Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Mỹ Trump sẽ đổi tên Bộ Quốc phòng

05-09-2025 - 10:30 AM | Tài chính quốc tế

Một quan chức Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ký sắc lệnh trong hôm nay (5/9), để đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh. Quyết định này sẽ ghi dấu ấn của ông Trump lên cơ quan lớn nhất của chính phủ.

Tổng thống Mỹ Trump sẽ đổi tên Bộ Quốc phòng- Ảnh 1.

Theo tờ thông tin của Nhà Trắng, sắc lệnh sẽ cho phép Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Bộ Quốc phòng và các quan chức cấp dưới sử dụng các chức danh phụ như Bộ trưởng Chiến tranh, Bộ Chiến tranh và Thứ trưởng Chiến tranh trong thư từ chính thức và thông tin đại chúng.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1 năm nay, Tổng thống Trump đã đổi tên một loạt địa danh và tổ chức, khôi phục lại tên gốc của các căn cứ quân sự bị thay đổi sau những cuộc biểu tình đòi bình đẳng chủng tộc.

Việc đổi tên bộ rất hiếm khi diễn ra và cần được Quốc hội chấp thuận. Tuy nhiên, đảng Cộng hòa đang nắm đa số ở cả Thượng viện và Hạ viện, và các lãnh đạo của đảng này trong Quốc hội thường không phản đối các sáng kiến của ông Trump.

Bộ Quốc phòng Mỹ mang tên Bộ Chiến tranh cho đến năm 1949, khi Quốc hội hợp nhất Lục quân, Hải quân và Không quân sau Thế chiến 2. Theo các nhà sử học, việc đổi tên này mang ý nghĩa rằng trong thời đại hạt nhân, Mỹ tập trung vào mục tiêu ngăn chặn chiến tranh.

Việc đổi tên bộ một lần nữa sẽ rất tốn kém, đòi hỏi phải cập nhật các biển báo và tiêu đề trên toàn hệ thống tại Mỹ và thế giới. Trước đây, việc chính quyền của cựu Tổng thống Joe Biden đổi tên 9 căn cứ vinh danh Liên minh miền Nam và các nhà lãnh đạo Liên minh miền Nam khiến quân đội tốn 39 triệu USD, nhưng đến thời Bộ trưởng Hegseth đã bị đảo ngược vào đầu năm nay.

Một số người phản đối việc đổi tên bộ.

"Tại sao không dùng số tiền này để hỗ trợ gia đình quân nhân hoặc tuyển các nhà ngoại giao giúp ngăn ngừa xung đột ngay từ đầu? Ông Trump sử dụng quân đội của chúng ta để ghi điểm chính trị hơn là để củng cố an ninh quốc gia và hỗ trợ các quân nhân dũng cảm và gia đình của họ", Thượng nghị sĩ Dân chủ Tammy Duckworth, một cựu chiến binh và là thành viên của Ủy ban Quân vụ Thượng viện, nói với Reuters .

Những người chỉ trích cho rằng việc đổi tên không chỉ tốn kém mà còn gây sao nhãng không cần thiết đối với Lầu Năm Góc.

Trong khi đó, Bộ trưởng Hegseth cho rằng việc đổi tên "không chỉ là vấn đề ngôn từ mà còn là tinh thần chiến binh".

Năm nay, Chủ tịch Ủy ban giám sát Hạ viện James Comer – thuộc đảng Cộng hòa, đã đệ trình dự luật giúp tổng thống dễ dàng tái tổ chức và đổi tên các cơ quan.

Theo Bình Giang

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông Putin và quan chức Nga 'bật đèn xanh', tập đoàn năng lượng Mỹ bị tịch thu 4 tỷ USD tài sản nay rục rịch trở lại với dự án khí đốt có công suất 22 triệu mét khối/ngày

Ông Putin và quan chức Nga 'bật đèn xanh', tập đoàn năng lượng Mỹ bị tịch thu 4 tỷ USD tài sản nay rục rịch trở lại với dự án khí đốt có công suất 22 triệu mét khối/ngày Nổi bật

Bong bóng pin mặt trời của Trung Quốc vỡ tung: Top 6 doanh nghiệp lỗ hàng tỷ USD, giá bán rơi tự do, Bắc Kinh cân nhắc thành lập quỹ giải cứu

Bong bóng pin mặt trời của Trung Quốc vỡ tung: Top 6 doanh nghiệp lỗ hàng tỷ USD, giá bán rơi tự do, Bắc Kinh cân nhắc thành lập quỹ giải cứu Nổi bật

Lý do nhiều phụ nữ Trung Quốc dần chuộng cuộc sống 'không đàn ông'

Lý do nhiều phụ nữ Trung Quốc dần chuộng cuộc sống 'không đàn ông'

09:51 , 05/09/2025
Mất khách sộp là Ấn Độ, Nga lập tức được quốc gia láng giềng mua thêm 2,5 triệu tấn dầu: Là 'bạn hàng' đang nhập 108 triệu tấn/năm

Mất khách sộp là Ấn Độ, Nga lập tức được quốc gia láng giềng mua thêm 2,5 triệu tấn dầu: Là 'bạn hàng' đang nhập 108 triệu tấn/năm

09:09 , 05/09/2025
Mỹ đưa cuộc chiến pháp lý về thuế quan lên Tòa án Tối cao

Mỹ đưa cuộc chiến pháp lý về thuế quan lên Tòa án Tối cao

08:50 , 05/09/2025
Dự trữ quốc gia đạt cao nhất mọi thời đại nhưng nước ASEAN này lại đang lo lắng

Dự trữ quốc gia đạt cao nhất mọi thời đại nhưng nước ASEAN này lại đang lo lắng

08:00 , 05/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên