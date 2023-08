Triệu phú tự thân Mỹ dạy cách dùng AI để kiếm hàng nghìn USD mỗi tháng

Tôi lớn lên trong nghèo khó ở Queens, New York và bỏ học trung học năm 16 tuổi. Tôi làm những công việc như phụ bán hoa tươi ở các góc phố vào ban ngày, sau đó học đại học vào ban đêm. Tôi là người cầu toàn và thường đặt ra những mục tiêu cao cả cho bản thân.

Matt Higgins. Ảnh Dowell/Getty Images

Nhờ đó, tôi đã hỗ trợ được cho các doanh nghiệp và giúp bán lại chúng với giá hàng trăm triệu USD. Tôi cũng là nhà đầu tư trên “Shark Tank”, và làm giảng viên tại Trường Kinh doanh Harvard và điều hành hai đội bóng bầu dục thuộc giải bóng bầu dục quốc gia Mỹ NFL.

Vì vậy, nếu tôi phải bắt đầu ngay hôm nay chỉ với 100 USD trong túi, thì đây là cách tôi sẽ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo thu nhập thụ động hàng nghìn USD mỗi tháng:

Bước 1: Xác định xu hướng chuyển động thị thường

Trước hết, hãy tìm kiếm một thị trường ngách cụ thể với số lượng khách hàng đủ lớn. Đảm bảo rằng xu hướng phát triển của thị trường này đủ hấp dẫn để có nhiều người sẽ trả tiền cho bạn khi họ mong muốn đọc và học được những điều thú vị từ bạn.

Lời khuyên tốt nhất của tôi là hãy bắt đầu với những gì bạn biết rõ nhất hoặc nghiên cứu các bài đang lan truyền mới nhất, đang tạo xu hướng trên mạng xã hội.

Ví dụ: Rất nhiều doanh nghiệp đang cố gắng tìm cách sử dụng AI để cải thiện lợi nhuận của họ, nên hãy đưa ra chủ đề như: “AI dành cho doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp mới thành lập”.

Bước 2: Trở thành chuyên gia trong 24 giờ

Hãy dành một ngày, tránh xa mọi phiền nhiễu, để tìm hiểu về các công cụ AI tiết kiệm thời gian và tiền bạc mới nhất cho các chức năng kinh doanh cốt lõi.

Lướt internet, lướt TikTok và Instagram, xem video trên YouTube và xem mọi tweet của AI. Sau đó chắt lọc mọi thứ bạn đã học thành một tài liệu toàn diện.

Nếu bạn không thích viết lách, hãy ghi lại quá trình chia sẻ kiến thức của mình (hãy tự sáng tạo nội dung của mình, đừng chôm những gì đã có trên internet!) trong một video dài hai giờ. Bạn thậm chí có thể sử dụng ChatGPT để giúp bạn tạo một video có nội dung thú vị.

Khi bạn hoàn thành, hãy tải tài liệu hoặc video đó lên một công cụ tạo khóa học trực tuyến như Courseau.

Bước 3: Xây dựng logo và website cho khóa học của bạn

Trước tiên, hãy nghĩ ra một tiêu đề rõ ràng, có thể mang lại lợi ích từ sản phẩm của bạn, chẳng hạn như “Cách sử dụng AI để tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho doanh nghiệp nhỏ của bạn”.

Nếu bạn không biết thiết kế, bạn có thể sử dụng các chương trình AI như Looka hoặc Midjourney để xây dựng một logo thương hiệu tuyệt vời.

Sau đó, để tạo một ngôi nhà cho khóa học của bạn tồn tại, hãy sử dụng một trang web có tên là Durable. Trong 30 giây, bạn có thể xây dựng trang web, tối ưu hóa trang web để tìm kiếm và thậm chí tạo các chương trình khuyến mãi tiếp thị do AI tạo ra.

Một công cụ khác là Pictory, cho phép bạn chuyển đổi một khóa học dựa trên văn bản thành các video quảng cáo điện ảnh để thu hút khách hàng của bạn tốt hơn.

Bước 4: Sử dụng AI làm tiếp thị và bán hàng cho bạn

Đối với bước cuối cùng, bạn có thể dùng AI để lên chiến lược tiếp thị và viết quảng cáo cho bạn.

Tất cả những gì bạn cần làm là nghiên cứu những gợi ý tốt nhất để tận dụng tối đa 'ảo thuật gia' này. Tôi tin rằng Twitter là một tài nguyên tốt nhất cho việc này.

Bạn có thể sử dụng nền tảng này để tạo bản tin, soạn thảo các tweet lan truyền và tạo ra các email mà người nhận không thể cưỡng lại việc mở chúng khi nhận được. Tất cả đều do AI viết và bạn chả cần phải viết một từ nào.

AI có thể là một công cụ tuyệt vời để kiếm tiền, và nó chắc chắn sẽ đánh bại mọi công việc tầm thường như giúp bán hoa tươi ở các góc phố.

* Matt Higgins là một nhà đầu tư và hiện là giám đốc điều hành của RSE Ventures.

Anh ấy bắt đầu sự nghiệp của mình với tư cách là thư ký báo chí trẻ nhất trong lịch sử Thành phố New York, nơi anh ấy đã giúp quản lý các phản hồi báo chí toàn cầu trong sự kiện 11/9.

Cuốn sách của Matt, "Burn the Boats: Toss Plan B Overboard and Unleash Your Full Potential", hiện đã được phát hành. Hãy tìm cách theo dõi anh ấy trên Twitter và Instagram, nếu bạn muốn.

AN AN chuyển ngữ