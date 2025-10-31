Trẻ nhập viện vì cúm mùa tăng, nhiều ca biến chứng nặng

Những ngày cuối tháng 10, thời tiết Hà Nội chuyển lạnh đột ngột, kéo theo số ca mắc cúm mùa ở trẻ nhỏ tăng nhanh. Tại các bệnh viện tuyến trung ương và thành phố, mỗi ngày ghi nhận hàng chục trẻ nhập viện, nhiều trường hợp biến chứng nặng.

Bé trai 9 tháng tuổi ở phường Tây Mỗ, Hà Nội, sau hai ngày điều trị cúm A vẫn chưa khỏi hẳn. Dù hạ sốt và không còn co giật, bé vẫn mệt lả, quấy khóc liên tục. “ Cháu sốt cao hai ngày liền, tôi lo quá nên đưa đi viện luôn, không dám tự điều trị ở nhà ”, anh Nguyễn Phan Sơn - bố bệnh nhi kể.

Tại Bệnh viện An Việt (Hà Nội), bé trai 14 tháng tuổi sổ mũi, ho, sốt nhẹ, gia đình nghĩ cảm cúm thông thường nên điều trị tại nhà. Trẻ không đỡ mà còn sốt cao, thở nhanh, khò khè, mệt mỏi và chảy mủ hai bên tai. Lúc này bố mẹ mới vội vàng đưa con tới bệnh viện để thăm khám.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bé viêm mũi họng, viêm phế quản phổi, viêm tai giữa cấp hai bên do nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV). Bé nhanh chóng được nhập viện điều trị tích cực và sau 5 ngày sức khỏe ổn định, được xuất viện.

Theo Bệnh viện Nhi Hà Nội, trung bình mỗi ngày có 7-10 trẻ mắc cúm A phải nhập viện. Còn tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, số ca cúm mùa tăng rõ rệt, trong đó không ít người bệnh diễn tiến nặng. Gần đây, bệnh viện tiếp nhận nữ bệnh nhân 38 tuổi từ Thái Nguyên, mắc cúm trên nền xơ tủy và thalassemia , nhập viện trong tình trạng viêm phổi, nhiễm trùng huyết .

Các bác sĩ cho biết cúm mùa thường khởi phát với triệu chứng sốt, ho, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, đau cơ. Tuy nhiên, ở trẻ nhỏ và người có bệnh nền, bệnh có thể tiến triển nhanh thành viêm phổi nặng, suy hô hấp, viêm cơ tim hoặc viêm não.

Trẻ tiêm vaccine phòng bệnh hô hấp. (Ảnh: Ngân Dương)

Thạc sĩ Nguyễn Hồng Hà, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam, nhận định thời tiết giao mùa - từ nắng nóng sang mưa lạnh là điều kiện thuận lợi để virus cúm phát triển. Tổ chức Y tế thế giới cũng cảnh báo mùa cúm năm nay xu hướng phức tạp, nhiều ca biến chứng nặng phải thở máy, gây áp lực lên hệ thống y tế.

Virus cúm lây lan chủ yếu qua đường hô hấp, dễ bùng phát trong cộng đồng có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Trẻ dưới hai tuổi, người già, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh mạn tính là nhóm nguy cơ cao.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới ghi nhận virus là tác nhân phổ biến nhất, trong đó rhinovirus, RSV và cúm chiếm tỷ lệ cao. Với trẻ dưới hai tuổi, RSV là nguyên nhân nguy hiểm nhất, còn ở người lớn, phế cầu thường gây biến chứng nặng.

Theo các chuyên gia, tiêm vaccine cúm là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất, giúp giảm tỷ lệ mắc và biến chứng nặng. Tiến sĩ Đào Hữu Thân, Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, CDC Hà Nội, khuyến cáo phụ huynh nên cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến dưới 5 tuổi tiêm phòng sớm, đặc biệt trước mùa Đông - Xuân.

Tổ chức Y tế thế giới duy trì mạng lưới giám sát virus cúm toàn cầu để xác định chủng lưu hành hằng năm. Với Việt Nam thuộc khu vực Bắc bán cầu, thời điểm tiêm phòng lý tưởng là tháng 8-9 hàng năm, trước khi mùa cúm bùng phát.

Bác sĩ khuyên, ngoài tiêm chủng, người dân cần duy trì thói quen đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, giữ nhà cửa thông thoáng và tránh hút thuốc. Khi có triệu chứng ho, sốt, khó thở, cần đến cơ sở y tế, không tự ý dùng kháng sinh.

“ Cúm mùa tưởng nhẹ nhưng có thể dẫn đến suy hô hấp, phù phổi, thậm chí tử vong. Tiêm vaccine đầy đủ chính là lá chắn tốt nhất ”, bác sĩ Lê Thị Kim Hoa, đại diện hệ thống tiêm chủng Safpo/Potec nhấn mạnh.