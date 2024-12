Đầu tư "khai thác vàng" từ người bạn quen qua mạng, người phụ nữ mất sạch 580 triệu đồng

Công an tỉnh Bình Định cho biết, ngày 21/12/2024, chị T.T.Y (SN 1985) trú thành phố Quy Nhơn đã trình báo cơ quan Công an về việc mình bị lừa số tiền lớn.

Cụ thể, cách đây khoảng 1 tháng, chị Y làm quen, nói chuyện với một người sử dụng mạng xã hội Facebook tên Cao Nhật Nam. Quá trình trò chuyện, đối tượng tạo niềm tin cho chị bằng lời yêu thương ngọt ngào.

Sau đó, đối tượng hướng dẫn chị Y đăng nhập đường link để đầu tư “Khai thác vàng”, thông qua việc hướng dẫn chị Y nạp tiền qua tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp, chuyển thành tiền ảo. Sau đó, chị Y thực hiện nhiệm vụ đặt lệnh “Mua lên - mua xuống” theo sự hướng dẫn của đối tượng để hưởng lợi nhuận.

Chị Y đã nạp 3 lần đầu đều được hưởng tiền gốc và lợi nhuận nên đã tin tưởng nạp thêm nhiều lần khác, với tổng số tiền hơn 580 triệu đồng thì đối tượng cắt liên lạc, lúc này chị Y mới biết mình bị lừa.



Theo Trung tá Trần Quang Huy, Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Quy Nhơn cho biết: Những tài khoản lừa đảo thủ đoạn này thường có vỏ bọc "hào nhoáng" như ngoại hình đẹp, cuộc sống giàu có, đi du lịch nhiều nơi... Trong thời gian nói chuyện với nạn nhân, các đối tượng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống, sinh hoạt, lồng ghép nội dung mình đang làm công việc online và kiếm được nhiều tiền từ công việc này.



Trong một số trường hợp, các đối tượng nhờ nạn nhân đăng nhập tài khoản của mình trên sàn đầu tư để làm nhiệm vụ giúp vì lý do đang bận việc cá nhân, nhằm mục đích cho nạn nhân làm quen trước khi rủ nạn nhân tham gia chung. Khi tham gia đầu tư, nạn nhân có thể nhận được tiền lãi sau một số lần đầu tư ban đầu với số tiền nhỏ. Dần dần, hệ thống sẽ yêu cầu nạn nhân đầu tư số tiền lớn hơn rồi chiếm đoạt.



Cơ quan Công an khuyến cáo, mọi người phải cẩn trọng khi tiếp xúc với người lạ trên các mạng xã hội, đặc biệt là các tài khoản lạ, không có bạn chung, từ nước ngoài... Tuyệt đối không tin tưởng vào những "bạn bè” qua các mạng xã hội khi chưa gặp mặt, nắm rõ thông tin cá nhân. Cần tìm hiểu kỹ về các hoạt động kiếm tiền online như sàn thương mại điện tử, làm nhiệm vụ hưởng hoa hồng, đầu tư online... Cảnh giác khi được mời tham gia các hệ thống đầu tư online, công việc đơn giản nhưng có thu nhập "khủng".