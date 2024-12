Trend “làm đẹp từ bên trong” với sữa bắp non LOF

Liên tiếp trong thời gian gần đây, nhiều chị đẹp Việt Nam liên tục chia sẻ về trải nghiệm làm đẹp với sản phẩm mang tên sữa bắp non LOF. Hãy cùng tìm hiểu xem, sữa bắp non LOF có gì đặc biệt đến vậy.

Làm đẹp theo trend Hàn Quốc

Tò mò khi nhìn thấy những bài viết của loạt sao Hàn về phương pháp làm đẹp từ dinh dưỡng, bằng một sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam, Hà Trúc cảm thấy rất bất ngờ. Không ngần ngại, Trúc nhanh chóng rinh về cả bộ sản phẩm bao gồm sữa bắp non dinh dưỡng LOF, sữa bắp non mè đen LOF và sữa ngũ cốc dinh dưỡng LOF.

Quả nhiên đúng như những gì tìm hiểu và chia sẻ của mọi người về sữa bắp non LOF thơm ngon. Ngay từ lần uống thử đầu tiên, Trúc và bạn bè đều thích thú với hương vị thơm ngon, ngọt nhẹ, rất dậy mùi bắp. Đọc kỹ trên bao bì, Trúc mới biết thành phần của sữa bắp non LOF chứa rất nhiều chất xơ hòa tan, Collagen, vitamin E, vitamin B6. Chất xơ giúp hỗ trợ tiêu hóa, giữ vóc dáng thon gọn. Vitamin E, vitamin B6 hỗ trợ hồi phục tế bào da, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả. Còn Collagen đúng chuẩn để da dẻ chị em lúc nào cũng căng mịn, sáng bóng.

Với sự kết hợp thành phần dinh dưỡng đầy đủ, Trúc đã hiểu lý do đến sao Hàn – vốn rất chú trọng đến cả ngoại hình và sức khỏe – đều mê mẩn đến như vậy. Chị em có thể sử dụng sữa LOF mỗi ngày để bổ sung dinh dưỡng, năng lượng mà không lo tăng cân.

Vậy nếu các nàng thuộc tuýp người bận rộn nhưng vẫn muốn chăm sóc đầy đủ cho bản thân thì không thể bỏ qua sản phẩm "chân ái" là sữa bắp non LOF nhé. Chưa kể, các nàng có thể đổi qua lại giữa các hương vị để không bị ngán. Sữa bắp non LOF thơm rõ vị bắp, sữa mè đen LOF có vị bùi bùi không ngán, còn sữa ngũ cốc LOF thì thanh mát.

Làm đẹp bằng dinh dưỡng tự nhiên

Trong thời gian gần đây, chị đẹp không tuổi Dara của 2NE1 cũng sử dụng một loại sữa đến từ Việt Nam, mang tên sữa bắp non LOF. Ban đầu cũng hơi bán tín bán nghi, nhưng cô nàng Phạm Phi Yến vẫn quyết định "đu trend" xem sao. Và kết quả là… mê luôn!

Say mê ngay từ ngụm đầu tiên, Yến thích thú với hương vị thơm ngọt nhẹ nhàng, rõ mùi sữa, mùi bắp tự nhiên. Công thức Slimfit độc quyền với lượng chất xơ gấp đôi, giúp "dọn dẹp" hệ tiêu hóa, da dẻ sáng mịn, dáng thon eo gọn mà không cần nhịn ăn khổ sở.

Uống vào là thấy nhẹ người hẳn ra! Phi Yến "chơi lớn" dùng đủ bộ sản phẩm gồm sữa bắp non hạt sen LOF, sữa bắp non mè đen LOF, sữa hạt sen dinh dưỡng LOF và sữa ngũ cốc dinh dưỡng LOF.

Mỗi loại là một trải nghiệm vị giác khác nhau. Sữa bắp non mè đen và sữa ngũ cốc dinh dưỡng thì giàu vitamin E, giúp da dẻ lúc nào cũng căng bóng, mịn màng. Sữa hạt sen thanh mát chứa vitamin B6, giúp ngủ ngon, xả stress sau những ngày "cày cuốc" mệt mỏi. Điểm cộng to đùng nữa là tất cả đều có Collagen tự nhiên, da cứ gọi là "lão hóa ngược" thôi!

Sau cả tháng uống liên tục, Yến bật mí rằng cô có hàng chục công thức để biến tấu cùng sữa bắp non LOF, đảm bảo hương vị không bao giờ lặp lại nhàm chán. Đơn giản, thuận tiện nhất là mỗi ngày một vị, hay khi nhiều thời gian rảnh thì sáng tạo với bánh quy, trái cây là "auto" ngon miệng.

Đặc biệt là một fan cứng của hàng Việt Nam, Phi Yến cực kỳ tự hào khi thấy sữa bắp non LOF không chỉ được lòng người Việt mà còn khuynh đảo cả thị trường quốc tế. Đúng là làm đẹp phải từ bên trong mới hiệu quả, và LOF chính là lựa chọn lý tưởng đó cho tất cả chị em.

Làm đẹp để da sáng dáng thon

Còn với Hà My, làm đẹp là cả một quá trình khoa học, không chỉ dừng lại ở mỹ phẩm hay skincare đơn thuần. Thấy trend làm đẹp bằng sữa bắp non LOF đang nổi bên Hàn, cô nàng cũng nhanh chóng trải nghiệm bằng việc uống sữa LOF mỗi ngày.

Đối với những người có hệ tiêu hoá "nhạy cảm", ăn uống cái gì cũng phải cẩn thận. Nhưng mà với LOF thì yên tâm tuyệt đối, lành tính mà còn ngon nữa chứ! Bên cạnh sản phẩm "best-seller" là sữa bắp non, thỉnh thoảng My đổi gió sang sữa ngũ cốc dinh dưỡng LOF hoặc sữa bắp non hạt sen LOF. Vị nào cũng thơm ngon, dễ uống, tiện mang theo trong túi xách khi đi chơi với bạn bè hay du lịch.

My chia sẻ thêm, điều thú vị ở LOF chính là cảm giác gần gũi, thân thuộc. Mỗi ngụm sữa bắp non lại gợi nhớ hương vị quê nhà. Là du học sinh xa xứ, LOF như một người bạn đồng hành, vừa chăm sóc sức khỏe vừa mang lại niềm vui nho nhỏ mỗi ngày.

Nhờ LOF mà dạo này da dẻ My sáng mịn hơn hẳn, dáng vóc cũng thon gọn mà chẳng cần ăn kiêng kham khổ. Cảm giác khỏe khoắn từ bên trong khiến My tự tin hơn rất nhiều.

Bộ sản phẩm sữa LOF bao gồm sữa bắp non hạt sen LOF, sữa bắp non mè đen LOF, sữa hạt sen dinh dưỡng LOF và sữa ngũ cốc dinh dưỡng LOF hiện đã được bày bán trên toàn quốc.

Xem chi tiết về sản phẩm tại fanpage và trang thương mại điện tử chính thức Sữa Bắp Non LOF.

Với sữa bắp non LOF, khỏe đẹp chưa bao giờ dễ dàng đến thế!

Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế LOF

Địa chỉ: Lô C-13A-CN, đường N16, Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng, xã Long Tân, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam