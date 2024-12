Triệt phá nhóm đối tượng điều hành đường dây lừa đảo hơn 100 tỉ đồng trên mạng

Theo đó, Công an Quảng Bình vừa phối hợp với Công an Đồng Tháp và Công an TP. Hà Nội triệu tập các đối tượng liên quan đường dây lừa đảo trên không gian mạng gồm: Nguyễn Hoàng Tấn Tài (sinh năm 2003), Trương Thị T. L. (sinh năm 2007), Võ Chí Công (sinh năm 2001), Trương Đình Hoàng (sinh năm 2006), Phạm Văn Quyền (sinh năm 2001) và Nguyễn Văn Sáng (sinh năm 2004), cùng trú tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Đây là nhóm đối tượng chuyên "hack" các tài khoản facebook, sau đó dùng các tài khoản này nhắn tin mua hàng, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Ngoài ra, nhóm này còn mua các tài khoản ngân hàng giả có tên trùng với tài khoản Facebook chiếm đoạt được để mạo danh, nhắn tin lừa đảo.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án đã triệu tập Vũ Ngọc Mai, Vũ Đức Giang (cùng SN 1993, trú tại quận Đống Đa, TP. Hà Nội).

Đối tượng Vũ Đức Giang. Ảnh: TP

Hai đối tượng này là "mắt xích" trong đường dây lừa đảo của nhóm đối tượng tại Quảng Bình. Chúng lợi dụng kẻ hở của các ngân hàng để tạo lập tài khoản giả khác nhau. Với mỗi tài khoản giả, Giang và Mai bán từ 50.000 đồng đến 300.000 đồng. Để qua mắt cơ quan chức năng, chúng sử dụng 3 tài khoản khác để che giấu dòng tiền trước khi chuyển về các tài khoản chính chủ để tiêu xài.

Bước đầu xác định, tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản do Giang và Mai quản lý từ khi thực hiện hành vi làm giả và bán tài khoản ngân hàng khoảng 32 tỉ đồng. Riêng 2 tài khoản nhận tiền bán tài khoản ngân hàng giả tổng giao dịch gần 8 tỉ đồng.

Với khoảng 10.000 bộ tài khoản ngân hàng giả mạo được Giang và Mai bán ra trên không gian mạng có số tiền giao dịch khoảng 100 tỉ đồng.

Lực lượng phá án cũng đã triệu tập Võ Hữu Nhân (SN 2004, trú tại Đồng Tháp). Đối tượng này đã tạo lập, quản trị, điều hành hàng loạt website chuyên làm giả biên lai chuyển khoản ngân hàng, làm giả hình ảnh căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe, giả email xác nhận giao dịch chuyển khoản.

Qua xác minh, tổng số tài khoản người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ làm giả trên các website do Võ Hữu Nhân quản lý là 89.710 tài khoản; 247.757 lượt làm giả hình ảnh chuyển khoản ngân hàng; 33.479 lượt tạo hình ảnh căn cước công dân giả.

Ban chuyên án đã thu giữ 5 bộ máy vi tính, 10 điện thoại di động, 1 thiết bị nuôi sim rác, 301 sim rác, 32 tài khoản ngân hàng các loại, cơ sở dữ liệu của các website làm giả hình ảnh, tài liệu, số lượng lớn mỹ phẩm do các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt được và nhiều tài liệu khác có liên quan.

Hiện ban chuyên án đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng trên để tiếp tục điều tra mở rộng.