Bitcoin suy yếu trước ‘cơn gió ngược’ từ Fed, giá dầu và chứng khoán công nghệ

Bitcoin (BTC) đang giao dịch trên mốc 62.000 USD, giảm gần 2% trong 24 giờ qua khi tâm lý né tránh rủi ro bao trùm các thị trường tài chính toàn cầu. Áp lực không chỉ đến từ thị trường tiền điện tử mà còn từ làn sóng bán tháo cổ phiếu ngành bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Diễn biến giá Bitcoin. Nguồn: Trading View.

Hoạt động chốt lời đối với cổ phiếu Samsung đã khiến thị trường chứng khoán châu Á chao đảo trong phiên trước. Cùng lúc, căng thẳng giữa Mỹ và Iran đẩy giá dầu tăng khoảng 5%, làm gia tăng lo ngại về lạm phát. Hệ quả là chứng khoán Mỹ mở cửa trong sắc đỏ.

Trong khi đó, ngày 8/7, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố biên bản cuộc họp tháng 6 - tài liệu mà giới đầu tư theo dõi sát sao để tìm kiếm tín hiệu về lộ trình lãi suất.

Hiện thị trường định giá khoảng 73% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 29/7. Tuy nhiên, điều nhà đầu tư quan tâm hơn là quan điểm của Fed về triển vọng lạm phát và khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Chỉ số Delta Khối lượng Tích lũy (CVD) của Bitcoin cho thấy lực mua gia tăng trong ngày 6/7. CVD trên thị trường hợp đồng tương lai tăng khoảng 585 triệu USD, trong khi CVD giao ngay tăng gần 119 triệu USD, tương đương khoảng 705 triệu USD giá trị mua ròng khi BTC bứt lên trên mốc 64.000 USD.

Tuy nhiên, sang ngày 7/7, tâm lý thị trường đảo chiều. Lo ngại về giá dầu leo thang, đợt bán tháo cổ phiếu bán dẫn cùng việc chờ đợi biên bản cuộc họp của Fed khiến các nhà đầu tư chuyển sang trạng thái phòng thủ. Khối lượng bán trên thị trường hợp đồng tương lai tăng lên gần 500 triệu USD, trong khi thị trường giao ngay ghi nhận khoảng 86 triệu USD giá trị bán ròng.

Bitcoin cũng không thể lấy lại mốc 64.500 USD sau nhịp phục hồi đầu tuần. Diễn biến này diễn ra đồng thời với đà suy yếu của chỉ số Nasdaq, nơi tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ. Dù chứng khoán Mỹ đã hồi phục trong phiên gần nhất, Bitcoin vẫn chưa cho thấy dấu hiệu lấy lại đà tăng. Điều này cho thấy thị trường tiền mã hóa vẫn chịu áp lực từ nhiều yếu tố vĩ mô.

Sau khi bản ghi nhớ hợp tác giữa Mỹ và Iran đổ vỡ, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận "đã chấm dứt", trong khi các cuộc tấn công mới tiếp tục nổ ra giữa hai bên. Giá năng lượng tăng làm gia tăng áp lực lạm phát, qua đó có thể làm giảm khả năng Fed sớm cắt giảm lãi suất.

Thế Trần