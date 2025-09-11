Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ

11-09-2025 - 07:12 AM | Sống

“Báu vật” quý hiếm được nhắc tới là Vân sam Fansipan. Đây là loài được hữu chỉ duy nhất có ở Việt Nam.

Ẩn mình giữa đại ngàn Hoàng Liên, ở độ cao trên 2.600 m, có một loài cây được ví như "báu vật" của Việt Nam – Vân sam Fansipan (Abies delavayi subsp. fansipanensis). Đây là loài thực vật đặc hữu, chỉ xuất hiện tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, được các nhà khoa học đánh giá là một trong những loài quý hiếm và độc đáo bậc nhất thế giới.

Loài cây đặc hữu, cực kỳ nguy cấp

Vân sam Fansipan được đưa vào Sách đỏ Việt Nam từ năm 1996, xếp ở nhóm IA – nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP. Trên phạm vi toàn cầu, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) năm 2014 cũng xếp loài cây này ở mức cực kỳ nguy cấp (CR).
Ngày 5/11/2014, quần thể Vân sam Fansipan trong Vườn Quốc gia Hoàng Liên chính thức được công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Đây là sự ghi nhận không chỉ về giá trị khoa học mà còn về ý nghĩa biểu tượng, bởi loài cây này chỉ có duy nhất trên đỉnh Fansipan – “nóc nhà Đông Dương”.

Trên đỉnh Fansipan có một “báu vật” chỉ Việt Nam có, được cả thế giới bảo vệ- Ảnh 1.

Vân sam Fansipan.

Theo các chuyên gia, Vân sam Fansipan phân bố rất hẹp, chỉ ở dải độ cao 2.600 – 2.800 m quanh đỉnh núi. Số lượng cá thể ít, trong khi khả năng tái sinh tự nhiên gần như bằng không. Trong hơn 20 năm theo dõi, các nhà khoa học chưa phát hiện cây non mọc mới. Toàn bộ quần thể hiện có đều là những cây trưởng thành, nhiều cây đã hàng trăm năm tuổi, cây nhỏ nhất cũng trên 50–70 năm.
Biến đổi khí hậu, sự suy giảm môi trường sống và những tác động từ con người đang khiến quần thể này ngày càng bị thu hẹp. Đây là nguyên nhân khiến Vân sam Fansipan đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, nếu không có các biện pháp bảo tồn kịp thời.

Theo Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên, do Vân sam Fansipan nằm trong danh mục loài cực kỳ nguy cấp và đã được công nhận là Cây Di sản, công tác bảo vệ được thực hiện rất nghiêm ngặt. Lực lượng kiểm lâm thường xuyên tuần tra, lập chốt bảo vệ, ngăn chặn các hành vi xâm hại như chặt phá hay khai thác trái phép.

Nỗ lực bảo tồn

Vân sam Fansipan thuộc họ Thông (Pinaceae), không chỉ có giá trị về mặt khoa học mà còn mang tiềm năng kinh tế. Gỗ lớn có thể dùng trong xây dựng, vỏ cây chiết xuất tanin, dáng cây cao lớn, tán đẹp có thể trồng làm cảnh quan sinh thái, phục vụ du lịch.
Chính sự hiếm có, giá trị nhiều mặt và tính đặc hữu đã khiến loài cây này được ví như “báu vật quốc gia”, được cả thế giới quan tâm bảo vệ.

Từ năm 2023, Vườn Quốc gia Hoàng Liên đã triển khai nhiều đợt thực địa, điều tra hiện trạng, thu thập nón Vân sam và tiến hành thử nghiệm nhân giống. Những kết quả ban đầu mang lại tín hiệu khả quan, song việc đưa cây trở lại môi trường tự nhiên vẫn đối diện nhiều thách thức. Quá trình này đòi hỏi kinh phí lớn và sự kiên trì nghiên cứu trong thời gian dài.

Khó khăn lớn nhất trong bảo tồn Vân sam Fansipan chính là bài toán tái sinh. Làm thế nào để nhân giống thành công và phục hồi loài cây này vẫn là câu hỏi đau đáu của nhiều thế hệ cán bộ nghiên cứu, quản lý tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên.
Bảo tồn Vân sam Fansipan không chỉ đơn thuần là giữ lại một loài cây quý hiếm, mà còn là gìn giữ biểu tượng thiên nhiên độc nhất vô nhị của Việt Nam, góp phần quan trọng vào nỗ lực chung trong bảo vệ đa dạng sinh học toàn cầu.

 “Báu vật sống” của rừng: Việt Nam ghi nhận cá thể bạch tạng quý hiếm, nằm trong Sách Đỏ

Theo Ngọc Minh

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
báu vật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hãng hàng không của Chủ tịch Đỗ Vinh Quang tuyển dụng vị trí có lương hơn 300 triệu đồng/tháng, còn hưởng ưu đãi mua nhà, vay tiền độc quyền ở SHB

Hãng hàng không của Chủ tịch Đỗ Vinh Quang tuyển dụng vị trí có lương hơn 300 triệu đồng/tháng, còn hưởng ưu đãi mua nhà, vay tiền độc quyền ở SHB Nổi bật

Trường ĐH do tập đoàn nghìn tỷ thành lập “rót tiền khủng” cho tân sinh viên: 100% nhận học bổng 10 triệu đồng, có 100 slot đi học “không mất tiền”, còn được tài trợ thêm 30 triệu/năm

Trường ĐH do tập đoàn nghìn tỷ thành lập “rót tiền khủng” cho tân sinh viên: 100% nhận học bổng 10 triệu đồng, có 100 slot đi học “không mất tiền”, còn được tài trợ thêm 30 triệu/năm Nổi bật

Nam giám đốc bất ngờ phát hiện ung thư giai đoạn 3: Hối hận vì đã bỏ qua 1 dấu hiệu suốt nhiều năm

Nam giám đốc bất ngờ phát hiện ung thư giai đoạn 3: Hối hận vì đã bỏ qua 1 dấu hiệu suốt nhiều năm

06:56 , 11/09/2025
PGS Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra 2 nhược điểm của các bác sĩ nội trú khi chọn chuyên ngành: Không nên a dua và cũng đừng cố đấm ăn xôi

PGS Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra 2 nhược điểm của các bác sĩ nội trú khi chọn chuyên ngành: Không nên a dua và cũng đừng cố đấm ăn xôi

06:02 , 11/09/2025
Nghỉ hưu với mức lương 85 triệu đồng/tháng, cùng 3 bất động sản cho thuê, cựu chủ tịch vẫn than vãn: Mong mỏi duy nhất của tôi là được đi làm

Nghỉ hưu với mức lương 85 triệu đồng/tháng, cùng 3 bất động sản cho thuê, cựu chủ tịch vẫn than vãn: Mong mỏi duy nhất của tôi là được đi làm

04:08 , 11/09/2025
1 chứng chỉ ngoại ngữ hơn 10.000 người Việt đua nhau đăng ký, dẫn đầu toàn cầu: Nhu cầu tăng kỷ lục, thí sinh tìm đến 3 điểm thi này để tranh slot

1 chứng chỉ ngoại ngữ hơn 10.000 người Việt đua nhau đăng ký, dẫn đầu toàn cầu: Nhu cầu tăng kỷ lục, thí sinh tìm đến 3 điểm thi này để tranh slot

00:09 , 11/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên