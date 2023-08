Triệu phú tự thân Mỹ đầu tư hơn 366 bất động sản chia sẻ bí quyết "bứt phá": Làm giàu không khó, cứ học theo người giàu là được

Alan Corey là một doanh nhân và nhà đầu tư bất động sản người Mỹ. Anh ấy được biết đến nhiều nhất khi xuất hiện trên show truyền hình nổi tiếng như The Jerry Springer Show , The Restaurant và The Big Idea cùng với Donny Deutsch. Alan Corey cũng là đồng sáng lập House Money Media, một công ty chuyên giới thiệu các nhà đầu tư bất động sản thế hệ đầu tiên tại Mỹ, và là tác giả của cuốn sách “House FIRE: How to Be a Red-Hot Real Estate Millionaire With a Wealth of Time and Money to Burn.” Dưới đây là chia sẻ của Alan Corey về bí quyết giúp anh tạo dựng sự giàu có:

Alan Corey. Ảnh: CNBC

Năm 2001, tôi rời khỏi cuộc sống bên mẹ ở Atlanta để đến New York. Khi đó tôi mới 22 tuổi và đã muốn trở thành triệu phú. Tôi không có những mối quan hệ giàu có hay bất kì ai làm cố vấn, nhưng tôi không hề nản lòng.

Để lấy cảm hứng, tôi theo dõi những người giàu có mà tôi biết, chẳng hạn như những huấn luyện viên bóng rổ thời thơ ấu của tôi. Một huấn luyện viên sở hữu công ty kinh doanh vật tư y tế, còn một người khác thì đầu tư vào bất động sản. Nếu không có tấm gương của họ, tôi sẽ không thực hiện được ước mơ của mình ngày hôm nay.

Giờ đây, tôi đã là một triệu phú tự thân với 366 căn hộ trong danh mục bất động sản. Tôi điều hành công việc kinh doanh của riêng mình và cũng nhận huấn luyện bóng rổ khi rảnh rỗi. Dưới đây là 5 thói quen đã giúp tôi kiếm được 1 triệu USD đầu tiên:

1. Sự giàu có không cần thể hiện qua vẻ bề ngoài

Tôi chưa bao giờ thấy các huấn luyện viên của mình mặc bất cứ thứ gì ngoài bộ đồ thể thao. Họ là ông chủ của chính mình, vì vậy họ tự do ăn mặc theo cách họ muốn.

Các huấn luyện viên bóng rổ giàu có là tấm gương của Alan Corey. Ảnh minh họa

Điều đó hoàn toàn trái ngược với cha mẹ của các đồng đội của tôi. Họ luôn phải vội vã di chuyển luôn từ văn phòng để đón con sau buổi tập, trong tình trạng mệt mỏi và vẫn mặc bộ đồ công sở.

Cảm giác tự do và cách tiếp cận cuộc sống đích thực của các huấn luyện viên đã dạy tôi bài học đầu tiên. Tôi không cần phải dành toàn bộ thời gian và năng lượng của mình cho những thứ thuộc về vẻ bề ngoài. Thậm chí là đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết cách thắt cà vạt. Thay vào đó, tôi chọn đầu tư vào chất lượng cuộc sống bên ngoài công việc.

2. Tập trung vào điểm mạnh của bản thân

Tôi là người ném bóng ghi điểm tệ nhất trong đội, nhưng các huấn luyện viên không cố gắng dạy tôi ném giỏi hơn, vì tôi đã giỏi phòng thủ. Họ khuyến khích điều đó, và giúp tôi trở nên tốt hơn nữa.

Họ dạy tôi rằng ai cũng có điểm yếu, và đó không phải là vấn đề. Những cầu thủ toàn diện nhất thậm chí có thể không thể thành danh ở NBA (Giải bóng rổ nhà nghề nước Mỹ), nhưng những cầu thủ sở hữu kỹ năng nổi trội về một mảng nào đó thì có thể.

Tương tự, để xây dựng sự giàu có, hãy trở thành người giỏi nhất trong một lĩnh vực nào đó. Với tôi, đó là khả năng tìm kiếm những ngôi nhà ngoài thị trường mà mọi người sẵn sàng để bán. Tôi tập trung vào đó thay vì theo đuổi những ngôi nhà giống như những người khác. Chiến lược này thậm chí tạo ra nhiều giao dịch và cơ hội kết nối hơn.

Ảnh minh họa

3. Dành thời gian cho những việc quan trọng

Tôi chắc chắn rằng các huấn luyện viên của tôi đã có thể dành cả buổi chiều để kiếm nhiều tiền hơn. Nhưng họ hiểu rằng thời gian là tài sản quý giá nhất và họ muốn dành nó để huấn luyện bóng rổ.

Họ đã dạy tôi rằng sự giàu có chỉ đến khi chúng ta có thể dành thời gian của bản thân cho những thứ thực sự quan trọng với mình. Vậy nên, tôi đã cố gắng tập trung vào đầu tư bất động sản và xây dựng công việc kinh doanh của mình, với hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ không còn phải dành tới 40 giờ mỗi tuần trong phòng làm việc.

Giờ đây, danh mục đầu tư của tôi được giám sát bởi các nhà quản lý tài sản, và tôi cũng có cả một trợ lý ảo. Tôi đã có quyền tự chủ hoàn toàn mỗi ngày.

4. Đừng tham lam

Tham lam không phải là một yếu tố tạo nên cuộc sống giàu có. Mặc dù rất bận rộn, các huấn luyện viên của tôi luôn sử dụng thời gian và sự quan tâm một cách hào phóng.

Tôi thường sẵn sàng đưa ra lời khuyên và kết nối với chủ nhà, vì điều đó mang lại cho tôi cảm giác hài lòng và vui vẻ khi có thể biến một quá trình khó khăn trở nên dễ dàng hơn một chút. Và cũng chính điều đó đã giúp tôi được nhiều người giới thiệu, nhận được nhiều giao dịch ngoài thị trường và khách hàng tiềm năng.

Những người thực sự giàu có sẽ sẵn sàng cho đi mà không mong nhận lại bất cứ điều gì, nhưng phần thưởng mà họ gặt hái được còn lớn hơn gấp nhiều lần.

5. Coi trọng nỗ lực hơn mọi yếu tố khác

Huấn luyện viên của tôi luôn đánh giá cao sự chăm chỉ và không bao giờ tìm kiếm sự hoàn hảo. Miễn là bạn đang thử những điều mới, thì cho dù thất bại cũng được đền đáp. Đây cũng là cách mà họ điều hành công việc kinh doanh.

Cố gắng không ngừng nghỉ chính là cách để bạn vươn lên dẫn đầu trong kinh doanh. Không có lối tắt nào khác.

Tôi đã nổi tiếng là một người sẽ luôn hối hả và thử bất cứ điều gì cho khách hàng của mình. Việc luôn nỗ lực mỗi ngày, kể cả khi có thể dẫn đến thất bại, đã giúp tôi tiến gần hơn đến sự thành công mà mình đang theo đuổi.