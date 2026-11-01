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Triệu tập nhân viên Nguyễn Thanh Lệ Thúy SN 1998 để điều tra số tài sản trị giá 102 triệu đồng

| | Xã hội

Nhân viên giao hàng Nguyễn Thanh Lệ Thúy bị cáo buộc nhiều lần tráo hàng hóa trong bưu phẩm, sau đó dán lại nhãn, báo khách không nhận hàng để chi nhánh chuyển hoàn về các shop.

Ngày 31/10, tờ Nhà báo và Công luận dẫn thông tin từ Công an xã Long Định (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc một nhân viên giao hàng có hành vi chiếm đoạt tài sản là hàng hóa bên trong các bưu phẩm.

Theo thuật lại từ báo trên, ngày hôm qua, một đại diện một công ty giao hàng nhanh có trụ sở tại TP.HCM và chi nhánh chuyển hàng tại xã Long Định đã đến cơ quan công an trình báo về việc nhân viên Nguyễn Thanh Lệ Thúy (28 tuổi, ngụ xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp) bị phát hiện có hành vi chiếm đoạt tài sản là hàng hóa của khách hàng.

Bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Lệ Thúy về hành vi trộm cắp bưu phẩm (Ảnh: Nhà báo và Công luận).

Cụ thể, báo Đồng Tháo thuật lại nội dung trình báo cho hay, từ ngày 4/9 đến 30/9, Thúy nhiều lần tráo hàng hóa trong bưu phẩm, sau đó dán lại nhãn, báo khách không nhận hàng để chi nhánh chuyển hoàn về shop bán hàng online.

Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại được xác định là 102 triệu đồng.

Quá trình xác minh, Công an xã Long Định mời Thúy đến làm việc. Tại đây, Thúy thừa nhận đã tráo 4 đơn hàng chứa camera vào các ngày 4, 6, 16 và 20/9, sau đó rao bán trên mạng xã hội Facebook, thu về 47 triệu đồng.

Đối tượng Thúy và nơi cất giữ tang vật (Ảnh: Báo Đồng Tháp).

Tiếp đó, đến ngày 30/9, Thúy tiếp tục nhận giao một bưu phẩm gồm 2 laptop cho khách, thu số tiền 21,9 triệu đồng. Sau khi kiểm tra laptop, Thúy lấy hộp và nhãn hàng của khách, thay bằng vật nặng có hình dạng giống laptop rồi dán nhãn lại. Sau đó Thúy đưa bưu phẩm về chi nhánh, báo khách không nhận hàng nhằm chiếm đoạt số tiền khách đã thanh toán, thông tin này được đăng tải trên tờ Tuổi trẻ.

Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo Duy Anh (tổng hợp)

Đời sống & Pháp luật

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