Ông Putin nói gì trước cáo buộc của Tổng thống Trump về "âm mưu" chống Mỹ?

Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh sau lễ duyệt binh 3/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ quan điểm của ông về phát ngôn mà ông Trump đưa ra liên quan tới "âm mưu" chống Mỹ.

"Tổng thống Mỹ không thiếu khiếu hài hước", Tổng thống Putin nhận xét.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết ông và ông Trump đã xây dựng được "mối quan hệ tốt đẹp," đồng thời khẳng định rằng không có nhà lãnh đạo nào tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Trung Quốc đưa ra đánh giá tiêu cực về chính quyền Mỹ hiện tại.

Trước đó, khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nga và Triều Tiên gặp gỡ tại Trung Quốc để tham dự lễ duyệt binh nhân lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít, ông Donald Trump đã đăng 1 dòng trạng thái lên Truth Social:

"Chúc Chủ tịch Tập và nhân dân Trung Quốc có một lễ kỷ niệm thật tuyệt vời và bền lâu. Xin gửi lời chào trân trọng nhất của tôi tới ông Vladimir Putin và ông Kim Jong Un, khi các ngài cùng nhau âm mưu chống lại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ".

Ông Trump cũng bày tỏ rằng ông "rất thất vọng với Tổng thống Putin".

Phản ứng trước phát ngôn của ông Trump, Điện Kremlin đã lên tiếng khẳng định không hề có âm mưu nào được sắp xếp tại Bắc Kinh.

"Không ai âm mưu điều gì cả, không ai đang lên kế hoạch gì hết", cố vấn chính sách đối ngoại Yuri Ushakov nói trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Nga Pavel Zarubin, "Thậm chí, không ai có ý nghĩ như vậy".

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó nhấn mạnh rằng các quốc gia tham dự đang hành động "vì lợi ích chung của nhân dân các nước chúng tôi, chứ không nhằm vào bất kỳ quốc gia thứ ba nào", đồng thời nói thêm rằng "không ai có thời gian hay mong muốn" để âm mưu điều gì.