Lý do một số doanh nghiệp nghỉ lễ văn hóa 4 ngày

Cân nhắc hoán đổi ngày nghỉ

Ông Phạm Minh Hiển - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty CP LTTP Colusa - Miliket (phường Linh Xuân, TPHCM) - cho biết, do đặc thù là doanh nghiệp sản xuất, việc bố trí ngày nghỉ phải có sự thương lượng giữa công ty và tổ chức công đoàn, nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và người lao động.

“Thông thường, nếu ngày nghỉ lễ rơi vào giữa tuần, công ty sẽ xem xét chuyển ngày nghỉ sang cuối tuần hoặc kết hợp với những ngày nghỉ khác để người lao động có thể nghỉ dài hơn. Việc này giúp công nhân có thời gian về quê, mua sắm hoặc giải quyết các công việc cá nhân”, ông Hiển nói.

Công ty CP LTTP Colusa - Miliket nhiều khả năng sẽ hoán đổi để công nhân được kéo dài kỳ nghỉ ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Đối với dịp nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay, công ty vẫn đang trao đổi, lấy ý kiến. Ban chấp hành công đoàn sẽ tham gia lấy ý kiến người lao động. Nếu tỷ lệ đồng thuận cao, công ty sẽ thực hiện phương án phù hợp. Theo ông Hiển, khả năng cao đơn vị sẽ xem xét hoán đổi ngày nghỉ.

Ông Hiển cho biết, đối với ngành sản xuất, đặc biệt là hoạt động chạy máy, việc vận hành liên tục có ý nghĩa quan trọng. Khi máy móc đang chạy mà phải dừng lại, doanh nghiệp sẽ phát sinh nhiều chi phí hao tốn. Vì vậy, lịch nghỉ cần được tính toán để cả doanh nghiệp và người lao động đều có lợi.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Hoa (công nhân may tại phường Chánh Hưng) cho biết công ty cho nghỉ 4 ngày, từ 21-24/11.

“Tôi dự định đưa các con về quê ở Vĩnh Long để thăm ông bà. Tuy nhiên, không biết học sinh có được hoán đổi ngày nghỉ vào thứ Hai để được kéo dài ngày lễ không. Nếu không thì chúng tôi chỉ ở lại TPHCM, đi tham quan những khu vui chơi trong nội thành”, chị Hoa nói.

Theo chị Hoa, gần đây công ty có nhiều đơn hàng đang vào lúc cao điểm. Tuy nhiên, chủ doanh nghiệp vẫn tạo điều kiện để hơn 50 người lao động được nghỉ lễ lâu hơn, tái tạo sức lao động để chuẩn bị cho mùa cuối năm.

Giữ lịch nghỉ một ngày

Theo khảo sát của phóng viên, đa phần doanh nghiệp không thực hiện hoán đổi để công nhân, người lao động được nghỉ nhiều ngày liên tiếp, mà chủ yếu áp dụng lịch nghỉ chung một ngày 24/11, tương ứng với khu vực công.

Công nhân Công ty CP In số 7 được nghỉ 1 ngày hưởng nguyên lương, tuy nhiên nếu muốn nghỉ thêm có thể dùng phép năm.

Ông Trương Hoàng Tâm - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP In số 7, Khu công nghiệp Tân Tạo - cho biết, người lao động tại đơn vị được nghỉ theo đúng lịch Nhà nước và hưởng nguyên lương. Do là đơn vị sản xuất kinh doanh, công nhân làm việc cả thứ Bảy. Hiện công ty đang tăng ca, trong khi thời điểm cuối năm cần đẩy tiến độ để kịp rút doanh số.

“Công ty không hoán đổi ngày nghỉ nhưng người lao động vẫn có thể dùng ngày phép để nghỉ thêm nếu muốn. Tất cả nhân viên, người lao động được khuyến khích nghỉ số ngày hợp lý để sản xuất hàng hóa”, ông Tâm nói.

Tại Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam, người lao động cũng được nghỉ một ngày hưởng nguyên lương trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Một điểm vui chơi trong dịp lễ.

Theo bà Phạm Thị Tuyết Nhung - Chủ tịch Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam, ngày 23/11 các cơ quan Nhà nước và trường học vẫn hoạt động bình thường do đây không phải ngày nghỉ. Nếu đoàn viên, người lao động nghỉ ngày 23/11 thì sẽ phải làm bù vào một ngày thứ Bảy khác.

Theo các chuyên gia lao động, việc bố trí lịch nghỉ lễ phụ thuộc vào nội quy lao động và đặc thù làm việc của từng doanh nghiệp. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể linh hoạt cho người lao động sử dụng phép năm để kéo dài kỳ nghỉ.

Theo Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động làm đủ 12 tháng được nghỉ 12 ngày phép hưởng nguyên lương. Tuy nhiên, việc sắp xếp cần có sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động, bảo đảm thời gian nghỉ tối thiểu theo quy định.

Việc hoán đổi hay kéo dài kỳ nghỉ cần tính đến bối cảnh sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, doanh nghiệp cần thông báo sớm để người lao động chủ động sắp xếp kế hoạch cá nhân trong dịp nghỉ lễ.