ 4–12 kWh/tháng, tương đương 15.000–40.000 đồng. 
  • Robot hút bụi: Nếu chạy hằng ngày, mức tiêu thụ khoảng 1,5–3 kWh/tháng, chi phí chỉ 5.000–10.000 đồng.

Như vậy, xét riêng về điện năng, robot hút bụi tiết kiệm hơn rõ rệt, chỉ bằng khoảng 1/4–1/5 so với máy hút bụi truyền thống.

4. Yếu tố tiện ích và hiệu quả làm sạch

Tuy robot tiết kiệm điện hơn, nhưng hiệu quả làm sạch lại phụ thuộc vào nhu cầu:

  • Gia đình có diện tích nhỏ, ít bụi bẩn, thói quen dọn hằng ngày: Robot hút bụi vừa tiết kiệm điện vừa giúp duy trì không gian sạch sẽ mà không tốn công sức. 
  • Gia đình có diện tích lớn, nhiều thảm, bụi bẩn nặng: Máy hút bụi truyền thống hiệu quả hơn, dù chi phí điện năng cao hơn.

Giải pháp kết hợp: Nhiều gia đình hiện nay chọn robot hút bụi để vệ sinh hàng ngày, kết hợp máy hút bụi truyền thống để làm sạch sâu theo tuần.

Nếu xét về điện năng tiêu thụ, robot hút bụi vượt trội nhờ công suất nhỏ và khả năng vận hành tiết kiệm. Tuy nhiên, với những gia đình cần lực hút mạnh và khả năng làm sạch triệt để, máy hút bụi truyền thống vẫn là lựa chọn khó thay thế.

Trong bối cảnh chi phí điện ngày càng được quan tâm, giải pháp kết hợp cả robot và máy hút bụi sẽ vừa tối ưu hóa chi phí vừa đảm bảo hiệu quả vệ sinh nhà cửa.

Bếp từ, bếp hồng ngoại, bếp gas điện: Dùng bếp nào tiết kiệm điện nhất?

Như Quỳnh

An ninh tiền tệ

Sự kiện: Hiểu đúng - Dùng hay

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một ‘mỏ vàng’ của Việt Nam đang được các quốc gia châu Phi đua nhau săn lùng: Xuất khẩu đứng thứ 2 thế giới, nước ta liên tục đe dọa ngôi vương của Thái Lan

Một ‘mỏ vàng’ của Việt Nam đang được các quốc gia châu Phi đua nhau săn lùng: Xuất khẩu đứng thứ 2 thế giới, nước ta liên tục đe dọa ngôi vương của Thái Lan Nổi bật

Vàng tăng từ 2.550 USD lên 3.550 USD/ounce, một thế lực 'bắt đáy' thành công mua ròng 67 tấn từ đầu năm

Vàng tăng từ 2.550 USD lên 3.550 USD/ounce, một thế lực 'bắt đáy' thành công mua ròng 67 tấn từ đầu năm Nổi bật

Apple Watch Series 10 vs Samsung Galaxy Watch 8: Lựa chọn nào phù hợp hơn với phái nữ?

Apple Watch Series 10 vs Samsung Galaxy Watch 8: Lựa chọn nào phù hợp hơn với phái nữ?

21:08 , 04/09/2025
Vì sao Grab Việt Nam yêu cầu Mordor Intelligence thu hồi các báo cáo thị trường taxi?

Vì sao Grab Việt Nam yêu cầu Mordor Intelligence thu hồi các báo cáo thị trường taxi?

19:40 , 04/09/2025
Samsung Galaxy Tab S11 Series về Việt Nam: Tablet mỏng nhất từ trước đến nay, tích hợp AI toàn diện

Samsung Galaxy Tab S11 Series về Việt Nam: Tablet mỏng nhất từ trước đến nay, tích hợp AI toàn diện

18:53 , 04/09/2025
VinFast Evo Grand đi xa, cốp siêu lớn đã về đại lý: Niêm yết 21 triệu nhưng có thể mua với giá rẻ hơn

VinFast Evo Grand đi xa, cốp siêu lớn đã về đại lý: Niêm yết 21 triệu nhưng có thể mua với giá rẻ hơn

17:45 , 04/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên