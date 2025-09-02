Thái độ "lạ" của ông Trump về việc Nga không kích lớn vào Kiev: Thất vọng, sẽ rút khỏi đàm phán?

Ông Trump thay đổi thái độ

Vụ tấn công được xem là cuộc không kích lớn thứ 2 kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch chiến tranh đặc biệt tại Ukraine, Reuters đưa tin.

Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 629 vũ khí tấn công đường không vào quốc gia này trong đêm, bao gồm 598 máy bay không người lái và 31 tên lửa.

Yuriy Ihnat, người đứng đầu bộ phận truyền thông của không quân, nói với CNN rằng các cuộc không kích này là "một trong những cuộc tấn công kết hợp lớn nhất" vào quốc gia này.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận họ đã tấn công "các doanh nghiệp phức hợp công nghiệp-quân sự và căn cứ không quân ở Ukraine" bằng "vũ khí có độ chính xác cao".

Ông Trump "không hài lòng về tin tức này, nhưng ông ấy cũng không ngạc nhiên", hãng tin Reuters dẫn lời Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên sau vụ tấn công, đồng thời cho biết thêm rằng Tổng thống Mỹ đang theo dõi sát sao diễn biến vụ việc.

Vụ không kích của Nga vào Kiev tuần trước được xem là lớn thứ 2 kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự. Ảnh: Getty

Theo CNN, trong vụ việc này, ông Trump lại im lặng một cách đáng chú ý - ngay cả khi các nhà lãnh đạo châu Âu bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động của Nga: làm hư hại các tòa nhà thuộc Liên minh châu Âu và Hội đồng Anh.

Trước đây, ông Trump đã từng đe dọa "hậu quả nghiêm trọng" nếu Nga không chấm dứt chiến tranh. Tuần trước, ông nói rằng trong vòng "2 tuần" ông sẽ biết liệu Nga có nghiêm túc về việc tham gia đàm phán hay không. Nhưng đã qua thời hạn mà Nga vẫn không có hành động nào.

Sau khi hai tuần đó kết thúc, ông Trump nói: "Tôi sẽ đưa ra quyết định... đó sẽ là một quyết định rất quan trọng, và đó sẽ là các lệnh trừng phạt hay thuế quan lớn, hoặc cả hai, hay chúng ta sẽ không làm gì cả và nói: Đó là cuộc chiến của các bạn".

Trả vai trò lại cho Nga và Ukrane?

Hai tuần sau cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Donald Trump ngày càng thất vọng vì thiếu tiến triển rõ rệt trong việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và đang cân nhắc xem cá nhân ông nên tham gia như thế nào vào việc dàn xếp một cuộc gặp giữa Điện Kremlin và các nhà lãnh đạo Ukraine, các quan chức chính quyền tiết lộ với CNN.

Các quan chức cho biết, tổng thống đặc biệt khó chịu với tốc độ đàm phán và sự thiếu tiến triển sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga.

Chỉ 72 giờ sau cuộc gặp trực tiếp với ông Putin ở Alaska, Tổng thống Mỹ đã họp với 7 nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Zelensky tại Nhà Trắng, sau đó rời đi để gọi điện cho người đồng cấp Nga khi ông tìm cách làm trung gian hòa giải. Nhưng kể từ đó, tiến độ đã chậm lại đáng kể.

Trước công chúng, ông Trump đôi khi đã hạ thấp vai trò của mình trong việc chấm dứt cuộc xung đột - hoặc chuyển vai trò cho Nga và Ukraine.

"Điều đó phải tùy thuộc vào họ", ông Trump nói hôm thứ Hai (1/9) khi trả lời câu hỏi về việc liệu Nga có cam kết gặp Tổng thống Ukraine Zelensky hay không.

Theo CNN, câu hỏi lớn đặt ra là liệu chính quyền có thể làm trung gian thành công cho một cuộc gặp song phương giữa Putin và Zelensky, điều mà Trump đã tích cực thúc đẩy cả trong các cuộc trò chuyện công khai và riêng tư hay không. Các quan chức cấp cao của Trump, bao gồm Witkoff và Ngoại trưởng Marco Rubio, đã nói rằng một cuộc gặp như vậy là bước tiếp theo cần thiết để đàm phán chấm dứt chiến tranh.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã đồng ý gặp mặt trực tiếp với Tổng thống Putin. Trong khi đó, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow vẫn quan tâm đến các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng nhấn mạnh rằng "chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp diễn".