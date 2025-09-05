Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ hôm nay, hạn chế lưu thông một tuyến đường ở trung tâm TP HCM đến ngày 8-9

05-09-2025 - 09:31 AM | Xã hội

Làn ô tô đường Lê Lợi, phường Sài Gòn bị cấm lưu thông, người dân chú ý lộ trình.

Theo thông báo của Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM, từ ngày 5-9, đường Lê Lợi (phường Sài Gòn) sẽ được điều chỉnh giao thông để phục vụ chương trình Giao lưu hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ.

Từ hôm nay, hạn chế lưu thông một tuyến đường ở trung tâm TP HCM đến ngày 8-9- Ảnh 1.

Hạn chế lưu thông đường Lê Lợi, phường Sài Gòn.

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, PC08 thông báo như sau:

Địa điểm tổ chức: 

Làn xe ô tô đường Lê Lợi (đoạn từ đường Nguyễn Huệ đến đường Pasteur), phường Sài Gòn.

Thời gian: 

Từ 0 giờ ngày 5-9 đến 23 giờ ngày 8-9.

Lộ trình thay thế:

Để tránh tuyến đường Lê Lợi (làn ô tô) đang được sử dụng phục vụ chương trình, người dân tham gia giao thông có thể lưu thông vào làn hỗn hợp của đường Lê Lợi hoặc các đường song song, liền kề đường Lê Lợi như đường Hàm Nghi, Lê Thánh Tôn để tránh đường Lê Lợi vào các khung giờ cao điểm.

Các tuyến đường giao cắt đường Lê Lợi gồm đường Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đồng Khởi, Phan Bội Châu… vẫn lưu thông bình thường.

Đại diện PC08 lưu ý người lái xe khi lưu thông qua khu vực tổ chức chương trình cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT.

Theo Anh Vũ

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo 8 bộ, cơ quan

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo 8 bộ, cơ quan Nổi bật

Nam Bộ, Nam Trung Bộ tiếp tục đón mưa lớn

Nam Bộ, Nam Trung Bộ tiếp tục đón mưa lớn Nổi bật

Tưng bừng khai giảng năm học mới đặc biệt chưa từng có

Tưng bừng khai giảng năm học mới đặc biệt chưa từng có

09:10 , 05/09/2025
Công an Hải Phòng giải cứu nhiều thanh niên bị 'bắt cóc online'

Công an Hải Phòng giải cứu nhiều thanh niên bị 'bắt cóc online'

08:41 , 05/09/2025
Học phí đại học năm 2025- 2026 cao nhất bao nhiêu?

Học phí đại học năm 2025- 2026 cao nhất bao nhiêu?

08:28 , 05/09/2025
Người dân Nghệ An, Hà Tĩnh 'kêu trời' vì tiền điện tăng vọt giữa mùa mưa bão

Người dân Nghệ An, Hà Tĩnh 'kêu trời' vì tiền điện tăng vọt giữa mùa mưa bão

08:10 , 05/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên