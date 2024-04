Triển khai quyết định về công tác cán bộ ở công an 4 tỉnh

Ngày 18/4, thông tin từ phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã tổ chức công bố và trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ .

Theo đó, Ban Lãnh đạo Phòng Công tác đảng và công tác chính trị đã trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh bổ nhiệm thượng uý Hồ Thanh Thảo giữ chức vụ Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh Bình Dương .

Trước đó theo quy định của ngành, Công an tỉnh Bình Dương chuyển đổi từ Chi Đoàn Thanh niên thành Ban Thanh niên, thượng úy Hồ Thanh Thảo được giao nhiệm vụ làm phó ban và nay được bổ nhiệm giữ chức trưởng ban.

Thượng úy Hồ Thanh Thảo nhận quyết định bổ nhiệm

Ngày 17/4, Công an tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, Thượng Tá Nguyễn Trung Hoài thôi giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đến nhận và giữ chức vụ Trưởng Phòng Hồ sơ nghiệp vụ , Công an tỉnh Lào Cai.

Thượng tá Trần Minh Hoạch thôi giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH đến nhận và giữ chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.

Cũng tại buổi Lễ, Phòng Tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai về việc giao Thượng tá Bùi Mạnh Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH phụ trách Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh Lào Cai.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao Quyết định và chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm.

Cùng ngày, Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai các quyết định về công tác cán bộ. Theo báo Hà Tĩnh , nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác, Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Hà Tĩnh đã thống nhất và Giám đốc Công an Hà Tĩnh đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm các đồng chí:

Trung tá Đặng Văn Đức – Trưởng Công an huyện Can Lộc được điều động giữ chức vụ Trưởng Công an TP Hà Tĩnh.

Thượng tá Võ Châu Tuấn – Trưởng Công an huyện Vũ Quang được điều động giữ chức Trưởng Công an huyện Can Lộc.

Trung tá Trần Quang Đạt – Phó Trưởng Công an TP Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Công an huyện Vũ Quang.

Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trao quyết định cho Trung tá Đặng Văn Đức. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Trước đó vào ngày 16/4, Công an tỉnh Quảng Nam triển khai quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo báo Công an thành phố Đà Nẵng , tại Công an huyện Bắc Trà My, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động Thượng tá Phạm Thế Long - Phó Trưởng Công an huyện Bắc Trà My đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Nam Trà My.

Điều động Thượng tá Bùi Việt Nam - Phó Trưởng Công an huyện Nam Trà My đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Bắc Trà My.