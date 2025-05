Triệu chứng khác biệt của biến chủng COVID-19 mới xuất hiện tại TP.HCM

Vào tối ngày 24-5, Sở Y tế TP.HCM đã thông báo kết quả giải trình tự gene đối với một số ca bệnh COVID-19 nhập viện trong tuần thứ ba của tháng 5/2025. Theo đó, 83% mẫu phân tích cho thấy sự hiện diện của NB.1.8.1.

NB.1.8.1 là một biến chủng thuộc nhánh Omicron. Theo cơ sở dữ liệu gene, bộ gene đầu tiên của NB.1.8.1 được công bố lần đầu vào đầu năm 2025, Tuổi Trẻ thông tin. Tính đến nay, biến chủng NB.1.8.1 đã xuất hiện tại 22 quốc gia bao gồm Trung Quốc, Mỹ, Nhật, Pháp, Hàn Quốc.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), biến chủng NB.1.8.1 không cho thấy khả năng trốn tránh miễn dịch, nhưng mang nhiều đột biến ở vùng RBD (khu vực đóng vai trò then chốt trong việc nhận diện tế bào) nên vẫn cần giám sát chặt, VnExpress dẫn tin. Thêm vào đó, do tốc độ lây lan nhanh của NB.1.8.1, giới khoa học cảnh báo về một chu kỳ bùng phát dịch mới, nhất là vào mùa hè và mùa đông.

Triệu chứng khác biệt của biến chủng COVID-19 mới

Theo Times of India, các triệu chứng khi nhiễm NB.1.8.1 cũng tương tự như các triệu chứng khi nhiễm các biến chủng khác của Omicron, bao gồm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên như đau họng, ho, sổ mũi, hắt hơi.

Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân cho biết thay vì sốt cao, họ bị tăng thân nhiệt (từ 37,6 độ đến 38,1 độ) kéo dài. Triệu chứng này không đi kèm với hiện tượng đổ mồ hôi hoặc thở nhanh - 2 triệu chứng thường gặp khi sốt. Chính vì thế, Times of India thông tin, triệu chứng này được gọi là tăng thân nhiệt, có thể liên quan tới cơ chế điều hòa nhiệt độ của cơ thể. Đây là triệu chứng khác biệt của NB.1.8.1 so với các biến chủng khác.

Ngoài các triệu chứng kể trên, Times of India cho biết bệnh nhân nhiễm NB.1.8.1 có thể có thêm các triệu chứng khác như:

Rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng buồn nôn, chán ăn, khó chịu ở đường tiêu hóa.

Các triệu chứng liên quan tới thần kinh như đau đầu, chóng mặt, khó tập trung.

Mệt mỏi, khó chịu, yếu cơ nghiêm trọng.

Khó ngủ, lo lắng.

Phòng ngừa COVID-19 trong mùa du lịch

Trong mùa hè, nhu cầu du lịch, đi lại của người dân tăng cao. Theo thông tin từ Times of India, do NB.1.8.1 có khả năng lây lan nhanh, các cơ quan y tế khuyến cáo người dân, đặc biệt là những du khách quốc tế, cần thực hiện các biện pháp sau:

Tiêm chủng: Để giảm nguy cơ mắc bệnh nặng, hãy tiêm chủng đầy đủ, bao gồm cả các mũi tiêm nhắc lại được khuyến nghị, đặc biệt ở những đối tượng nguy cơ cao.

Đeo khẩu trang: Ở những nơi đông người hoặc không gian kín, đeo khẩu trang có thể giảm sự lây lan của virus.

Sát khuẩn tay: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc nước rửa tay khô để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm virus.

Theo dõi các triệu chứng: Hãy thận trọng với bất kỳ triệu chứng nào được đề cập ở trên và hãy đi khám để được theo dõi, điều trị.

Cách ly: Những người có triệu chứng nghi ngờ COVID-19 nên tự cách ly để tránh lây lan virus cho người khác.

