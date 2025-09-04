Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngày mai, 1 sự kiện đặc biệt quan trọng với học sinh, sinh viên cả nước sẽ diễn ra

04-09-2025 - 15:50 PM | Sống

Đây là sự kiện đặc biệt, đánh dấu chặng đường lịch sử của ngành giáo dục, đồng thời tạo khí thế khởi đầu cho năm học 2025 – 2026.

Sáng 5/9/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức Lễ khai giảng năm học mới kết hợp kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), truyền hình trực tiếp trên VTV1 và kết nối trực tuyến đến tất cả cơ sở giáo dục trong cả nước.

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2025 và được sự đồng ý của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) kết hợp Lễ khai giảng năm học 2025 – 2026 vào sáng ngày 05/9/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 và kết nối trực tuyến tới tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo trong cả nước.

Ngày mai, 1 sự kiện đặc biệt quan trọng với học sinh, sinh viên cả nước sẽ diễn ra- Ảnh 1.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 gắn với Kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục. Ảnh: Internet

Để đảm bảo tổ chức thành công, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các tỉnh, thành phố, các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp triển khai các nhiệm vụ sau:

Tổ chức đồng thời lễ khai giảng tại các cơ sở giáo dục từ 8h00 – 9h30 ngày 05/9/2025, theo Kế hoạch số 1153/KH-BGDĐT ngày 08/8/2025, trùng thời điểm diễn ra Lễ kỷ niệm tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Bảo đảm đường truyền và thiết bị để kết nối trực tuyến hoặc qua kênh VTV1, phối hợp với các đơn vị viễn thông – truyền hình địa phương để tín hiệu ổn định, hình ảnh và âm thanh chất lượng cao.

Nếu trường có các hoạt động riêng thì cần gọn nhẹ, kết thúc trước 8h00.

Sau đó, từ 8h00 – 9h30, toàn thể đại biểu, cán bộ, giảng viên, học sinh – sinh viên tham dự đầy đủ chương trình chung, thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca đồng bộ với Lễ tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và nghe phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Để bảo đảm an toàn, các đơn vị cần có phương án ứng phó thời tiết, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ.

Đồng thời, cần đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và kênh truyền thông của cơ sở giáo dục, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong toàn ngành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, vừa mở đầu năm học mới vừa kỷ niệm dấu mốc lịch sử của ngành. Các địa phương, cơ sở giáo dục cần thực hiện nghiêm túc, tổ chức trang trọng, an toàn, thiết thực và hiệu quả.

