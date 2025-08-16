Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trend “thu phí hoạt động” của loạt hội nhóm Facebook ủng hộ nhân dân Cuba: Xứng đáng viral hơn nữa!

16-08-2025 - 14:57 PM | Sống

Chiếc trend đáng được lan truyền nhất lúc này.

Lướt Facebook vài ngày gần đây, không khó để bắt gặp những status kiểu: “Thu phí hoạt động trên fanpage/group, 10.000/năm” đính kèm số tài khoản và nội dung chuyển khoản. 

Thoạt đầu, hẳn nhiều người có chút hoang mang vì bỗng dưng bị bắt đóng tiền. Định thần lại thì số tài khoản và nội dung là để ủng hộ Cuba. Hóa ra đây là cách các fanpage, group kêu gọi ủng hộ cho chương trình ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”. 

Trend “thu phí hoạt động” của loạt hội nhóm Facebook ủng hộ nhân dân Cuba: Xứng đáng viral hơn nữa!- Ảnh 1.

Trend “thu phí hoạt động” của loạt hội nhóm Facebook ủng hộ nhân dân Cuba: Xứng đáng viral hơn nữa!- Ảnh 2.

Trend “thu phí hoạt động” của loạt hội nhóm Facebook ủng hộ nhân dân Cuba: Xứng đáng viral hơn nữa!- Ảnh 3.

Bài đăng thu phí hoạt động của các page trên Facebook

Đặc biệt, các bài đăng “thu phí” này xuất hiện ở nhiều hội nhóm thuộc nhiều lĩnh vực. Không chỉ các tài khoản cộng đồng mà còn có ở các nhóm chuyên biệt, từ review du lịch đến chơi pickleball, từ hội tìm job freelance đến dân mê cosplay,... 

Ngược lại, nội dung này cũng nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo cư dân mạng. Có người share bill chuyển khoản, có người xác nhận đã ủng hộ và không ít người chuyển rồi nhưng nay thấy “thu phí” lại ủng hộ thêm. 

Trend “thu phí hoạt động” của loạt hội nhóm Facebook ủng hộ nhân dân Cuba: Xứng đáng viral hơn nữa!- Ảnh 4.

Trend “thu phí hoạt động” của loạt hội nhóm Facebook ủng hộ nhân dân Cuba: Xứng đáng viral hơn nữa!- Ảnh 5.

Trend “thu phí hoạt động” của loạt hội nhóm Facebook ủng hộ nhân dân Cuba: Xứng đáng viral hơn nữa!- Ảnh 6.

Trend “thu phí hoạt động” của loạt hội nhóm Facebook ủng hộ nhân dân Cuba: Xứng đáng viral hơn nữa!- Ảnh 7.

Trend “thu phí hoạt động” của loạt hội nhóm Facebook ủng hộ nhân dân Cuba: Xứng đáng viral hơn nữa!- Ảnh 8.

Trend “thu phí hoạt động” của loạt hội nhóm Facebook ủng hộ nhân dân Cuba: Xứng đáng viral hơn nữa!- Ảnh 9.

Không chỉ một số mà hầu hết các hội nhóm đều thông báo thu phí khiến người xem ấm lòng

Tính đến sáng 16/8, chỉ sau 3 ngày phát động, theo ghi nhận trên app Thiện Nguyện số tiền mà người dân Việt Nam chuyển khoản ủng hộ Cuba đã vượt mốc 220 tỷ đồng, gấp 3 lần so với con số tối thiểu đề ra. 

Trend “thu phí hoạt động” của loạt hội nhóm Facebook ủng hộ nhân dân Cuba: Xứng đáng viral hơn nữa!- Ảnh 10.

Cập nhật tình hình ủng hộ nhân dân Cuba tính đến sáng 16/8

Trước đó, vào ngày 13/8, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba". Chương trình diễn ra trong 65 ngày (13/8 - 16/10/2025) nhằm huy động nguồn lực hỗ trợ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.

Chương trình vận động nguồn lực trợ giúp nhân dân Cuba về vật tư y tế, nhu yếu phẩm và các lĩnh vực hợp tác phát triển bền vững, góp phần giúp đỡ nhân dân Cuba vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch, thiên tai và chính sách bao vây, cấm vận

Chương trình là hoạt động nhân đạo mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện tình cảm thủy chung, gắn bó và tinh thần đoàn kết quốc tế của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Cuba. Đây cũng là dịp để tri ân những nghĩa cử cao đẹp mà Cuba đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng khó khăn.

Hưởng ứng phong trào ủng hộ này, nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng cũng ủng hộ và kêu gọi người hâm mộ của mình gửi tình cảm đến cho nhân dân Cuba như ca sĩ Hòa Minzy 50 triệu đồng, Đức Phúc 50 triệu đồng, cầu thủ Quang Hải 50 triệu đồng, ca/ nhạc sĩ Tăng Duy Tân, Võ Hạ Trâm, Minh Tú,... 

Hãy để tên bạn trong hành trình lan tỏa yêu thương này. Chỉ một thao tác chuyển khoản, bạn đã góp thêm sức mạnh để nhân dân Cuba vượt qua khó khăn, tiếp tục mỉm cười và vững bước.

Chương trình vận động: 13/8 – 16/10/2025

Số TK: 2022 – Ngân hàng Quân đội (MB)

Nội dung: CUBA

Chủ tài khoản: TW HOI CHU THAP DO VIET NAM

