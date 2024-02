Triệu phú tự thân nghỉ hưu ở tuổi 34, kiếm hơn 7 tỷ đồng/năm nhờ thu nhập thụ động: Sau 12 năm phải quay lại làm việc, đường cùng sẽ bán 1 căn nhà để đủ tiền sinh hoạt

Sam Dogen từng làm việc tại một ngân hàng đầu tư. Sau 13 năm dành mọi tâm trí cho công việc, tiết kiệm và đầu tư, anh đã quyết định nghỉ việc.

Khi ở tuổi 34, danh mục đầu tư cùng một số bất động sản của Sam đã tạo ra khoảng 80.000 USD/năm, tương đương hơn 1,9 tỷ đồng/năm. Vì vậy anh đã nghỉ hưu sớm và vợ anh cũng làm như vậy vào năm 2015.

Sam là người sáng lập Financial Samurai và tác giả cuốn sách “Buy This, Not That”. Năm 2017, cặp đôi chào đón đứa con đầu lòng, sau đó là đứa con thứ hai vào năm 2019.

Qua nhiều năm, Sam đã xây dựng dòng thu nhập thụ động của mình lên khoảng 380.000 USD hàng năm - khoảng 288.000 USD (hơn 7 tỷ đồng/năm) sau thuế. Số tiền đó đủ để anh trang trải ngân sách gia đình khi sống ở San Francisco cho đến tận bây giờ.

Tuy nhiên, trong một bài đăng gần đây trên trang web của mình, Sam, hiện 46 tuổi, đã nêu chi tiết về việc quyết định bán một phần cổ phiếu và trái phiếu của mình để mua một ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la bằng tiền mặt. Anh cũng chia sẻ mình đang có nhiều “tiền chết” hơn, nguồn thu nhập thụ động của anh hiện tại không đủ để trang trải chi phí sinh hoạt của gia đình nữa. Vì vậy, Sam có thể sẽ quay lại làm việc.

Từ bỏ sự độc lập tài chính luôn là một phần trong kế hoạch

Dòng tiêu đề trên bài đăng của Sam có nội dung: “Tăng thu nhập thụ động, không còn độc lập tài chính nữa”. Sau 12 năm độc lập về tài chính, Sam biết việc này sẽ có một ngày xảy ra. Trên thực tế, anh đã lên kế hoạch trước cho việc đó.

Sau khi đứa con thứ hai của anh chào đời: “Tôi đã hứa sẽ làm ông bố nội trợ trong 5 năm. Sau khi chúng đi học toàn thời gian, tôi muốn làm việc khác, chẳng hạn như làm tư vấn hoặc làm việc gì đó trực tiếp. Con gái tôi sẽ đi học toàn thời gian vào tháng 9 này”.

Bằng cách mua nhà bằng tiền mặt, Sam đã hy sinh sự độc lập về tài chính của mình. Giữa bốn bất động sản cho thuê, các khoản phân bổ từ danh mục đầu tư và các hình thức thu nhập thụ động khác, chẳng hạn như tiền bản quyền sách, Sam ước tính anh sẽ có khoảng 230.000 USD vào năm 2024. Điều đó khiến anh thiếu khoảng 113.000 USD so với chi phí ước tính trong năm để có lối sống “thực tế và thoải mái”.

Kế hoạch sắp tới của Sam

Trước mắt, Sam hy vọng có thể tìm được một công việc trong lĩnh vực tư vấn, công việc này sẽ giúp anh chỉ cần làm việc khoảng 20 giờ một tuần với mức lương khoảng 145.000 USD. Điều đó sẽ bù đắp sự thiếu hụt của năm nay và vẫn cho phép anh dành nhiều thời gian cho con cái trước và sau giờ học.

Trong thời gian trung hạn, anh cũng hy vọng sẽ xây dựng được dòng thu nhập thụ động của mình trở lại để một lần nữa độc lập về tài chính. Anh nói, một con đường cuối cùng là bán căn nhà mà anh và gia đình đang bỏ trống, nhưng hiện tại anh chưa nghĩ đến điều đó. Anh nghĩ rằng mình có thể thu được hơn 100.000 USD tiền thuê hàng năm một chút.

Trong khi chờ đợi, Sam nói rằng mình rất hào hứng khi nỗ lực làm một việc khác - anh và vợ đang giảm bớt thời gian làm việc của mình để làm cha mẹ toàn thời gian.

