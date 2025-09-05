Cảnh báo lan truyền thông tin 'copy' kiến nghị liên quan đến tiền điện tháng 8

Các nội dung này đang được phát tán với tốc độ nhanh, kèm theo lời kêu gọi cộng đồng mạng tham gia nhằm gây sức ép đối với ngành Điện.

Ví dụ: Status "Kính gửi: Công ty Điện lực Tỉnh Hưng Yên

Tháng 8/2025, theo phản ánh của rất nhiều hộ dân và đang lan truyền rộng rãi trên internet, tiền điện sinh hoạt tại nhiều khu vực trong tỉnh Hưng Yên tăng cao bất thường so với các tháng trước, trong khi mức sử dụng điện không thay đổi đáng kể.

Chúng tôi, đại diện cho đông đảo Nhân dân, đồng lòng kiến nghị Công ty Điện lực Tỉnh Hưng Yên :

1. Kiểm tra, làm rõ nguyên nhân của việc tăng giá điện bất thường.

2. Công khai, minh bạch cách tính và phương pháp ghi chỉ số.

3. Có giải pháp xử lý thỏa đáng nếu phát hiện sai sót.

Rất mong Quý Công ty sớm có phản hồi chính thức để nhân dân yên tâm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Ngày 03 tháng 9 năm 2025

NHỮNG GIA ĐÌNH NÀO TIỀN ĐIỆN BỊ TĂNG ĐỘT BIẾN CHÊNH LỆCH NHIỀU THÌ HÃY CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY, MỖI LƯỢT CHIA SẺ LÀ XEM NHƯ MỘT CHỮ KÝ KIẾN NGHỊ TỚI CÔNG TY ĐIỆN LỰC !"

Sau đó, nhiều Facebooker đã sao chép nguyên trạng nội dung này và đưa lên trang cá nhân hoặc các fanpage của địa phương nhằm kiến nghị như các ảnh dưới đây:

Theo thống kê và tổng hợp của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), trên các hội nhóm Facebook đã xuất hiện hàng chục bài viết (như ảnh minh họa) kêu gọi “kiến nghị về tiền điện”. Các nội dung này chủ yếu được sao chép, đăng tải lại trên trang cá nhân hoặc fanpage nhằm câu view, tăng tương tác, trong khi người đăng không hề có thông tin cụ thể về khách hàng hay hóa đơn điện.

EVNNPC khẳng định đây là hình thức lợi dụng tâm lý người dân để “đu trend”, thổi phồng hiện tượng đơn lẻ của một số ít khách hàng và đưa ra thông tin không có căn cứ, số liệu cụ thể. Vì vậy, EVNNPC kính đề nghị khách hàng nâng cao cảnh giác, tránh để kẻ xấu lợi dụng gây hoang mang dư luận.

Trong trường hợp có thắc mắc về sản lượng điện tiêu thụ hoặc số tiền phải trả, khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp Trung tâm Chăm sóc khách hàng EVNNPC qua số 19006769 hoặc đến Công ty Điện lực địa phương để được kiểm tra, xác minh và giải đáp kịp thời. Nhân viên Điện lực sẽ phối hợp kiểm tra công tơ, đối chiếu chỉ số, lịch ghi điện và giải thích rõ phương pháp tính tiền, bảo đảm công khai - minh bạch - chính xác.

Ngành Điện luôn trân trọng và lắng nghe mọi phản hồi từ khách hàng. Sự đồng hành và hợp tác của khách hàng là yếu tố quan trọng giúp EVNNPC không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền lợi chính đáng và sự minh bạch trong sử dụng điện.