Cơ hội đón dòng vốn lớn vào Việt Nam trong kỷ nguyên Net Zero

Hội nghị lần này mang tầm quốc tế, quy tụ hệ sinh thái đa dạng gồm các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo cấp cao từ các quỹ đầu tư hàng đầu, các tổ chức tài chính phát triển (DFIs), các định chế tài chính trong và ngoài nước, hiệp hội doanh nghiệp, và đặc biệt là các doanh nghiệp đang tìm kiếm nguồn vốn xanh để chuyển đổi và phát triển.

Trong sáng nay sẽ diễn ra phiên toạ đàm đầu tiên với chủ đề "Khai mở thị trường vốn xanh quốc tế", yếu tố then chốt giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu chuyển đổi xanh và cam kết Net Zero. Đây không chỉ là vấn đề tài chính, mà còn là trách nhiệm và con đường để phát triển bền vững

Phiên tọa đàm này sẽ tập trung vào những vấn đề cốt lõi như:

- Làm thế nào để các doanh nghiệp và định chế tài chính Việt Nam có thể đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường vốn xanh toàn cầu?

- Cơ hội và thách thức nào đang chờ đợi chúng ta trong việc thu hút các nhà đầu tư quốc tế vào các dự án xanh tại Việt Nam?

- Vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức tài chính quốc tế trong việc tạo ra một hành lang pháp lý thuận lợi và một môi trường đầu tư hấp dẫn?

Các diễn giả sẽ mang đến bức tranh toàn cảnh về thị trường tài chính xanh toàn cầu và Việt Nam, hành trình tài chính khí hậu tại châu Á, giải pháp cho vay bình đẳng giới và các sáng kiến thúc đẩy tài chính toàn diện cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs).

Xem trực tiếp chương trình TẠI ĐÂY

(tiếp tục cập nhật)



