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Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo đa cấp quy mô hàng trăm tỷ

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Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo đa cấp quy mô hàng trăm tỷ

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hoàng Đông, sinh năm 1983, trú TPHCM, và Nguyễn Văn Được, sinh năm 1993, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Hiện, Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo theo mô hình đa cấp biến tướng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhiều người dân.

Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo đa cấp quy mô hàng trăm tỷ- Ảnh 1.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và tiếp nhận tin báo của người dân, lực lượng công an phát hiện trên địa bàn TP Đà Nẵng xuất hiện nhóm đối tượng tổ chức kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo thông qua các dự án Bidacoin, Shopdi, Pay With Crypto và Trendy Defi. Các dự án này hoạt động theo mô hình đa cấp biến tướng, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo đa cấp quy mô hàng trăm tỷ- Ảnh 2.

Ngày 25-6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng An ninh điều tra cùng công an các địa phương đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, triệu tập 86 người liên quan. Trong số này có Ngô Hoàng Đông, Nguyễn Văn Được cùng 84 người hoạt động tại 3 địa điểm trên địa bàn TP Đà Nẵng, thuộc hệ thống đa cấp mang tên “Nguyễn Được” BIT99.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Được và Ngô Hoàng Đông đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng; tổng số tiền huy động từ các nhà đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo đa cấp quy mô hàng trăm tỷ- Ảnh 3.

Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo đa cấp quy mô hàng trăm tỷ- Ảnh 4.

Công an TP Đà Nẵng đề nghị những người là bị hại liên quan đến các dự án Pay With Crypto, Trendy Defi liên hệ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng, địa chỉ 80 Lê Lợi, phường Hải Châu, hoặc Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng, địa chỉ 16 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định.


Theo Xuân Quỳnh - Đức Lâm

Sài Gòn giải phóng

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