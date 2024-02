Trên 100.000 lượt khách quốc tế đến Hà Nội dịp Tết Nguyên đán

Du khách quốc tế tham quan hồ Hoàn Kiếm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Các thị trường khách chủ yếu là: Hàn Quốc, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Pháp, Anh, Đức, Nhật Bản... Tổng thu từ khách du lịch đạt 2.350 tỷ đồng, tăng 35,1%.

Nhiều điểm đến thu hút lượng khách đông như: Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn đón 80,6 nghìn lượt khách; Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón hơn 106 nghìn lượt khách; Khu di tích Hoàng thành Thăng Long đón hơn 48,7 nghìn lượt khách; Khu di tích Cổ Loa đón 25 nghìn lượt khách; Chùa Tây Phương đón trên 32 nghìn lượt khách; Di tích Nhà tù Hỏa Lò đón 13 nghìn lượt khách; Vườn Thú Hà Nội đón trên 31 nghìn lượt khách; Vườn Quốc gia Ba Vì đón trên 10 nghìn lượt khách…

Công tác tổ chức đón khách du lịch đến Thủ đô dịp nghỉ Tết diễn ra đảm bảo an ninh, an toàn, với nhiều hoạt động sôi động, hấp dẫn, thu hút du khách đến tham quan và trải nghiệm. Các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch đã chủ động nghiên cứu nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu của du khách; đồng thời tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách. Nhiều hoạt động, sự kiện diễn ra từ trước Tết, kéo dài xuyên qua Tết Nguyên đán để du khách đến Thủ đô được sống trong không khí Tết cổ truyền.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, Sở đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực du lịch dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn trên địa bàn thành phố. Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra tại một số điểm đến du lịch tập trung đông khách du lịch như: Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, khu vực Đền Ngọc Sơn và xung quanh hồ Hoàn Kiếm... Qua kiểm tra cho thấy, các cơ quan, đơn vị tổ chức, quản lý tại các điểm đến du lịch đã quan tâm tăng cường cơ sở vật chất, công tác tổ chức đón tiếp khách du lịch, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.