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Công an phong tỏa một giao dịch chuyển tiền 40 triệu đồng vào tài khoản Vietcombank

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Qua kiểm tra, giao dịch chuyển tiền vẫn chưa được hạch toán hoàn tất. Lực lượng Công an và ngân hàng đã kịp thời áp dụng biện pháp phong tỏa giao dịch.

Công an xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ mới đây đã phối hợp với Ngân hàng Vietcombank để giúp 01 người dân trên địa bàn kịp thời thu hồi toàn bộ số tiền 40 triệu đồng bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt.

Cụ thể, ngày 23/6/2026, ông Trịnh Minh Hồng (sinh năm 1972, trú tại thôn Phù Chính, xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ) nhận được cuộc gọi từ 01 đối tượng tự xưng là cán bộ huyện đội, đề nghị ký hợp đồng tổ chức chuyến du lịch đến Hạ Long. Sau khi tạo dựng được lòng tin, đối tượng tiếp tục đề nghị ông Hồng liên hệ mua 120 giường sắt hai tầng và cung cấp số điện thoại của một đơn vị bán hàng để trực tiếp giao dịch.

Tin tưởng, ông Hồng đã chuyển khoản 40 triệu đồng để đặt cọc mua hàng. Tuy nhiên, khi đến địa điểm hẹn, ông không gặp được người như đã thỏa thuận, đồng thời không thể liên lạc với các số điện thoại liên quan. Nhận thấy mình bị lừa đảo, ông đã nhanh chóng đến Công an xã Thổ Tang trình báo.

Ông Trịnh Minh Hồng gửi thư cảm ơn lực lượng Công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thổ Tang đã khẩn trương xác minh vụ việc, hướng dẫn công dân hoàn thiện các thủ tục cần thiết và phối hợp với Ngân hàng Vietcombank rà soát giao dịch. Qua kiểm tra, thời điểm ông Hồng trình báo, giao dịch chuyển tiền vẫn chưa được hạch toán hoàn tất. Lực lượng Công an và ngân hàng đã kịp thời áp dụng biện pháp phong tỏa giao dịch, ngăn chặn số tiền chuyển đến tài khoản của đối tượng lừa đảo, qua đó giúp ông Hồng thu hồi toàn bộ số tiền 40 triệu đồng.

Việc hỗ trợ người dân thu hồi thành công số tiền bị lừa đảo thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của lực lượng Công an cơ sở trong tiếp nhận, xử lý tin báo của Nhân dân, đồng thời khẳng định hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an và các tổ chức tín dụng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua vụ việc, Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn giả danh cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp để tạo dựng lòng tin, yêu cầu chuyển tiền, đặt cọc mua hàng hoặc thực hiện các giao dịch tài chính. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất và liên hệ ngay với ngân hàng để được hỗ trợ xử lý, hạn chế thiệt hại về tài sản.

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Thu Thủy

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