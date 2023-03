Triển lãm 75 bức tranh sen của hoạ sĩ Kim Đức

Đến dự có sự hiện diện của nhiều khách quý: Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch TT Hội đồng Trị sự cùng Quý hoà thượng, thượng toạ lãnh đạo GHPG. Ông Vũ Chiến Thắng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng đại diện các bộ ban ngành. Đặc biệt, sự xuất hiện của ông Lazare Eloundou Assomo - Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới Unesco, Ông Christian Manhart – Trưởng Đại diện Unesco tại Việt Nam, đại sứ các nước… và hàng ngàn người yêu mến nghệ thuật.



Các đại biểu cắt băng Khai mạc Triển lãm "Nghệ thuật Sen Việt - Vẻ đẹp thuần khiết"

Phật tử có duyên với hoa sen



Hoạ sĩ Kim Đức được biết đến qua bức tranh "Vỏ tương lai" (Cover of Future) với thông điệp bảo vệ môi trường mạnh mẽ, được Giáo hội Phật giáo Việt Nam chọn để in tặng các chức sắc của các Giáo hội Phật giáo trên thế giới tới Việt Nam tham dự Vesak năm 2019. Vốn là người mê vẽ từ nhỏ, từ những bông sen mỗi khi làm báo tường, trang trí lớp học… đến 75 bức tranh sen tham gia triển lãm là cả một quá trình dài học hỏi, khẳng định giá trị nghệ thuật kết tinh trong mỗi bức tranh. Là một Phật tử, chị không chỉ yêu mến hoa sen vì sự thuần khiết, thuỷ chung, kiên cường mà còn bởi Phật tính trong loài hoa thần bí này.

Ký ức tuổi thơ ùa về với những đầm sen bát ngát, những nét vẽ trang trí đầu đời là sen. Nhớ lại những chuyến công tác qua các nước từ Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Bhutan, Tây Tạng… chị đã mê đắm với kiến trúc và điêu khắc trong những ngôi chùa, nhất là các chi tiết liên quan đến hoa sen. Chị luôn tự hào về các giá trị đặc biệt, di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật của các ngôi chùa cổ trải dài khắp Việt Nam. Ở đó luôn có hình tượng sen là Phật cũng như những kiệt tác của lịch sử mỹ thuật Việt Nam như Chùa Một Cột, Tháp Cửu Phẩm Liên Hoa, Chùa Dâu, Chùa Bút Tháp... Chị say mê nghiên cứu, tìm hiểu về sen trong các cuốn sách cổ, trong các tài liệu nước ngoài. Trước đây, chị cũng rất yêu sen, theo đúng nghĩa "hưởng thụ". Chị đã từng mua hàng ngàn bông sen cúng Phật, rồi lấy hoa thả nước, lấy hạt ngâm thuốc…

Giờ chị yêu sen, tôn thờ, nâng niu sen như một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Chị cặm cụi đi học vẽ, từ cơ bản đến nâng cao, tỉ mẩn, kiên trì. Học ở thầy chưa đủ, chị học từ kinh nghiệm của các hoạ sĩ gạo cội, nghiền ngẫm, phân tích các bức tranh từ cổ chí kim, từ Âu sang Á. Chị hàn huyên về sen hàng giờ không chán, những bông sen tinh khiết mà kiên cường theo chị vào trong cả giấc mơ. Tình yêu sen đã giúp chị có lúc vẽ liên tục 9 tiếng chỉ nghỉ 15 phút ăn trưa để cho ra đời các bức tranh giàu cảm xúc với những nét vẽ tinh tế.

Ông Lazare Eloundou Assomo - Giám đốc Trung Tâm Di sản Thế giới Unesco phát biểu tại triển lãm

75 bức tranh sen



Chính sự lao động nghệ thuật nghiêm túc và những giây phút ngắm sen khi trời 40 độ khiến mồ hôi vã như tắm, hay lặng lẽ bên đầm sen lúc trời tang tảng sáng khi mọi vật còn mờ hơi sương đã làm cho những bức tranh sen dưới nét vẽ của chị hiện lên thực sự sống động. Rồi những buổi chiều tà, nắng chiếu xiên qua lá, xen qua cánh hoa, màu nhạt đi, chị "bắt được" những khoảnh khắc màu sắc thoáng qua trong veo như màu phỉ thuý, mà chỉ có ở sen, nơi thiên nhiên tươi đẹp. Nhiều lần chị phải thốt lên: Đúng là hoa của trời! Những giây phút xúc động đó được khắc hoạ trong các bức tranh sen với nhiều màu sắc tươi sáng, đẹp lạ….

Năm 2012, khi vẽ một bức sen, rồi bức Phật Bà Quan Âm, hoạ sĩ Kim Đức được các thầy nói rằng vẽ được sen và Phật Bà là có duyên công đức vô lượng. Từ đó, chị phát tâm cùng gây dựng mạng xã hội Phật giáo Việt Nam Butta và quỹ tranh "Butta Sweet Life" để quảng bá tinh thần nhân ái của Phật giáo, gắn kết mọi người cùng nhau làm những điều tốt đẹp. Chị đã vẽ, sưu tầm và tặng hàng trăm bức tranh sơn dầu cho các bệnh viện như: Bệnh viện K (cơ sở 2), Bệnh viện Xanh Pôn, Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức, Bệnh viện Đức Giang và Bệnh viện Châm cứu Trung ương. Chị phát động trồng hàng triệu cây xanh khắp các vùng miền, gây quỹ ủng hộ trồng rừng…

Hoạ sĩ Kim Đức và Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới Unesco

Bảo tồn hoa sen có giá trị toàn cầu



Không chỉ đạt giá trị thẩm mỹ, 75 tác phẩm sen tại triển lãm đều được nuôi dưỡng bằng đam mê, khát khao của người hoạ sĩ chân chính. Với cách bố trí hợp lý cùng trang trí tiểu cảnh sống động, hoạ sĩ Kim Đức dành hết tâm huyết, tri ân những người yêu mến nghệ thuật với mong muốn mang tới sự an lạc, xua tan muộn phiền. Thông qua triển lãm, hoạ sĩ hy vọng có thêm nhiều nghiên cứu về sen, cổ vũ các hoạ sĩ trên thế giới tiếp tục vẽ những bức tranh sen là những bông hoa Thánh giúp con người phát huy tính hướng thiện, lan toả tình yêu thiên nhiên, môi trường…

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lazare Eloundou Assomo - Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới Unesco cho biết: "Đây là chương trình được UNESCO và Hội đồng trị sự GHPG Việt Nam hỗ trợ đồng tổ chức. Đó là cơ hội để chúng ta có thể tôn vinh, chia sẻ những giá trị sáng tạo nghệ thuật cũng như giữ được sự bình yên, lan toả thông điệp về vẻ đẹp nội tâm và ngưỡng vọng hoà bình trong tâm hồn mỗi người. Triển lãm ngày hôm nay là buổi thưởng thức tuyệt vời, cho thấy những sáng kiến có tính bao trùm, phát triển văn hoá và đánh dấu sự giao thoa giữa nghê thuật, văn hoá và sáng tạo thông qua biểu trưng hoa sen…"

Chia sẻ tại chương trình, hoạ sĩ Kim Đức xúc động: "Hôm nay khi may mắn được gặp Ngài Lazare Eloundou, Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới, tôi kính mong Ngài hãy quan tâm xây dựng và bảo tồn hoa Sen lan toả từ nền văn hoá này sang nền văn hoá khác là giá trị nổi bật toàn cầu trở thành Di sản Thế giới trường tồn với thời gian. Để quảng bá sự thần bí của hoa Sen, một loài hoa mà khoa học vẫn chưa nghiên cứu hết".

Hoạ sĩ Kim Đức bên tác phẩm "Mong manh"

Trong triển lãm, bản gốc bức tranh "Vỏ tương lai" với thông điệp bảo vệ môi trường của hoạ sĩ Kim Đức từng được chọn in ra làm quà tặng cho giới chức sắc trong Đại lễ Phật Đản Vesak được tổ chức tại Việt Nam năm 2019, sẽ xuất hiện như một lời chia tay chính thức với công chúng. Sau triển lãm, hoạ sĩ Kim Đức sẽ tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật bằng việc vẽ những bức tranh sen chắt lọc từ trong những giấc mơ, những trải nghiệm thực tế và tăng cường giao lưu với các hoạ sĩ quốc tế. Công chúng có thể theo dõi những tác phẩm của chị thông qua FB Lotus Kim Đức. Mới chính thức mở cửa tự do từ ngày 26/3, nhưng sức hút của triển lãm được thể hiện qua những con số biết nói. Với việc giao lưu của hoạ sĩ với người yêu mến hội hoạ qua FB https://www.facebook.com/lotuskimduc đã có hàng triệu lượt like và sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.



Tác phẩm "Sen Tím", sáng tác năm 2022

Tham dự triển lãm, người yêu nghệ thuật trải nghiệm Minigame "Cảm xúc yêu sen" và có cơ hội nhận giải thưởng với tổng giá trị lên tới 100 triệu đồng. Kết quả Minigame được đăng tải trên Fanpage Truyền hình An Viên (kênh thông tin Phật sự chính thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam) https://www.facebook.com/anvientvbchannel vào ngày 16/04/2023.



Triển lãm "Nghệ thuật Sen Việt 2023 - Vẻ đẹp thuần khiết" mở cửa tự do từ 9h00 - 21h00 đến hết ngày 31/3/2023 tại Hội trường tầng 1 chùa Quán Sứ (69 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội).