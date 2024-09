Chợ sớm sau bão: Vắng bóng tiểu thương, rau xanh tăng gấp rưỡi

Chị Vũ Thị Gái tiểu thương bán rau tại chợ Dương Quảng Hàm cho biết: "Tuy hôm nay là cuối tuần nhưng sức mua giảm nhiều so với trước, một phần do trời mới mưa bão người dân cũng chưa ra đường nhiều, một phần do trước đó người dân đã đi mua đồ tích trữ mấy ngày liền nên hôm nay ít người đi mua". Chị Gái cho biết, trước khi bão đổ bộ Hà Nội, cửa hàng chị bán được gấp 4 - 5 lần ngày thường, có lúc còn cháy hàng không có mà bán.